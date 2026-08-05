Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’
RBI च्या गव्हर्नर यांनी आज MPC च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना रेपो रेट आणि चलनी नोटांवरही चर्चा केली. गव्हर्नर यांनी सांगितले की, २०२८ पर्यंत बाजारात प्लास्टिक नोटा उपलब्ध होतील. त्यांनी सांगितले की, आरबीआय पुढील दोन वर्षांत या नोटा तुमच्या हातात देण्याची तयारी करत आहे.
आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असेल की सध्या बाजारात आलेल्या कागदी नोटांचे काय होणार? तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की या नोटा बंद होणार नाहीत. सध्या दोन्ही प्रकारच्या नोटा चलनात राहतील असे सरकारने सांगितलं आहे.
प्लास्टिकच्या नोटा विशिष्ट प्रकारच्या प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात. या कागदी नोटांपेक्षा जास्त टिकाऊ असतात आणि सहज घाण होत नाहीत. या नोटा सहज फाटणार नाहीत आणि धुतल्याही जाऊ शकतात. याशिवाय, त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बनावट करणे खूप कठीण होईल.
त्यामुळे लवकरच आता भारतीय चलन नोटा मार्केटमध्ये उतरतील. भारतीयांना लागलेली उत्सुकता आणि संपणार आहे. मग तुमच्याही हातात प्लॅस्टिकच्या नोटा असतील. ज्याचे कागदी नोटांच्या तुलनेत बरेच फायदे आहेत. त्यामुळे नोटा फाटणं आणि ती खराब होणं यांसारख्या गोष्टींचा त्रास अजिबात होणार नाही.
RBI Repo Rate : कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; रेपो रेटमध्ये बदल? गृहकर्जाच्या हप्त्यावर काय होणार परिणाम?