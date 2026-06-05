Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार वृषभ राशीमध्ये प्रवेश, या राशींना करिअरमध्ये मिळणार लाभ आणि आनंद

रविवार, 21 जून रोजी मंगळ वृषभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हे संक्रमण खूप महत्त्वपूर्ण मानले जाते. कारण मंगळ शुक्राच्या राशीत, म्हणजेच वृषभ राशीत प्रवेश करणार आहे. मंगळ हा एक अत्यंत ऊर्जावान ग्रह आहे आणि अग्नी तत्त्वाचा असल्याने तो एक अतिशय प्रभावशाली ग्रह देखील आहे. दरम्यान, वृषभ ही पृथ्वी तत्त्वाची रास असून ती भौतिक सुखांशी संबंधित आहे. ज्योतिषी सचिन मल्होत्राच्या म्हणण्यानुसार, मंगळाच्या या संक्रमणानंतर वृषभ आणि धनु राशीसह चार राशींना महत्त्वपूर्ण लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये आनंद आणि शांती मिळेल. मंगळाच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
मंगळ वृषभ राशीच्या घरातून संक्रमण करत आहे. या काळात वृषभ राशीच्या व्यक्तींना नवीन लोकांशी संबंध जोडण्याची संधी मिळू शकते. तुम्हाला अनेक नवीन मित्रही मिळतील. तुमच्या करिअरमध्ये तुमचा काळ खूप चांगला जाईल आणि तुमची हळूहळू प्रगती होईल. या काळात तुमच्या नात्यामधील प्रेम आणि सामंजस्य वाढू शकते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळू शकते.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी, मंगळ त्यांच्या ११ व्या घरात संक्रमण करत आहे. यामुळे तुमचे सामाजिक जाळे विस्तारेल. शिवाय, तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. तुमच्या मेहनतीने तुम्ही सहजपणे मोठे यश मिळवाल. व्यावसायिकांना नवीन आणि रोमांचक संधी मिळतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी चांगली बचत करण्याकरिता अनेक योजना आखू शकता आणि त्यात तुम्हाला यशही मिळू शकते.
मंगळ सिंह राशीच्या दहाव्या घरातून संक्रमण करत आहे. परिणामी, सिंह राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या करिअर, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक क्षेत्रात लक्षणीय लाभ मिळू शकतो. या संक्रमणाचा तुमच्या व्यावसायिक जीवनावर सर्वात मोठा परिणाम होईल. या संक्रमणादरम्यान, तुम्हाला वाढीव सुखसोयी आणि ऐश्वर्य अनुभवायला मिळेल. या काळात तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
मंगळ मीन राशीच्या तिसऱ्या घरामध्ये संक्रमण करणार आहे. या काळात तुमच्यामधील धैर्य वाढेल. तुम्हाला जीवनात प्रगती आणि यश मिळण्याचीही शक्यता आहे. हा काळ वाढ आणि आत्मविश्वासाचा असेल. करिअरच्या बाबतीत हे संक्रमण तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. मंगळाची ऊर्जा तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये नवीन उंची गाठण्यास मदत करेल. याशिवाय, तुम्हाला तुमच्या जीवनात भरपूर आनंदही मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, पराक्रम, नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि कृतीचा कारक ग्रह मानला जातो.
Ans: मंगळवारी उपवास, हनुमान पूजन, मंगळ मंत्र जप आणि दानधर्म करणे शुभ मानले जाते.
Ans: मंगळ संक्रमणामुळे करिअरमध्ये वृषभ, कर्क, सिंह आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार