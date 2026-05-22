Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Jupiter Venus Sun And Mercury Will Change Their Course In June People Of These Zodiac Signs Will Benefit

Major Planetary Transition: जून महिन्यात गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ज्योतिषशास्त्रानुसार जून महिना खूप विशेष मानला जातो, कारण अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशी बदलणार आहेत. याचा परिणा सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. जून महिन्यातील ग्रहांच्या हालचालींचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: May 22, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • जून महिन्यात ग्रह बदलणार आपली हालचाल
  • गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध बदलणार आपली चाल
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून जून महिना खूप विशेष असणार आहे, कारण अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशी बदलणार आहेत. याचा मानवी जीवनावर तसेच सर्व १२ राशींवर थेट परिणाम होईल. जून महिन्यात ग्रहस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, त्यामुळे अनेक शुभ योगांची निर्मिती होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र, सूर्य, बुध आणि गुरू यांसारखे प्रमुख ग्रह या महिन्यात आपली राशी बदलतील, ज्यामुळे हंस राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग आणि गजकेसरी राजयोग यांसारख्या शुभ योगांची निर्मिती होईल. काही राशींसाठी हा काळ अत्यंत शुभ ठरू शकतो आणि बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू शकते. जून महिन्यातील ग्रहांच्या हालचालींचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जून महिन्यात, गुरू २ जून रोजी प्रथम कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे भाग्य आणि ज्ञानाशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यानंतर शुक्र ८ जून रोजी मिथुन राशीत भ्रमण करेल आणि जूनच्या मध्यामध्ये कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे प्रेम, सुखसोयी आणि संपत्तीच्या बाबतीत सुधारणा होऊ शकते.

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

त्याचप्रमाणे, ८ जून रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आणि संवाद कौशल्ये वाढू शकतात. १४ जून रोजी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल्ये आणि आदर वाढू शकतो. या सर्व ग्रहांच्या एकत्रित प्रभावाने अनेक शुभ योग निर्माण होऊ शकतात, जे जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा काळ मेष, मिथुन आणि सिंह राशींसाठी विशेषतः खास असू शकतो.

मेष रास

मेष राशीसाठी हा काळ नवीन सुरुवात आणि उत्तम संधी घेऊन येऊ शकतो. बुध आणि सूर्याच्या प्रभावामुळे आत्मविश्वास वाढू शकतो आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात मोठे बदल घडून येऊ शकतात. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होऊ शकते आणि तुमच्या कुटुंबात शांतता व आनंद नांदू शकतो.

मिथुन रास

हा महिना मिथुन राशीसाठी शुभ मानला जातो. कारण सूर्य, बुध आणि शुक्र यांचा या राशीवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि एखादी चांगली संधी अचानक मिळू शकते. व्यवसायात वाढ होऊ शकते आणि नवीन ओळखी होऊ शकतात. प्रेमजीवनही अधिक गोड होऊ शकते आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते.

Guru Pushyamrit Yoga: गुरुपुष्यामृत योग म्हणजे काय? या काळात कोणती कामे करावीत, जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीसाठी हा काळ भाग्यशाली ठरू शकतो. कारण सूर्य या राशीचा स्वामी आहे आणि मिथुन राशीतील गोचरामुळे हंस राजयोगाचा प्रभाव वाढतो असे म्हटले जाते. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे आणि नेतृत्व कौशल्ये अधिक मजबूत होऊ शकतात. सामाजिक आदर वाढू शकतो आणि आर्थिक सुबत्ता सुधारू शकते. मेष, मिथुन आणि सिंह राशींसाठी जून महिना शुभ आणि परिवर्तनकारी ठरू शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जून महिन्यात कोणते ग्रह गोचर करणार आहेत?

    Ans: जून महिन्यात गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध हे महत्त्वाचे ग्रह आपली राशी किंवा नक्षत्र बदलणार आहेत.

  • Que: कोणत्या राशींना फायदा होण्याची शक्यता आहे?

    Ans: काही राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती, नवीन संधी आणि सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात.

  • Que: ग्रहांच्या हालचालींचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: ग्रहांच्या हालचालींचा मेष, मिथुन आणि सिंह राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Jupiter venus sun and mercury will change their course in june people of these zodiac signs will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे
1

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

Guruvar Upay: कुंडलीतील गुरू ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुवारी करा ‘हे’ उपाय, अडचणी होतील दूर
2

Guruvar Upay: कुंडलीतील गुरू ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुवारी करा ‘हे’ उपाय, अडचणी होतील दूर

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
3

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या
4

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Major Planetary Transition: जून महिन्यात गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Major Planetary Transition: जून महिन्यात गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 22, 2026 | 07:05 AM
अचानक वजन कमी झालं आहे? फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘हे’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे

अचानक वजन कमी झालं आहे? फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘हे’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे

May 22, 2026 | 05:30 AM
Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग; ५०० कोटींपैकी तब्बल ‘इतक्या’ रकमेचे वाटप पूर्ण

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग; ५०० कोटींपैकी तब्बल ‘इतक्या’ रकमेचे वाटप पूर्ण

May 22, 2026 | 02:35 AM
Crime News : शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष; कोथरूडमधील एकाची 71 लाखांची फसवणूक

Crime News : शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष; कोथरूडमधील एकाची 71 लाखांची फसवणूक

May 22, 2026 | 12:30 AM
CSK Vs GT Live: प्ले-ऑफची रेस! चेन्नईचे ‘किंग्ज’ आउट; राशीद-सिराजमुळे गुजरातचा भव्य विजय

CSK Vs GT Live: प्ले-ऑफची रेस! चेन्नईचे ‘किंग्ज’ आउट; राशीद-सिराजमुळे गुजरातचा भव्य विजय

May 21, 2026 | 11:07 PM
‘बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलवणार’; Suvendu Adhikari यांचा थेट इशारा

‘बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलवणार’; Suvendu Adhikari यांचा थेट इशारा

May 21, 2026 | 10:02 PM
“काँग्रेसचा पप्पू, फक्त उडाणटप्पू !” भाजप नेत्याची राहुल गांधींवर टीका

“काँग्रेसचा पप्पू, फक्त उडाणटप्पू !” भाजप नेत्याची राहुल गांधींवर टीका

May 21, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM