अचानक वजन कमी झालं आहे? फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘हे’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे

जंक फूडचे अतिसेवन आणि जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होते. फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवल्यानंतर वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 05:30 AM
फॅटी लिव्हरची लक्षणे?
लिव्हरचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
फॅटी लिव्हर होण्याची कारणे?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, मानसिक ताण, आहारात होणारे बदल, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, जंक फूडचे अतिसेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. जीवनशैलीतील बदलांच्या परिणामामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. लिव्हर शरीरातील अत्यंत महत्वाचा अवयव आहे. शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकणे, पित्त तयार करणे, खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन करणे यांसारखी ५० पेक्षा जास्त कामे लिव्हर करते. त्यामुळे लिव्हरच्या कार्यात अडथळा निर्माण झाल्यास संपूर्ण शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. जीवनशैलीतील बदलांमुळे फॅटी लिव्हरच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

फॅटी लिव्हरची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने लक्षणे अधिक तीव्र होतात आणि संपूर्ण शरीराला पोहचवतात. लिव्हरसबंधित आजार केवळ दारू पिणाऱ्यांनाच नाहीतर मद्यपान न करणाऱ्यांमध्ये सुद्धा नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरची लक्षणे दिसून येत आहेत. एकाच जागी तासनतास बसून राहणे, मानसिक तणाव वाढल्यानंतर लिव्हरच्या कार्यात अडथळे निर्माण होण्याची जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया फॅटी लिव्हरची संसून उद्भवल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसू लागतात.

फॅटी लिव्हरची गंभीर लक्षणे:

फॅटी लिव्हरच्या पहिल्या टप्प्यात कोणतीही गंभीर लक्षणे दिसून येत नाही. अतिशय सामान्य पण शरीरासाठी घातक असलेली लक्षणे दिसू लागल्यानंतर सुद्धा अनेक लोक दुर्लक्ष करतात. यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. काही रुग्णांमध्ये सतत थकवा येणे, ऊर्जेची कमतरता जाणवणे किंवा पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात हलक्याशा वेदना जाणवू लागतात. या लक्षणांकडे सामान्य थकवा समजून दुर्लक्ष केले जाते. असे न करता वेळीच उपचार आणि योग्य त्या रक्त तपासण्या करून शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.

लिव्हरवर साचून राहिलेल्या अतिरिक्त चरबीमुळे लिव्हरमधील विषारी घटक बाहेर पडून जाण्याऐवजी लिव्हरमध्ये तसेच साचून राहतात. नॉन-अल्कोहोलिक स्टीटोहेपेटायटिस, फायब्रोसिस, लिव्हर सिरोसिस इत्यादी गंभीर आजारांची लागण झाल्यास कायमस्वरूप औषध उपचार करावे लागतात. त्यामुळे लिव्हरसबंधित आजाराची कोणतीही लक्षणे दिसू लागल्यास अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा रुग्णाचा जीव सुद्धा जाऊ शकतो.

फॅटी लिव्हर टाळण्यासाठी उपाय:

लिव्हरवर साचून राहिलेली अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवणे फार आवश्यक आहे. वजनाच्या ७ ते १०% वजन कमी केल्यास लिव्हरवरील चरबी कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय जंक फूड, तिखट, तेलकट पदार्थांचा आहारात अजिबात समावेश करू नका. क्रॅश डाएट करून तुम्ही वजन कमी करू शकता. तसेच सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी लिंबू पाणी, ग्रीन टी किंवा ब्लॅक कॉफीचे सेवन करावे. यामुळे वजन कमी होण्यासोबतच लिव्हरमध्ये जमा झालेली अनावश्यक चरबी जळून जाण्यास मदत होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: फॅटी लिव्हर म्हणजे काय?

    Ans: फॅटी लिव्हर म्हणजे यकृतामध्ये अतिरिक्त चरबी जमा होणे. ही समस्या वाढल्यास यकृताच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो.

  • Que: फॅटी लिव्हर झाल्यास कोणती लक्षणे दिसू शकतात?

    Ans: थकवा, पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना, अपचन, मळमळ, त्वचा पिवळी पडणे आणि वजन कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: फॅटी लिव्हर पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का?

    Ans: सुरुवातीच्या अवस्थेत योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे स्थिती नियंत्रणात आणता येऊ शकते.

