Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Hindu Religion : ‘आरोपीला विषारी सापांमध्ये सोडायचे, जिवंत जाळायचे…,’ बलात्काराला प्राचीन हिंदू भारतात मिळायची भयनाक शिक्षा

एखाद्या स्त्रीच्या चारित्र्याशी खेळणं तिची बेअब्रु करणं याला हिंदू धर्मात कडक शासन दिलं जातं. प्राचीन भारतात या गुन्ह्याला काय शिक्षा दिली जायची ते जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 13, 2026 | 04:07 PM
Hindu Religion : ‘आरोपीला विषारी सापांमध्ये सोडायचे, जिवंत जाळायचे…,’ बलात्काराला प्राचीन हिंदू भारतात मिळायची भयनाक शिक्षा

फोटो सौजन्य- जेमिनी

Follow Us:
Follow Us:
  • आरोपीला विषारी सापांमध्ये सोडायचे, जिवंत जाळायचे…
  • बलात्काराला प्राचीन हिंदू भारतात मिळायची भयनाक शिक्षा
हिंदू धर्म असो किंवा कोणताही धर्म माणसाच्या मूलभूत अधिकारांवर दुसऱ्या व्यक्तीने जबरदस्ती केली की तो गुन्हा होतो. जगातील सर्वात गंभीर गुन्ह्यापैकी एक म्हणजे बलात्कार. एखाद्या स्त्रीच्या चारित्र्याशी खेळणं तिची बेअब्रु करणं याला हिंदू धर्मात कडक शासन दिलं जातं. प्राचीन भारतात या गुन्ह्याला काय शिक्षा दिली जायची ते जाणून घेऊयात.

प्राचीन हिंदू पुराणात जर एखादा व्यक्ती स्त्रियांचे अपहरण करतो किंवा त्यांच्या चारित्र्याची विटंबना करतो तर त्या अपराधासाठी राजाने त्याला ठार मारले पाहिजे ! असं प्राचीन पुराणात सांगितलेलं आहे.

जे लोक स्त्रियांवर बलात्कार करतात किंवा देहविक्रीसाठी त्यांची फसवणूक करुन चुकीच्या मार्गाला जाण्यास भाग पाडतात , त्यांना सर्वात कठोर शिक्षा दिली पाहिजे, ज्यामुळे इतरांना अशा गुन्ह्याचा विचार देखील करायला भीती वाटेल. असा घोर अपराध करणाऱ्या पुरुषाला लाल-तप्त लोखंडाच्या खाटेवर जाळून ठार मारावे; त्याखाली लाकडे ठेवून पापी व्यक्तीला मृत्यूपर्यंत जाळले जाईल.
पुराणात सांगितलं की, गुन्हेगाराला मृत्युदंड द्यावा आणि ही शिक्षा शक्य तितक्या लवकर राजाने द्यावी. जर राजा व्यस्त असेल तर समाजातील अधिकृत व्यक्तीने ही शिक्षा अंमलात आणायला पाहिजे. पुन्हा असं दुष्कृत्य करण्याचं धैर्य प्रजेतील कोणत्याही पुरुषाने कधीच करु नये असा धाक प्रत्येकाला मिळायला पाहिजे. या सगळ्या शिक्षेबाबत आर्यभूमी या इन्स्टाग्राम पेजवरुन देण्यात आली आहे.

गरुडपुराणात बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाला काय शिक्षा दिली जायची ?

स्त्रियांवर आणि प्राण्यांवर बलात्कार करणाऱ्यांना ‘विषारी सापांमध्ये’ टाकले पाहिजे किंवा प्राण्यांनी चिरडून मारले पाहिजे !
जे पुरुष स्त्रियांशी गर्भधारणेच्या काळात जबरदस्ती करतात, अशा स्त्रिया ज्यांच्याकडे दुसरा कोणताही आधार नाही असे लोक नक्कीच नरकात जातात. या गुन्हेगारांना मल, मूत्र, रक्त, कफ, विषारी कीटक आणि प्राण्यांनी भरलेल्या दूषित विहिरीत टाकले जाईल आणि त्यांचा वेळ संपेपर्यंत तिथे ठेवले जायचे.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, आर्थिक समस्या होईल दूर

अपस्तंब धर्मसूत्रनुसार, जर एखादा पुरुष चुकून तरुण मुलीच्या खोलीत गेला तर त्याला फक्त रागावून इशारा दिला जाईल.
जर तो जाणूनबुजून गेला आणि वाईट वर्तन दाखवले, तर त्याला मारावे/शिक्षा द्यावी/दंड करावा. जर त्याने मुलीवर बलात्कार केला, तर त्याचे गुप्तांग कापून टाकावे. असं या पुराणात सांगितलं आहे.

जर एखाद्या पुरुषाने विवाहयोग्य मुलीशी संबंध ठेवले, तर त्याची संपत्ती काढून घेऊन त्याला हद्दपार करावे. (हे फक्त जेव्हा लागू होते जेव्हा ते एकमेकांना चांगले ओळखत असतात, पण मुलगी विवाहापूर्वी संबंधाची अपेक्षा करत नाही. यानंतर राजा पीडितांना मदत करेल. आणि त्यांना पुढे इतरांकडून होणाऱ्या अपमानापासून वाचवेल. हिंदू धर्मात देवीचं रुप मानलं जातं त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध तिच्याशी शारिरीक संबंध ठेवणं म्हणजे देवीची आणि धर्माची विटंबना करणं आहे, हे लक्षात घेत प्राचीन हिंदू भारतात कडक शिक्षा दिली जायची.

भूत, प्रेत, पिशाच्च ‘या’ देवाला घाबरतात, कोकणातील एक रहस्यमय देऊळ

 

Web Title: In garuda purana men who commit rape are given severe punishment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ
1

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर
2

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
3

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
4

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM