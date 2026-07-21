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सराईत गुन्हेगारावर गोळीबार करुन खुनाचा प्रयत्न; 5 आरोपींना सापळा रचून पकडले

Updated On: Jul 21, 2026 | 06:14 PM IST
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सारांश

करडे (ता. शिरूर) येथे सराईत गुन्हेगारावर पिस्तुलातून तीन राऊंड गोळीबार करून खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच आरोपींना शिरूर पोलिसांच्या डीबी पथकाने अवघ्या ७२ तासांत परजिल्ह्यातून अटक केली आहे.

सराईत गुन्हेगारावर गोळीबार करुन खुनाचा प्रयत्न; 5 आरोपींना सापळा रचून पकडले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

शिरूर : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. करडे (ता. शिरूर) येथे सराईत गुन्हेगारावर पिस्तुलातून तीन राऊंड गोळीबार करून खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच आरोपींना शिरूर पोलिसांच्या डीबी पथकाने अवघ्या ७२ तासांत परजिल्ह्यातून अटक केली आहे. या गुन्ह्यात दोन विधीसंघर्षित बालकांचाही सहभाग असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, १८ जुलै रोजी पहाटे साडेएकच्या सुमारास करडे गावातील हनुमान मंदिराच्या पाठीमागे भैरवनाथ मंदिराजवळील तलाव परिसरात जुन्या वैमनस्यातून हा प्रकार घडला. आरोपींनी निखिल सतीश थेऊरकर (वय २३, रा. करडे) याला शिवीगाळ व दमदाटी करून पिस्तुलातून तीन राऊंड गोळीबार केला. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ६६९/२०२६ दाखल करण्यात आला.

गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी स्वतंत्र तपास पथके तयार केली. तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपी सुपा (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) बसस्थानक परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून अथर्व उर्फ टिन्या रावसाहेब शेळके (वय १९), रोहन उर्फ दादया गणेश पंचमुख (वय १९), अदित्य दशरथ लंघे (वय १९), निखिल विलास कायस्थ (वय१९) आणि सनी परमेश्वर मस्के (वय २०) यांना अटक करण्यात आली. अथर्व शेळके व रोहन पंचमुख यांच्यावर यापूर्वी पाच गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात पूर्वीच्या मारहाणीच्या रागातून गोळीबार झाल्याचे समोर आले आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात येणार असून, पुढील तपास सुरू आहे.

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काकाचा पुतण्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला

वरोरा शहरातील यात्रा वॉर्ड परिसरात किरकोळ वादातून चुलत काकाने पुतण्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर वरोरा उपजिल्हा रुग्णालय येथे उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी वरोरा पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला.

Web Title: The police have arrested five accused persons for attempting to murder a man by opening fire

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Published On: Jul 21, 2026 | 06:14 PM

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