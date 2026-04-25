Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या 13 वर्षीय मुलीकडून अश्लील फोटो मागणारा अटकेत; महाराष्ट्र सायबर विभागाची माहिती

Akshay Kumar Doughter Obscene Photo Demand: अभिनेता अक्षय कुमारच्या मुलीकडे अश्लील मेसेज पाठवत फोटोची मागणी केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे विभागाने यटा प्रकरणी एकाला अटक केली आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 06:25 PM
Akshay Kumar Doughter Obscene Photo Demand News Marathi : आजकाल ऑनलाइन फसवणूक किंवा छळवणूक ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. सामान्य लोकांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत प्रत्येकजण याचा बळी ठरतो. गेल्या वर्षी सुपरस्टार अक्षय कुमारची मुलगी निताराला एका अज्ञात व्यक्तीकडून अश्लील मेसेज पाठवण्यात आले होते. महाराष्ट्र सायबर विभागाने या प्रकरणात एका आरोपीला अटक केली आहे. नेमकं काय प्रकरण?

ही घटना ऑनलाइन गेमिंग दरम्यान घडली

महाराष्ट्र सायबर विभागाने मुंबईतील आर.डी. नॅशनल कॉलेजमध्ये एका विशेष सायबर जागरूकता सत्राचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमादरम्यान, महाराष्ट्र सायबर विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजी) यशस्वी यादव यांनी स्पष्ट केले की, ही घटना स्वतः अक्षय कुमारनेच सांगितली होती.

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अक्षय कुमारने एका घटनेबद्दल सांगितले. अक्षय कुमारने सांगितल की, त्याची मुलगी एक ऑनलाइन गेम खेळत होती, जिथे एक अनोळखी व्यक्ती तिच्याशी खूप नम्रपणे बोलत होता. सुरुवातीला सर्व काही सामान्य वाटत होते. तो सुरुवातीला तिला ‘तू छान खेळत आहेस’ किंवा ‘तू छान खेळलीस’ असे सामान्य संदेश पाठवत होता. पण अचानक, त्याने वैयक्तिक प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

निताराकडून फोटोंची मागणी

अक्षयने स्पष्ट केले की, जेव्हा त्या व्यक्तीच्या लक्षात आले की तो एका मुलीशी बोलत आहे, तेव्हा त्याने अत्यंत अयोग्य मागणी केली आणि अश्लील फोटो मागू लागला. हे ऐकून, त्याच्या मुलीने लगेच खेळणे थांबवले आणि सर्व काही सांगण्यासाठी तिच्या आईकडे (ट्विंकल खन्ना) गेली. अक्षय कुमार म्हणाला की, हा तो क्षण होता ज्याने त्याला शिकवले की सायबर गुन्हा हळूहळू कसा सुरू होतो. तो असेही म्हणाला की, कधीकधी मुले अशा गोष्टींमध्ये अडकतात, ज्यामुळे ब्लॅकमेलिंग आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

अक्षयचे हे चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार

कामाच्या आघाडीवर, अक्षयचा ‘भूत बंगला’ सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही हळूहळू प्रगती करत आहे. अक्षयच्या आगामी चित्रपटांमध्ये प्रियदर्शनसोबतचा ‘हैवान’ आणि अहमद खानचा ‘वेलकम टू द जंगल’ यांचा समावेश आहे. ‘हैवान’मध्ये तो जवळपास १८ वर्षांनंतर सैफ अली खानसोबत दिसणार आहे. ‘वेलकम टू द जंगल’ हा एक मल्टी-स्टारर चित्रपट आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:19 PM

