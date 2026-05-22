Major Planetary Transition: जून महिन्यात गुरु, शुक्र, सूर्य आणि बुध बदलणार आपली चाल, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून जून महिना खूप विशेष असणार आहे, कारण अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशी बदलणार आहेत. याचा मानवी जीवनावर तसेच सर्व १२ राशींवर थेट परिणाम होईल. जून महिन्यात ग्रहस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, त्यामुळे अनेक शुभ योगांची निर्मिती होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र, सूर्य, बुध आणि गुरू यांसारखे प्रमुख ग्रह या महिन्यात आपली राशी बदलतील, ज्यामुळे हंस राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग आणि गजकेसरी राजयोग यांसारख्या शुभ योगांची निर्मिती होईल. काही राशींसाठी हा काळ अत्यंत शुभ ठरू शकतो आणि बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू शकते. जून महिन्यातील ग्रहांच्या हालचालींचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जून महिन्यात, गुरू २ जून रोजी प्रथम कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे भाग्य आणि ज्ञानाशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यानंतर शुक्र ८ जून रोजी मिथुन राशीत भ्रमण करेल आणि जूनच्या मध्यामध्ये कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे प्रेम, सुखसोयी आणि संपत्तीच्या बाबतीत सुधारणा होऊ शकते.
त्याचप्रमाणे, ८ जून रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आणि संवाद कौशल्ये वाढू शकतात. १४ जून रोजी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल्ये आणि आदर वाढू शकतो. या सर्व ग्रहांच्या एकत्रित प्रभावाने अनेक शुभ योग निर्माण होऊ शकतात, जे जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा काळ मेष, मिथुन आणि सिंह राशींसाठी विशेषतः खास असू शकतो.
मेष राशीसाठी हा काळ नवीन सुरुवात आणि उत्तम संधी घेऊन येऊ शकतो. बुध आणि सूर्याच्या प्रभावामुळे आत्मविश्वास वाढू शकतो आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात मोठे बदल घडून येऊ शकतात. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होऊ शकते आणि तुमच्या कुटुंबात शांतता व आनंद नांदू शकतो.
हा महिना मिथुन राशीसाठी शुभ मानला जातो. कारण सूर्य, बुध आणि शुक्र यांचा या राशीवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि एखादी चांगली संधी अचानक मिळू शकते. व्यवसायात वाढ होऊ शकते आणि नवीन ओळखी होऊ शकतात. प्रेमजीवनही अधिक गोड होऊ शकते आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते.
सिंह राशीसाठी हा काळ भाग्यशाली ठरू शकतो. कारण सूर्य या राशीचा स्वामी आहे आणि मिथुन राशीतील गोचरामुळे हंस राजयोगाचा प्रभाव वाढतो असे म्हटले जाते. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे आणि नेतृत्व कौशल्ये अधिक मजबूत होऊ शकतात. सामाजिक आदर वाढू शकतो आणि आर्थिक सुबत्ता सुधारू शकते. मेष, मिथुन आणि सिंह राशींसाठी जून महिना शुभ आणि परिवर्तनकारी ठरू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
