Recipe : ऑफीस स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! घरी बनवा मार्केट स्टाईल क्रिस्पी, स्पायसी आणि टेस्टी मसाला काजू, रेसिपी आहे फार सोपी

Masala Kaju Recipe : घरच्या घरी बनवलेले मसाला काजू हे चविष्ट, कुरकुरीत आणि पौष्टिक स्नॅक आहे, जे कोणत्याही वेळी खायला परफेक्ट ठरते. तुम्ही एकदाच बनवून महिनाभर याच्या चवीचा आस्वाद घेऊ शकता.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:31 PM
Recipe : ऑफीस स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! घरी बनवा मार्केट स्टाईल क्रिस्पी, स्पायसी आणि टेस्टी मसाला काजू, रेसिपी आहे फार सोपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मसाला काजू हा एक स्नॅक्सचा पर्याय आहे.
  • विकतचे मिळणारे हे मसाला काजू घरीदेखील फार सहज बनवता येतात.
  • ऑफीस स्नॅक्ससाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरेल.
काजू हा सुकामेव्यांमधील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि सर्वांच्या आवडीचा घटक आहे. त्याची हलकी गोडसर चव, कुरकुरीत टेक्स्चर आणि पौष्टिक गुणधर्म यामुळे तो स्नॅक्स म्हणून खूपच आवडतो. सणासुदीला, पाहुणचारात किंवा चहासोबत खाण्यासाठी काजू हा नेहमीच खास मानला जातो. पण साध्या भाजलेल्या काजूपेक्षा मसाला काजू हा अधिक चविष्ट आणि आकर्षक पर्याय आहे.

मसाला काजू म्हणजे मसाल्यांनी माखलेले, कुरकुरीत आणि थोडेसे तिखट-खारट चव असलेले काजू. हा पदार्थ बनवायला खूप सोपा असून घरच्या घरी कमी वेळात तयार होतो. बाजारात मिळणाऱ्या मसाला काजूपेक्षा घरचा मसाला काजू अधिक ताजा, स्वच्छ आणि आपल्या चवीप्रमाणे बनवता येतो. विशेष म्हणजे, यात आपण तेलाचे प्रमाणही नियंत्रणात ठेवू शकतो, त्यामुळे तो अधिक हेल्दी ठरतो. मित्रांसोबत गप्पा मारताना, चित्रपट पाहताना किंवा अचानक भूक लागल्यावर झटपट तयार होणारा हा एक परफेक्ट स्नॅक आहे. चला तर मग खमंग आणि चविष्ट मसाला काजू बनवण्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • २ कप काजू
  • २ टेबलस्पून तूप किंवा तेल
  • १ टीस्पून लाल तिखट
  • १/२ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून चाट मसाला
  • १/२ टीस्पून गरम मसाला
  • १ टीस्पून काळं मीठ
  • साधं मीठ चवीनुसार
  • १/२ टीस्पून काळी मिरी पावडर
  • १ टीस्पून साखर (ऑप्शनल)
  • थोडी कढीपत्ता पाने
कृती:

  • कढईमध्ये तूप किंवा तेल गरम करून त्यात काजू मंद आचेवर हलवत भाजून घ्या.
  • काजू हलके सोनेरी आणि कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करा.
  • गरम काजूंमध्ये लगेच हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा.
  • त्यानंतर चाट मसाला, गरम मसाला आणि काळी मिरी पावडर घाला.
  • जर थोडी गोडसर चव हवी असेल तर थोडी साखर घालून मिक्स करा.
  • वेगळ्या पॅनमध्ये थोडं तूप गरम करून त्यात कढीपत्ता कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
  • हा कढीपत्ता काजूंमध्ये घालून हलकेच मिक्स करा.
  • पूर्ण थंड झाल्यावर मसाला काजू एअरटाइट डब्यात साठवा.
  • काजू जास्त वेळ भाजू नका, नाहीतर ते जळून कडवट लागतील.
  • मसाले नेहमी गॅस बंद केल्यानंतरच घाला, त्यामुळे त्यांची चव टिकून राहते.
  • ओव्हनमध्येही काजू भाजून हा पदार्थ बनवू शकता.
  • अधिक खमंग चवेसाठी थोडा लिंबाचा रस शेवटी घालू शकता.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:30 PM

