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Astrologer Prediction: कलियुगाचा अंत जवळ आलाय का? भविष्य पुराणातील या भयंकर भविष्यवाण्यांनी वाढवली चिंता

Updated On: Jul 21, 2026 | 06:17 PM IST
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सारांश

कलियुगाच्या अंताबाबत अनेक धार्मिक ग्रंथांमध्ये विविध उल्लेख करण्यात आले. भविष्य पुराणातील काही भविष्यवाण्या आणि ज्योतिषींचे दावे यामुळे पुन्हा एकदा कलियुगाच्या समाप्तीची चर्चा सुरू झाली आहे. जाणून घ्या या भविष्यवाण्यांमागील कथा, धार्मिक मान्यता आणि त्यांचा अर्थ.

कलियुगाचा अंत जवळ आलाय का? भविष्य पुराणातील या भयंकर भविष्यवाण्यांनी वाढवली चिंता

कलियुगाचा अंत जवळ आलाय का? भविष्य पुराणातील या भयंकर भविष्यवाण्यांनी वाढवली चिंता

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विस्तार
  • कलियुगाचा अंत जवळ आलाय का?
  • भविष्य पुराणातील या भयंकर भविष्यवाण्यांनी वाढवली चिंता
  • कलियुगाचा अंत कसा होईल?
हिंदू धर्मात, काळाचे चक्र सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आणि कलियुग यांमध्ये विभागलेले आहे. सध्या कलियुग सुरू आहे. धार्मिक ग्रंथांनुसार कलियुग हे पाप आणि दुष्टतेचे युग मानले जाते. महर्षी वेद व्यास यांनी लिहिलेल्या भविष्य पुराणात भविष्यातील घटना आणि युगांच्या बदलांचे वर्णन आहे. त्यात कलियुगाचा अंत कसा होईल हे स्पष्ट केले आहे. भविष्य पुराणातील कोणत्या भविष्यवाणी खऱ्या ठरत आहेत आणि कलियुगाचा अंत कसा होईल, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर, या लेखात, अॅस्ट्रोपत्रीचे ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा यांनी कलियुगाचा अंत कसा होईल हे स्पष्ट केले आहे.

कलियुगाचा अंत कसा होईल?

अॅस्ट्रोपत्रीचे ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा यांच्या मते, पवित्र नद्या कोरड्या पडतील, नाती केवळ स्वार्थावर आधारित असतील आणि अधर्मालाच धर्म मानले जाईल. भविष्य पुराणातील या चेतावण्या आजचे कटू सत्य आहेत, जे दर्शवतात की कलियुगाचा अंत जवळ येत आहे.

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भविष्य पुराणातील भाकिते आणि आजचे सत्य

या पुराणात कलियुगाच्या अंताविषयी काही अत्यंत स्पष्ट भाकिते केली आहेत, जी सध्याच्या काळात खरी ठरताना दिसत आहेत:
आयुर्मानात घट: भविष्य पुराणानुसार, कलियुगाच्या शेवटी मानवी सरासरी आयुर्मान लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

पवित्र नद्यांचा लोप: या काळात गंगा नदी पृथ्वी सोडून वैकुंठात परत जाईल.

पैशाचे प्राबल्य: समाजात नातेसंबंध आणि भावनांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल आणि केवळ पैशालाच सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त होईल.

नात्यांमध्ये स्वार्थ आणि नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास

काळ जसजसा पुढे जाईल, तसतसा मानवी समाजात नैतिक आणि आध्यात्मिक मूल्यांमध्ये लक्षणीय ऱ्हास दिसून येईल:
स्वार्थी नातेसंबंध: लोक एकमेकांशी केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठीच वागतील. अधर्माचा प्रसार: समाजात योग्य आणि अयोग्य याची व्याख्या बदलेल, जिथे लोक अधर्मालाच धर्म मानू लागतील.

जेव्हा पाप वाढेल तेव्हा भगवान कल्की अवतार

कल्की पुराणात सांगितले आहे की, जेव्हा पृथ्वीवर पाप वाढेल, तेव्हा भगवान कल्की पृथ्वीवर अवतार घेतील. भगवान कल्की हे भगवान विष्णूचे अंतिम रूप आहे. पुराणांमध्ये सांगितले आहे की, भगवान कल्कींचे रूप अधिक तेजस्वी आणि दिव्य असेल.

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(या लेखात नमूद केलेले उपाय, फायदे, सल्ला आणि विधाने केवळ सामान्य माहितीसाठी आहेत. दैनिक जागरण या विशेष लेखातील मजकुराचे समर्थन करत नाही. या लेखातील माहिती विविध स्रोत, ज्योतिषी, पंचांग, ​​प्रवचने, श्रद्धा, धार्मिक ग्रंथ आणि आख्यायिकांमधून संकलित केली आहे. वाचकांना विनंती आहे की त्यांनी हा लेख अंतिम सत्य किंवा दावा मानू नये आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करावा. नवराष्ट्र अंधश्रद्धेच्या विरोधात आहे.)

Web Title: Kaliyug end predictions bhavishya puran scary predictions by astrologer

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Published On: Jul 21, 2026 | 06:17 PM

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