Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharana Pratap Jayanti : मुघलांची प्रचंड सत्ता आणि मोठी प्रलोभने… तरीही महाराणा प्रताप अकबरासमोर का झुकले नाहीत?

Maharana Pratap Jayanti : महाराणा प्रताप यांनी अकबराच्या प्रलोभनांना बळी न पडता मेवाडच्या स्वाभिमानासाठी संघर्ष केला. हल्दीघाटीचे युद्ध आणि त्यांच्या शौर्याबद्दल सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: May 09, 2026 | 10:01 AM
maharana pratap

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • अकबरला बादशाह मानणे प्रताप यांना नव्हते मंजूर
  • युद्धात महाराणा यांना पत्कारावी लागली हार
  • मेवाड राज्यावर पुन्हा शासन प्रस्थापित
Maharana Pratap Jayanti :भारताच्या इतिहासात अनेक कर्तुत्वान, कुशल आणि शूरवीर राजे होऊन गेले. ज्यांचे नाव आजही इतिहासात अजरामर आहे. असाच एक राजा म्हणून महाराणा प्रताप यांना ओळखले जाते. त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आज (९ मे) आपण त्यांच्या शौर्याचा आढावा घेणार आहोत.

इतिहासात मराठा आणि मुघलांचा संघर्ष हा कित्येक पिढ्यांपिढ्या चालत आला आहे. ज्यात अकबर आणि प्रताप याच्यात झालेल्या हल्दीघाटीची गणना होते. अकबरची शक्तीशाली सेना आणि अनेक प्रलोभने असूनही महाराणा प्रताप त्यांच्यापुढे झुकले नाहीत. ते त्याच्या प्रलोभनांना बळी न पडता त्यांनी आपले साम्राज्य मुघलाच्या सत्तेत विलीन केले नाही. कारण त्यांना अकबरला आपला बादशाह मानणे मंजूर नव्हते.

Sardar Vallabhbhai Patel salary : देशाचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार पटेल यांना किती पगार मिळायचा? आकडा वाचून थक्क व्हाल!

युद्धात महाराणा यांना पत्कारावी लागली हार

जेव्हा अकबर महाराणा प्रताप यांना विलीनीकरणासाठी तयार करू शकला नाही. तेव्हा त्याने आमेरचे राजा मानसिंह याच्या नेतृत्वाखाली फौज पाठवून मेवाडवर ताबा मिळवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी विशाल मुघल सैन्याशी लढण्यासाठी महाराणा प्रताप यांच्याकडे केवळ ३,००० घोडेस्वार आणि काही भिल्ल तिरंदाजांची फौज होती. याउलट मुघलाच्या सैन्यात १० हजार घोडेस्वार, काही हत्ती आणि तोफखाना होत्या. या दोन्ही सैन्यामध्ये ४ तास युद्ध चालले. परंतु, यावेळी युद्धात मुघल सैन्याचा विजय झाला.

मेवाड राज्यावर पुन्हा शासन प्रस्थापित

एवढे होऊनही प्रताप यांनी हार मानली नाही. त्यांनी पुढील काही वर्षात आपली सेना मजबूत केली. स्वत:ला पुन्हा तयार केले. माजी सेनापती भामशाह यांच्या अर्थिक मदतीने आणि स्थानिक भिल्लांच्या सहकार्याने पुन्हा फौज उभी करून काही वर्षातच मेवाडच्या मोठ्या भागावर आपले शासन पुन्हा प्रस्थापित केले.

Rabindranath Tagore : नोबेल विजेते रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘या’ कवितेत दडलंय मनाच्या सामर्थ्यांचं गुपित? जयंतीनिमित्त वाचा सविस्तर

मेवाड राज्य का महत्त्वाचे होते?

त्या काळात सिंधपासून माळवा आणि गुजरातपासून अजमेर आग्र्याला जाणारे व्यापारी मेवाडमधून जात होते. या लोकांची सुरक्षा मेवाडचे शासक आणि त्यांचे सैन्य करत असे. म्हणून या राज्याला त्या काळात अधिक महत्त्वाचे मानले जात होते.

Web Title: Maharana pratap jayanti history haldighati war facts meadow ruler succession

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 10:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास
1

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम
2

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला
3

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?
4

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

May 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 18, 2026 | 08:20 AM
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

May 18, 2026 | 07:53 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM