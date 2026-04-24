Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Causes Of Brain Swelling Do Not Ignore These Symptoms In The Body At All Else Stroke At Any Moment

मेंदूला सूज येण्याची कारणे? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी स्ट्रोक

कोणत्याही कारणांमुळे मेंदूला सूज आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया मेंदूला सूज कशामुळे येते.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:30 AM
मेंदूला सूज येण्याची कारणे? शरीरात दिसणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी स्ट्रोक

मेंदूला सूज येण्याची कारणे? शरीरात दिसणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी स्ट्रोक

Follow Us:
Follow Us:

मेंदूचे आरोग्य कशामुळे बिघडते?
मेंदूला सूज येण्याची कारणे?
मेंदूला सूज आल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?

मानवी शरीरातील प्रत्येक अवयव फार महत्वाचे आहेत. कारण हे अवयव एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळे संपूर्ण शरीराचे कार्य सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी फार आवश्यक ठरतात. त्यातील अतिशय महत्वाचा अवयव म्हणजे मेंदू. उत्तम राखण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप घेणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच मेंदूचे कार्य सुरळीत राहणे राहणे सुद्धा आवश्यक आहे. पण काहीवेळा मेंदूला सूज आल्यानंतर शरीरात अनेक बदल जाणवू लागतात. मेंदूला सूज येणे ही अतिशय गंभीर स्थिती आहे. वेळीच लक्ष न दिल्यास कोणत्याही क्षणी मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे शरीरातील बाह्य अवयवांसोबतच अंतर्गत अवयवांची काळजी घेणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया मेंदूला सूज येण्याची कारणे आणि सूज आल्यानंतर दिसून येणारी गंभीर लक्षणे कोणती.(फोटो सौजन्य – istock)

डोकेदुखी, बीपी, मधुमेहासह १४१ औषधांचे नमुने नापास! केंद्रीय औषध नियंत्रण संस्थेच्या तपासणीत आढळले दर्जाहीन

मेंदूला सूज कशामुळे येते?

डोक्याला जोराचा मार लागणे, अपघातामुळे मेंदूला दुखापत झाल्यामुळे मेंदूला सूज येण्याची जास्त शक्यता असते. मेंदूमधील रक्तपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मेंदूच्या कार्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. पण सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये फारसे लक्ष दिले जात नाही. मेंदूच्या कार्यात निर्माण झालेले अडथळे संपूर्ण शरीरासाठी धोक्याचे ठरतात. तसेच मेनिन्जायटीस, मेंदूतील पू, एनसेफलायटीस, मेंदूमध्ये तयार झालेल्या गाठी किंवा वाढत्या रक्तदाबामुळे मेंदूच्या नसांवर जास्तीचा तणाव निर्माण होतो. ज्याच्या परिणामामुळे मेंदूला सूज येते तर काहीवेळा मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटतात.

मेंदूला सूज आल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • सतत आणि असह्य डोकेदुखी
  • अचानक मळमळणे किंवा उलट्या होणे
  • चक्कर येऊन संतुलन राखण्यास अडथळा निर्माण होणे
  • अंधुक दिसणे किंवा एखादी वस्तू दोन दिसणे
  • समजशक्ती कमी होणे, विसरभोळेपणा किंवा व्यक्तिमत्त्वात झालेले बदल
  • मेंदूला मोठ्या प्रमाणावर सूज आल्यास व्यक्ती बेशुद्ध पडू शकतो. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी.
अंगाला येणाऱ्या खाजेकडे ॲलर्जी समजून दुर्लक्ष करत असाल तर थांबा! लिव्हर आतून सडल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे

मेंदूची काळजी घेण्यासाठी नियमित व्यायाम करणे फार आवश्यक आहे. व्यायामासोबतच नियमित ध्यान, योगासने किंवा प्राणायाम करावे. यामुळे मेंदूमध्ये वाढलेला मानसिक तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोग्य सुधारेल. मेंदूच्या निरोगी आरोग्यासाठी आहारात बदाम, पालक, सीड्स, अक्रोड इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. मेंदूसंबंधित कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मेंदूला सूज येण्याची प्रमुख कारणे कोणती आहेत?

    Ans: मेंदूला सूज (ब्रेन इन्फ्लेमेशन/एडेमा) व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, डोक्याला मार लागणे, स्ट्रोक, मेंदूतील ट्यूमर, ऑक्सिजनची कमतरता किंवा काही औषधांच्या रिअॅक्शनमुळे येऊ शकते.

  • Que: मेंदूला सूज आल्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

    Ans: उ. तीव्र डोकेदुखी, चक्कर येणे, उलटी होणे, गोंधळ, लक्ष केंद्रित न होणे, झोप येणे किंवा असामान्य वर्तन ही सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

  • Que: कोणती गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांकडे जावे?

    Ans: उ. बेशुद्ध पडणे, फिट्स (आकडी येणे), बोलण्यात अडचण, शरीराच्या एका बाजूला कमजोरी, दृष्टी कमी होणे किंवा चालताना अडचण असल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी.

Web Title: Causes of brain swelling do not ignore these symptoms in the body at all else stroke at any moment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
1

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन
2

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

वाढते वय प्रजनन क्षमता आणि अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती
3

वाढते वय प्रजनन क्षमता आणि अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कसा परिणाम करते? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सतत मूड स्विंग-पोटदुखीचा त्रास होतो? किचनमधील ‘हे आयुर्वेदिक मसाले शरीरासाठी आहेत रामबाण
4

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सतत मूड स्विंग-पोटदुखीचा त्रास होतो? किचनमधील ‘हे आयुर्वेदिक मसाले शरीरासाठी आहेत रामबाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

May 15, 2026 | 11:19 AM
Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

May 15, 2026 | 11:14 AM
Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

May 15, 2026 | 11:08 AM
Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद

Chilkur Balaji: लज्जास्पद! अमेरिकन सिनेटरकडून भारतीयांचा अपमान; चिलकुर बालाजी मंदिरावर केली जहरी टीका, H1B Visa वरून नवा वाद

May 15, 2026 | 11:08 AM
6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

May 15, 2026 | 11:02 AM
Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

May 15, 2026 | 10:59 AM
पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

May 15, 2026 | 10:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM