  • Rajasthan Crime A Stain On Humanity Mother Forces 8 Month Old Infant To Drink Acid Blood Gushes From Mouth And Nose

Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …

राजस्थानच्या भिवडी येथे एका आईने आपल्या 8 महिन्यांच्या मुलीला ॲसिड पाजल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. चिमुरडीची प्रकृती गंभीर असून तिच्यावर अलवरच्या बाल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 02:32 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
• 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला ॲसिड पाजल्याचा आईवर आरोप
• मुलीची प्रकृती गंभीर; व्हेंटिलेटरवर उपचार सुरू
• पोलिसांकडून घटनेचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू

राजस्थान: राजस्थान येथून एक नात्याला आणि मानवतेला काळीमा फासणारी संताप जनक घटना समोर आली आहे. एका निर्दयी आईने आपल्याच आठ महिन्याच्या चिमूरढीला ॲसिड पाटसल्याचा खळबळ जनक आरोप करण्यात आलाय. या मनुष घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून या जीवघेणा प्रकरणा नंतर निष्पा चिमुरडीची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली आहे. तातडीने तिला बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या डॉक्टरांची एक विशेष पद्धत तिच्यावर उपचार करत आहे. घडलेली घटना राजस्थानच्या भिवडी भागातून समोर आली आहे. मात्र एका आईने आपल्याच स्पोर्टच्या मुलीला ॲसिड का पाजलं? या मागचं कारण काय? जाणून घ्या…

काय नेमकं घडलं?

पिढीची मुरडीचे वडील मोहित हे रोजच्या प्रमाणे आपल्या कामावर गेले होते. घटनेच्या वेळी घरात त्यांची पत्नी आणि आठ महिन्यांची मुलगी हे दोघेही उपस्थित होते. याच दरम्यान चिमुकलीच्या आईने आपल्या पोटच्या मुलीला ॲसिड पाजले. घटनेच्या काही वेळानंतर चिमुरडीची प्रकृती अचानक बिघडली आणि तिच्या तोंडातून व नाकातून रक्त येऊ लागले.

ती वेदनेने प्रचंड तडपडू लागल्याचे पाहून कुटुंबातील इतर सदस्य हादरून गेले. त्यांनी तातडीने चिमुरडीला एका खाजगी रुग्णालयात नेले. मात्र तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने तिला पुढील उपचारासाठी अलवरच्या बाल रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. ऍसिड पोटात गेल्यामुळे बालिकेच्या अंतर्गत अव्यय यांना गंभीरिजा झाली असून तिला व्हेंटिलेटर वर ठेवण्यात आले आहे.

आपल्याला एकच मुलगी असून पत्नीने तिच्यासोबत असे प्रत्येक केल्याचे सांगताना पीडित मुलीच्या वडिलांना अश्रू अनावर झाले. मात्र चिमुरडीच्या आईने हे का केले यामागचे कारण काय हे अद्याप समजू शकलेले नाहीयेत. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलीस सध्या सर्व बाजूंनी या घटनेचा कसून तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: राजस्थानच्या भिवडी भागात ही घटना घडली.

  • Que: चिमुरडीची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: ॲसिड पोटात गेल्यामुळे तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून ती व्हेंटिलेटरवर आहे.

  • Que: पोलिस काय तपास करत आहेत?

    Ans: आईने हे कृत्य का केले आणि घटनेमागील नेमके कारण काय आहे याचा तपास पोलिस करत आहेत.

