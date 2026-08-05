बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

Plastic Currency : भारतात कागदाच्या नोटांऐवजी टिकाऊ प्लास्टिक नोटा कधी लाँच होणार, याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरने महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. प्लास्टिक नोटांच्या चाचणी प्रक्रियेपासून ते त्यांच्या वितरणापर्यंतच्या योजनांवर आरबीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा?
  • RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती
  • मग कागदी नोटांचं काय होणार?
Plastic Currency : भारतात आता कागदी नोटांचा काळ संपणार आहे. देशात प्लास्टिक नोट येणार आहेत. भारतीय लोक प्लास्टिक नोटांसाठी प्रचंड उत्सुक आहेत. पॉलिमर चलनासाठी आता मार्ग मोकळा झाला आहे. होय, ज्या नोटा पूर्वी फक्त आपल्याला बातम्यांमध्ये पाहायला मिळत होत्या. त्या आता तुमच्या हातात येणार आहेत. तुम्हाला या प्लास्टिक नोटा कधी मिळतील, हे खुद्द RBI ने जाहीर केले आहे. नुकतीच बैठक पार पडली. या सगळ्यात रेपो दराबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. नेमकं काय घडलं चला तर मग सविस्तर जाणून घेऊयात कधी तुम्ही वापरु शकता या प्लास्टिकच्या नोटा?

PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’

गव्हर्नर काय म्हणाले?

RBI च्या गव्हर्नर यांनी आज MPC च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना रेपो रेट आणि चलनी नोटांवरही चर्चा केली. गव्हर्नर यांनी सांगितले की, २०२८ पर्यंत बाजारात प्लास्टिक नोटा उपलब्ध होतील. त्यांनी सांगितले की, आरबीआय पुढील दोन वर्षांत या नोटा तुमच्या हातात देण्याची तयारी करत आहे.

मग कागदी नोटांचं काय होणार?

आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असेल की सध्या बाजारात आलेल्या कागदी नोटांचे काय होणार? तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की या नोटा बंद होणार नाहीत. सध्या दोन्ही प्रकारच्या नोटा चलनात राहतील असे सरकारने सांगितलं आहे.

प्लास्टिकच्या नोटा नेमक्या कशा आहेत?

प्लास्टिकच्या नोटा विशिष्ट प्रकारच्या प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात. या कागदी नोटांपेक्षा जास्त टिकाऊ असतात आणि सहज घाण होत नाहीत. या नोटा सहज फाटणार नाहीत आणि धुतल्याही जाऊ शकतात. याशिवाय, त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बनावट करणे खूप कठीण होईल.

त्यामुळे लवकरच आता भारतीय चलन नोटा मार्केटमध्ये उतरतील. भारतीयांना लागलेली उत्सुकता आणि संपणार आहे. मग तुमच्याही हातात प्लॅस्टिकच्या नोटा असतील. ज्याचे कागदी नोटांच्या तुलनेत बरेच फायदे आहेत. त्यामुळे नोटा फाटणं आणि ती खराब होणं यांसारख्या गोष्टींचा त्रास अजिबात होणार नाही.

RBI Repo Rate : कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; रेपो रेटमध्ये बदल? गृहकर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम?

Web Title: Plastic currency notes in india rbi launch details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: महाडकरांसाठी आनंदाची बातमी! शहरात ‘अपेक्स टर्फ’चे उद्घाटन; फुटबॉल-क्रिकेटसाठी मिळणार दर्जेदार सुविधा
1

Raigad News: महाडकरांसाठी आनंदाची बातमी! शहरात ‘अपेक्स टर्फ’चे उद्घाटन; फुटबॉल-क्रिकेटसाठी मिळणार दर्जेदार सुविधा

Chandrapur News: अपूर्ण महामार्ग कामांमुळे अपघातांचा धोका; नागरिकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी
2

Chandrapur News: अपूर्ण महामार्ग कामांमुळे अपघातांचा धोका; नागरिकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी

PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’
3

PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’

RBI Repo Rate : कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; रेपो रेटमध्ये बदल? गृहकर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम?
4

RBI Repo Rate : कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; रेपो रेटमध्ये बदल? गृहकर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

Aug 05, 2026 | 03:19 PM
Dabur India : डाबर इंडियाच्या उत्पादनांवर बंदी; मध, तुपासह अनेक वस्तूंचा समावेश, विक्री थांबवण्याचे निर्देश

Dabur India : डाबर इंडियाच्या उत्पादनांवर बंदी; मध, तुपासह अनेक वस्तूंचा समावेश, विक्री थांबवण्याचे निर्देश

Aug 05, 2026 | 03:17 PM
KDMC Hospital News: रुक्मिणीबाई रुग्णालयात धक्कादायक निष्काळजीपणा; लहान मुलाच्या कमरेत अडकली इंजेक्शनची सुई

KDMC Hospital News: रुक्मिणीबाई रुग्णालयात धक्कादायक निष्काळजीपणा; लहान मुलाच्या कमरेत अडकली इंजेक्शनची सुई

Aug 05, 2026 | 03:17 PM
Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन

Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन

Aug 05, 2026 | 03:15 PM
३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?

३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?

Aug 05, 2026 | 03:04 PM
Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! E20 इंधनावरील डीपफेक फोटो हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! E20 इंधनावरील डीपफेक फोटो हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Aug 05, 2026 | 03:01 PM
चौकशी करून हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; नगरसेवक रवींद्र साळेगावकरांची मागणी

चौकशी करून हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; नगरसेवक रवींद्र साळेगावकरांची मागणी

Aug 05, 2026 | 03:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा