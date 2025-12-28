Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kendra Drishti Yog: बुध-शनि केंद्र दृष्टि योगामुळे बदलणार या राशीच्या लोकांचे नशीब

मंगळवार, 30 डिसेंबर रोजी वर्षातील शेवटचा केंद्र दृष्टी योग बुध आणि शनी यांच्यामुळे तयार होणार आहे. हा केंद्र दृष्टी योगामुळे काही राशीच्या लोकांच्या जीवनात करिअर, आर्थिक आणि नातेसंबंधांमध्ये प्रगती होईल.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • केंद्र दृष्टी योग कधी तयार होत आहे
  • ज्योतिषशास्त्रातील केंद्र दृष्टी योगाचे महत्त्व
  • भाग्यशाली राशी
केंद्र दृष्टी योग हा ज्योतिषशास्त्रात खूप शुभ आणि महत्त्वाचा मानला जातो. कारण तो ग्रहांमध्ये थेट, शक्तिशाली आणि सक्रिय संबंध निर्माण करतो. या योगाच्या शुभ प्रभावामुळे व्यक्तीला त्याच्या जीवनात शिस्त, खूप मेहनत आणि स्थिरतेचे फळ मिळते. या वर्षातील शेवटचा केंद्र योग 30 डिसेंबर रोजी तयार होत आहे, ज्यामध्ये बुध आणि शनि सहभागी आहेत. पंचांगानुसार, बुध आणि शनिचा हा शुभ संयोग तेव्हा होईल जेव्हा बुध धनु राशीत असेल आणि शनि मीन राशीत असेल.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, 30 डिसेंबरपासून तयार होणारा बुध आणि शनिचा केंद्र दृष्टी योग राजयोग आणि धनयोग सक्रिय करण्यास उपयुक्त मानला जातो, ज्यामुळे व्यक्तीच्या करिअरमध्ये, प्रतिष्ठामध्ये, नातेसंबंधांमध्ये आणि आनंदात प्रगती होते. डिसेंबरपासून बुध आणि शनिचा केंद्र दृष्टी योग राजयोग आणि धनयोग सक्रिय करण्यासाठी योग्य मानला जातो, ज्यामुळे व्यक्तीच्या कारकिर्दीत, प्रतिष्ठात, नातेसंबंधात आणि आनंदात प्रगती होते.

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

बुध-शनि केंद्र दृष्टी योग मिथुन राशीच्या लोकांच्या परिश्रमाचे पूर्ण फळ देईल. करिअरमध्ये स्थिरता वाढेल आणि रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. मित्र आणि सहकारी वेळेवर सहकार्य करतील. आर्थिक निर्णय सुज्ञपणे घेतले जातील. संभाषणे आणि नियोजन नफ्याचे नवीन मार्ग उघडतील. या काळात तुमचे विचार अधिक व्यावहारिक होतील. नोकरी किंवा व्यवसायात तुम्हाला एक जबाबदार भूमिका दिली जाऊ शकते. प्रवास किंवा बैठकादेखील फायदे दर्शवतात.

Vastu Tips: पैशांच्या व्यवहारासाठी आठवड्यातील ‘हे’ दिवस मानले जातात अशुभ

कन्या रास

या योगामुळे कन्या राशीच्या लोकांना खूप फायदा होतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढतील त्यामुळे तुम्हाला सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतात. पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांना आता फळ मिळेल. मित्र आणि वरिष्ठांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. मानसिक ताण कमी होईल आणि तुमचे मन आनंदी राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी बुध शनिची युती भाग्यशाली राहणार आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात आणि गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. भविष्यातील योजना बळकट होतील. पदोन्नती किंवा पद बदल शक्य आहे. कौटुंबिक संबंध चांगले राहतील. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय यशस्वी होतील.

Paush Purnima 2026: आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि धनवृद्धीसाठी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना केंद्र दृष्टी योगाचा फायदा होणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत आणि प्रतिष्ठेत वाढ करेल. कामात स्थिरता वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांचा विश्वास मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू सुधारेल. मित्रांचा सल्ला उपयुक्त ठरेल. समाधान आणि आत्मविश्वास वाढेल. अडकलेला निधी परत मिळू शकेल. भविष्यात नवीन संपर्क फायदेशीर ठरतील. आध्यात्मिक रस वाढल्याने मनःशांती मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध-शनीचा केंद्र दृष्टि योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध आणि शनी एकमेकांवर केंद्र (1, 4, 7 किंवा 10) स्थानातून दृष्टि टाकतात, तेव्हा केंद्र दृष्टि योग तयार होतो. हा योग बुद्धिमत्ता, शिस्त आणि दीर्घकालीन यश देणारा मानला जातो.

  • Que: या योगाचा आर्थिक जीवनावर कसा परिणाम होईल?

    Ans: बुध-शनी योगामुळे उत्पन्नाचे नवे स्रोत खुलू शकतात. जुनी अडकलेली कामे पूर्ण होतील आणि आर्थिक नियोजन अधिक मजबूत होईल.

  • Que: या योगाचा लाभ वाढवण्यासाठी काय करावे

    Ans: बुधवारी हिरव्या वस्तूंचे दान आणि शनिवारी काळ्या तिळाचे दान करावे. तसेच वडीलधाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला घेणे लाभदायक ठरेल.

Published On: Dec 28, 2025 | 03:00 PM

