CSK Vs GT Live: प्ले-ऑफची रेस! चेन्नईचे ‘किंग्ज’ आउट; राशीद-सिराजमुळे गुजरातचा भव्य विजय

गुजरात टायटन्सने चेन्नईला दिले 230 रन्सचे टार्गेट
साई सुदर्शन आणि शुभमन गिलची शानदार खेळी
मोहम्मद सिराजने चेन्नईचा उडवला धुव्वा
Tata IPL 2026 GT Vs CSK Live: आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामना पार पडला. अत्यंत रोमांचक असा हा सामना झाला. आयपीएलच्या साखळी सामन्यांचा हा शेवटचा आठवडा सुरू आहे. आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा होता. गुजरातकडून साई सुदर्शन आणि शुभमन गिलने तडाखेबंद खेळी केली. अखेर या सामन्यात गुजरात टायटन्सने चेन्नई सुपर किंग्जचा 89 रन्सने पराभव केला आहे. चेन्नई सुपर किंग्जचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले आहे. गुजरात टायटन्सने हा सामना जिंकून टॉप 2 मधले आपले स्थान पक्के केले आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जची फलंदाजी
गुजरातने चेन्नईला 230 रन्सचे भलेमोठे असे टार्गेट दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी आणि आपल्या क्वालिफाय होण्याच्या याअशा जिवंत ठेवण्यासाठी चेन्नईकडून संजू सॅमसन आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड मैदानात उतरले. मात्र दोघांनी चाहत्यांची निराशा केली. संजू सॅमसन शून्यावर आउट झाला. तर कर्णधार ऋतुराज गायकवाड 16 रन्स करून आउट झाला.
चेन्नईने पॉवर प्लेमध्ये आपल्या 4 महत्वाच्या विकेट्स गमावल्या. मॅथ्यू शॉर्ट 24 रन्स करून आउट झाला. जबरदस्त फॉर्ममध्ये असणाऱ्या उर्वील पटेलने आपली विकेट शून्यावर गमावली. कार्तिक शर्माने चेन्नईचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो 19 रन्सवर असताना आउट झाला. ब्रेव्हीस 8 रन्स करून आउट झाला. तर शिवम दुबेची 47 रन्सची खेळी चेन्नईला विजयापर्यंत पोचवू शकली नाही. कंबोजने 19 रन्स केल्या. नूर अहमदने 1 रन केली.
IPL 2026 मध्ये GT चा राडा! प्रिन्स आणि Sai Sudarshan ने ‘किंग्ज’ला फटकावलं; दिले 230 रन्सचे टार्गेट
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
गुजरातच्या फलंदाजांनी कमाल केली. तसेच गोलंदाजांनी देखील चेन्नईच्या फलंदाजीची वाट लावली. मोहम्मद सिराजने सॅमसनला शून्यावर आउट केले. त्याने ऋतुराज गायकवाडची देखील विकेट घेतली. उर्वील पटेलला पण सिराजने आउट केले. तर कगीसो रबाडाने मॅथ्यू शॉर्टची विकेट पटकावली. राशीद खानने ब्रेव्हीस, कंबोज आणि दुबेची विकेट पटकावली.
गुजरात टायटन्सची फलंदाजी
आजचा सामना गुजरात टायटन्ससाठी देखील महत्वाचा आहे. चेन्नईने फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केल्यावर गुजरात टायटन्सकडून ऑरेंज कॅपच्या स्पर्धेत असणारा साई सुदर्शनने सुरुवात केली. त्याच्यासोबत कर्णधार शुभमन गिल मैदानात खेळण्यासाठी आला. पॉवर प्लेमध्ये गिल आणि सुदर्शनने गुजरातला आक्रमक सुरुवात करून दिली. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने आपला फॉर्म कायम राखला आहे. शुभमन गिलने 64 रन्सची तडाखेबंद खेळी केली. साई सुदर्शन 84 रन्स करून आउट झाला.
Too fast. Too furious. 🏎🟀 4️⃣ wickets in the powerplay for #GT 🔥 Updates ▶️ https://t.co/p5TP9NLREX #TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvCSK | @gujarat_titans pic.twitter.com/jSg7nlANLB — IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2026
चेन्नई सुपर किंग्जची गोलंदाजी
चेन्नई सुपर किंग्जच्या गोलंदाजांना आज अचूक गोलंदाजी करता आली नाही. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये त्यांना विकेट मिळवता आले नाही. पॉवर प्लेमध्ये चेन्नईच्या गोलंदाजांनी तब्बल 70 रन्स दिले. स्पेन्सर जॉन्सनने कर्णधार शुभमन गिलला आउट केले. अंशूल कंबोजने साई सुदर्शनला आउट केले. तर राहुल तेवतिया रन आउट झाला. मुकेश चौधरीने सुंदरला आउट केले.
GT Vs CSK Live: गुजरातची धाकधूक वाढली! ऋतुराजने टायटन्सविरुद्ध टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
संभाव्य प्लेइंग ११
गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज.
चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन.