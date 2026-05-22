Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग; ५०० कोटींपैकी तब्बल ‘इतक्या’ रकमेचे वाटप पूर्ण

५०० कोटींपैकी ३०० कोटींचे वाटप पूर्ण
आणखी २ हजार कोटींची मागणी
पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग
पुणे: पुणेकरांच्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती (Purandar Airport) संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प अखेर निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीपैकी तब्बल ३०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा मानली जाणारी भूसंपादन प्रक्रिया आता मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भूसंपादनाचा वेग कायम राखण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी राज्य शासनाकडे अतिरिक्त २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या मते, पुढील टप्प्यातील जमीन संपादनासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार असून, निधी वेळेत उपलब्ध झाल्यास प्रकल्पाला आणखी वेग मिळणार आहे.
थेट संवादामुळे वाढला विश्वास
पुरंदर परिसरातील सात गावांमधील सुमारे ३,०४० एकर जमीन संपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. या पथकांकडून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला जात असून, मोबदल्याची रक्कम आरटीजीएसद्वारे थेट खात्यात जमा केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संमतीपत्रे देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
१० जूनपर्यंत संधी
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक मोबदला पॅकेज जाहीर केले आहे. प्रति एकर १ कोटी ६१ लाख रुपये, विहिरी व फळबागांसाठी दुप्पट मोबदला तसेच प्रस्तावित एरोसिटीमध्ये १० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या लाभांसाठी १० जून २०२६ पर्यंत संमती देण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
सक्तीच्या संपादनाचा इशारा
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, १० जूननंतर ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात संमती मिळालेली असेल, त्या ठिकाणी कायद्यानुसार सक्तीचे भूसंपादन सुरू करण्यात येईल. विमानतळाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.
पहिल्या टप्प्यातील 500 कोटी पैकी 300 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे, भूसंपादन संमतीचा वेग वाढत असल्यामुळे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
– जितेंद्र डुडी
जिल्हाधिकारी पुणे