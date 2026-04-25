Health News : इंडियन डेंटल असोसिएशनचा नवा ; हेड अँड नेक ऑन्कोलॉजीबाबत कार्यक्रम संपन्न

इंडियन डेंटल असोसिएशन (IDA) मुंबई शाखेने झायनोव्हा शाल्बी मल्टीस्पेशालिटी सेंटरच्या सहकार्याने 6 वा कंटिन्यूइंग डेंटल एज्युकेशन (CDE) प्रोग्राम कुर्ला वेस्ट येथील नाझ रेस्टॉरंट बँक्वेटमध्ये यशस्वीपणे आयोजित केला.हा कार्यक्रम डॉ. रोहित शाह (अध्यक्ष), डॉ. राजेश गायकवाड (सचिव) आणि डॉ. शाहनवाज शेख (CDE संयोजक) यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला.कार्यक्रमाचा विषय होता “हेड अँड नेक ऑन्कोलॉजीतील विशेष प्रकरणे आणि ओरल व मॅक्सिलोफेशियल कॅन्सरमधील नविन प्रगती यावर सखोल अंतर्दृष्टी.”

कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे डॉ. दीपक खन्ना यांनी सादर केलेली क्लिनिकली समृद्ध केस प्रेझेंटेशन्स, ज्यांनी गुंतागुंतीच्या ऑन्कोलॉजिकल प्रकरणांवर व्यावहारिक समज प्रदान केली. डॉ. जेरूशा फर्नांडिस यांच्या तज्ज्ञ मार्गदर्शनामुळे सत्र अधिक संवादात्मक आणि प्रभावी झाले.या कार्यक्रमात 100 हून अधिक डेलीगेट्सनी उत्साहाने सहभाग घेतला, ज्यामुळे एक सक्रिय शैक्षणिक वातावरण निर्माण झाले.सहभागींना झायनोव्हा शाल्बीकडून गिफ्ट हॅम्पर्स आणि IDA कडून प्रमाणपत्रे देण्यात आली. कोलगेटच्या सहकार्यामुळे कार्यक्रमात अधिक उत्साह निर्माण झाला.IDA मुंबई शाखेने या यशस्वी कार्यक्रमासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांचे, वक्त्यांचे आणि सहभागींचे मनःपूर्वक आभार मानले. आरोग्य क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा उपक्रम असून याबाबत आधुनिक यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानामुळे यश हाती लागणार असल्याचं समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:22 PM

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

