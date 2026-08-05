Dabur India : डाबर इंडियाच्या उत्पादनांवर बंदी; मध, तुपासह अनेक वस्तूंचा समावेश, विक्री थांबवण्याचे निर्देश

दिल्ली, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) डाबर इंडियावर कठोर कारवाई केली. अन्न नियामकाने कंपनीला ‘१००%’ असल्याचा दावा करणाऱ्या खाद्य उत्पादनांची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये ऑरगॅनिक अॅपल सायडर व्हिनेगर, ऑरगॅनिक मध, घरी बनवलेले नारळाचे दूध, तिळाचे तेल आणि गाईचे तूप यांचा समावेश आहे. कंपनीला १५ दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. एफएसएसएआयच्या मते, डाबरचे ‘१००%’ असल्याचा दावा अन्न सुरक्षा आणि मानक (जाहिरात आणि दावे) नियम, २०१८ चे उल्लंघन करतो. कारण हे दावे अस्पष्ट आहेत, त्यांची पडताळणी करता येत नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे. नियामकाने असे म्हटले की, कंपनीला यापूर्वीही असे दावे करणे थांबवण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. यापूर्वीही केली होती नोटीस जारी एफएसएसएआयने सांगितले, त्यांनी यापूर्वी डाबरला नोटीस बजावून असे दिशाभूल करणारे १००% दावे करणे तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश
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एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, एफएसएसएआयने म्हटले की, त्यांनी डाबरला १००% शुद्धतेचे दिशाभूल करणारे दावे असलेल्या सर्व खाद्य उत्पादनांची विक्री तत्काळ थांबवण्याचे आणि १५ दिवसांच्या आत कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. डाबरने आपल्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेल्या उत्पादनांवर १००% नैसर्गिक, १००% शुद्ध, १००% शुद्धतेची हमी, १००% सेंद्रिय, १००% कोवळ्या नारळाचे पाणी असे दावे केले होते.
Dabur Faces FSSAI Heat FSSAI directs to stop selling products carrying 100% claims.@Mvachhrajani with more details on the counter. pic.twitter.com/amuokBldXk — NDTV Profit News (@NDTVProfit) August 4, 2026
credit – social media and Twitter
एफएसएसएआयने आरोप केला की, डाबर हिमालयन ऑरगॅनिक ऍपल सायडर व्हिनेगर आणि डाबर ऑरगॅनिक मघावर ‘ऑरगॅनिक इंडिया’चा लोगो वापरण्यात आला होता, जे अन्न सुरक्षा आणि मानके (सेंद्रिय अन्न) विनियम, २०१७ चे उल्लंघन आहे. नियामकाने म्हटले आहे की, ही उल्लंघने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातबाजीच्या दाव्यांशी आणि सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या अनधिकृत वापराशी संबंधित आहेत.
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एफएसएसएआयच्या या कारवाईनंतर डाबर इंडियाने आपल्या बाजूने स्पष्टीकरण दिले आहे. हे प्रकरण उत्पादनांची गुणवत्ता किंवा सुरक्षेशी संबंधित नसून केवळ पॅकेजिंगवरील शब्दांच्या अर्थाशी संबंधित आहे, असा दावा डाबरने केला आहे. तरीही, एक जबाबदार कंपनी म्हणून एफएसएसएआयने चिन्हांकित केलेले ‘१००%’ दावे आपल्या लेबल, जाहिराती आणि वेबसाइटवरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे डाबरने शेअर बाजाराला (BSE/NSE) कळवले आहे. गेल्या काही काळापासून एफएसएसएआय ग्राहकांच्या हितासाठी आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर आळा घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहे. डाबरसारख्या बलाढ्य ब्रँडवर झालेली ही कारवाई इतर अन्न उत्पादकांसाठीही एक मोठा धडा मानली जात आहे.