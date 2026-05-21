Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Chanakya Niti These People Stay Happy Even In Solitude Know The Reasons Mentioned In Chanakya Teachings

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

आचार्य चाणक्यांच्या मते, काही लोक एकांतात राहूनही मानसिकदृष्ट्या अधिक मजबूत, शांत आणि समाधानी जीवन जगतात. अशा लोकांमध्ये आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि विचारांची स्पष्टता अधिक असते, असे चाणक्य नीतीमध्ये सांगण्यात आलेले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक
  • चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे
 

 

 

आजच्या वेगवान जीवनात, गर्दीत असूनही बहुतेक लोकांना एकटेपणा जाणवतो. सोशल मीडियावर हजारो मित्र असूनही त्यांचे मन अस्वस्थ राहते, तर काही लोक एकटे असतानाही शांत, समाधानी आणि आनंदी दिसतात. यामुळे लोकांना अनेकदा आश्चर्य वाटते की, एखादी व्यक्ती आधार किंवा सततच्या सोबतीशिवाय इतकी आनंदी कशी असू शकते. आचार्य चाणक्यांनी त्यांच्या नीतीमध्ये या प्रश्नाचे एक सखोल उत्तर दिले आहे. त्यांच्या मते, एकटेपणा हे नेहमीच दुर्बलतेचे लक्षण नसते; उलट, अनेकदा हाच काळ माणसाला सर्वात सामर्थ्यवान बनवतो.

जे लोक स्वतःला ओळखतात, आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवायला शिकतात आणि इतरांवर अत्याधिक अवलंबून राहणे टाळतात, ते जीवनात अधिक शांत आणि संतुलित असतात. चाणक्याच्या विश्वासानुसार खरा आनंद आतून येतो, बाह्य जगातून नाही. याच कारणामुळे काही लोक एकटे राहिल्यानंतरही खचत नाहीत, उलट अधिक कणखर बनतात.

असे लोक स्वतःशी नाते जोडायला शिकतात

चाणक्यांच्या मते, जी व्यक्ती स्वतःला ओळखायला शिकते, तिला सतत कोणाच्यातरी सोबतीची गरज नसते. अशा व्यक्ती आपल्या उणिवांपासून दूर पळत नाहीत किंवा आपल्या सामर्थ्याबद्दल बढाई मारत नाहीत. त्यांना स्वतःसोबत वेळ घालवायला आवडते. असे काही लोक आहेत, ज्यांना मोकळा वेळ मिळाला की, ते पुस्तक वाचायला, काहीतरी नवीन शिकायला किंवा आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करायला लागतात. फोन किंवा आजूबाजूला माणसं नसताना ते खूप सहज वावरताना दिसतात. खरं तर, इतरांना खूश करण्यापेक्षा स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांचं अधिक लक्ष असतं. ही सवय त्यांना आतून सामर्थ्यवान बनवते.

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

इतरांच्या मान्यतेवर अवलंबून राहू नका

अनेक लोक आपला आनंद इतरांच्या स्तुतीशी जोडतात. कोणी त्यांची स्तुती केली तर ते आनंदी होतात आणि कोणी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर ते दुःखी होतात. पण चाणक्य म्हणतात की, शहाण्या माणसाला स्वतःची किंमत माहीत असते. जे एकटे असतानाही आनंदी असतात, ते इतरांकडून सतत आदर किंवा लक्ष मिळण्याची अपेक्षा करत नाहीत.

नात्यांचे महत्त्व ओळखणे

जे लोक एकटे आनंदी असतात, ते नातेसंबंधांपासून दूर राहत नाहीत. त्यांना कुटुंब आणि मित्रांचे महत्त्व समजते, पण ते आपला संपूर्ण आनंद एका व्यक्तीवर अवलंबून ठेवत नाहीत. ही मानसिकता त्यांना अधिक मानसिकदृष्ट्या स्थिर बनवते. वास्तविक जीवनात अनेकदा असे दिसून येते की, नातेसंबंध तुटल्यानंतर किंवा एखादी जवळची व्यक्ती दूर गेल्यानंतर काही लोक पूर्णपणे खचून जातात. काही लोक दुःखी असूनही हळूहळू सावरतात.

Chanakya Niti: स्त्रियांच्या या गुणांमुळे ठरतात विशेष, जाणून घ्या चाणक्यांनी सांगितलेली कारणे

मन शांत कसे ठेवावे

चाणक्य नीतीनुसार, शांत मनाची व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला सांभाळू शकते. आनंदी व्यक्ती अनावश्यक वादविवाद, मत्सर आणि नकारात्मक वातावरणापासून दूर राहतात. अशा व्यक्तींना छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद मिळतो. सकाळचा चहा, आवडते गाणे, एकटे फिरायला जाणे किंवा आपल्या स्वप्नांवर काम करणे या गोष्टी त्यांना समाधान देतात. या छोट्या सवयी त्यांच्या जीवनात संतुलन निर्माण करतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य नीतीनुसार एकांतात राहणारे लोक आनंदी का असतात?

    Ans: चाणक्यांच्या मते अशा लोकांना स्वतःसोबत वेळ घालवायला आवडतो. ते मानसिकदृष्ट्या मजबूत असतात आणि छोट्या गोष्टींमध्येही आनंद शोधू शकतात.

  • Que: एकटे राहणे म्हणजे दुःखी असणे का?

    Ans: नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही लोक एकांतात अधिक शांत, समाधानी आणि उत्पादक राहतात.

  • Que: एकांतप्रिय लोकांमध्ये कोणते गुण असतात?

    Ans: चाणक्य नीतीनुसार आत्मविश्वास, स्वावलंबन, संयम, विचारांची स्पष्टता आणि भावनांवर नियंत्रण हे गुण अशा लोकांमध्ये अधिक दिसून येतात.

Web Title: Chanakya niti these people stay happy even in solitude know the reasons mentioned in chanakya teachings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guruvar Upay: कुंडलीतील गुरू ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुवारी करा ‘हे’ उपाय, अडचणी होतील दूर
1

Guruvar Upay: कुंडलीतील गुरू ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुवारी करा ‘हे’ उपाय, अडचणी होतील दूर

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
2

Dwi Dwadash Yog: आज तयार होत आहे द्विद्वदश योग, या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या
3

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

Guru Pushyamrit Yoga: गुरुपुष्यामृत योग म्हणजे काय? या काळात कोणती कामे करावीत, जाणून घ्या
4

Guru Pushyamrit Yoga: गुरुपुष्यामृत योग म्हणजे काय? या काळात कोणती कामे करावीत, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

May 21, 2026 | 03:50 PM
6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

May 21, 2026 | 03:50 PM
Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

May 21, 2026 | 03:50 PM
“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

May 21, 2026 | 03:49 PM
Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

May 21, 2026 | 03:49 PM
Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा कधी होणार?

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा कधी होणार?

May 21, 2026 | 03:48 PM
Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 21, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM