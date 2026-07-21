Astrologer Prediction: कलियुगाचा अंत जवळ आलाय का? भविष्य पुराणातील या भयंकर भविष्यवाण्यांनी वाढवली चिंता

अॅस्ट्रोपत्रीचे ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा यांच्या मते, पवित्र नद्या कोरड्या पडतील, नाती केवळ स्वार्थावर आधारित असतील आणि अधर्मालाच धर्म मानले जाईल. भविष्य पुराणातील या चेतावण्या आजचे कटू सत्य आहेत, जे दर्शवतात की कलियुगाचा अंत जवळ येत आहे.
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या पुराणात कलियुगाच्या अंताविषयी काही अत्यंत स्पष्ट भाकिते केली आहेत, जी सध्याच्या काळात खरी ठरताना दिसत आहेत:
आयुर्मानात घट: भविष्य पुराणानुसार, कलियुगाच्या शेवटी मानवी सरासरी आयुर्मान लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
पवित्र नद्यांचा लोप: या काळात गंगा नदी पृथ्वी सोडून वैकुंठात परत जाईल.
पैशाचे प्राबल्य: समाजात नातेसंबंध आणि भावनांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल आणि केवळ पैशालाच सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त होईल.
काळ जसजसा पुढे जाईल, तसतसा मानवी समाजात नैतिक आणि आध्यात्मिक मूल्यांमध्ये लक्षणीय ऱ्हास दिसून येईल:
स्वार्थी नातेसंबंध: लोक एकमेकांशी केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठीच वागतील. अधर्माचा प्रसार: समाजात योग्य आणि अयोग्य याची व्याख्या बदलेल, जिथे लोक अधर्मालाच धर्म मानू लागतील.
कल्की पुराणात सांगितले आहे की, जेव्हा पृथ्वीवर पाप वाढेल, तेव्हा भगवान कल्की पृथ्वीवर अवतार घेतील. भगवान कल्की हे भगवान विष्णूचे अंतिम रूप आहे. पुराणांमध्ये सांगितले आहे की, भगवान कल्कींचे रूप अधिक तेजस्वी आणि दिव्य असेल.
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