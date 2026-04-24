मेंदूला सूज येण्याची कारणे? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी स्ट्रोक

मेंदूचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
मेंदूला सूज येण्याची कारणे?
मेंदूला सूज आल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
मानवी शरीरातील प्रत्येक अवयव फार महत्वाचे आहेत. कारण हे अवयव एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळे संपूर्ण शरीराचे कार्य सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी फार आवश्यक ठरतात. त्यातील अतिशय महत्वाचा अवयव म्हणजे मेंदू. उत्तम राखण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप घेणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच मेंदूचे कार्य सुरळीत राहणे राहणे सुद्धा आवश्यक आहे. पण काहीवेळा मेंदूला सूज आल्यानंतर शरीरात अनेक बदल जाणवू लागतात. मेंदूला सूज येणे ही अतिशय गंभीर स्थिती आहे. वेळीच लक्ष न दिल्यास कोणत्याही क्षणी मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे शरीरातील बाह्य अवयवांसोबतच अंतर्गत अवयवांची काळजी घेणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया मेंदूला सूज येण्याची कारणे आणि सूज आल्यानंतर दिसून येणारी गंभीर लक्षणे कोणती.(फोटो सौजन्य – istock)
डोक्याला जोराचा मार लागणे, अपघातामुळे मेंदूला दुखापत झाल्यामुळे मेंदूला सूज येण्याची जास्त शक्यता असते. मेंदूमधील रक्तपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मेंदूच्या कार्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. पण सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये फारसे लक्ष दिले जात नाही. मेंदूच्या कार्यात निर्माण झालेले अडथळे संपूर्ण शरीरासाठी धोक्याचे ठरतात. तसेच मेनिन्जायटीस, मेंदूतील पू, एनसेफलायटीस, मेंदूमध्ये तयार झालेल्या गाठी किंवा वाढत्या रक्तदाबामुळे मेंदूच्या नसांवर जास्तीचा तणाव निर्माण होतो. ज्याच्या परिणामामुळे मेंदूला सूज येते तर काहीवेळा मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटतात.
मेंदूची काळजी घेण्यासाठी नियमित व्यायाम करणे फार आवश्यक आहे. व्यायामासोबतच नियमित ध्यान, योगासने किंवा प्राणायाम करावे. यामुळे मेंदूमध्ये वाढलेला मानसिक तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोग्य सुधारेल. मेंदूच्या निरोगी आरोग्यासाठी आहारात बदाम, पालक, सीड्स, अक्रोड इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. मेंदूसंबंधित कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.
Ans: मेंदूला सूज (ब्रेन इन्फ्लेमेशन/एडेमा) व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, डोक्याला मार लागणे, स्ट्रोक, मेंदूतील ट्यूमर, ऑक्सिजनची कमतरता किंवा काही औषधांच्या रिअॅक्शनमुळे येऊ शकते.
Ans: उ. तीव्र डोकेदुखी, चक्कर येणे, उलटी होणे, गोंधळ, लक्ष केंद्रित न होणे, झोप येणे किंवा असामान्य वर्तन ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.
Ans: उ. बेशुद्ध पडणे, फिट्स (आकडी येणे), बोलण्यात अडचण, शरीराच्या एका बाजूला कमजोरी, दृष्टी कमी होणे किंवा चालताना अडचण असल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी.