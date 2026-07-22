बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Army Ncc Special Entry 125 Course 2027 Recruitment Apply Online 2026

Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात परीक्षा न देता थेट अधिकारी बनण्याची संधी! ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे लगेच ऑनलाईन अर्ज करा

Updated On: Jul 22, 2026 | 11:03 AM IST
जाहिरात
सारांश

Indian Army NCC Special Entry 2027: भारतीय सैन्याने एनसीसी स्पेशल एंट्री १२५ व्या कोर्सअंतर्गत ७६ अधिकारी पदांची भरती जाहीर केली आहे. कोणतीही लेखी परीक्षा न देता थेट SSB मुलाखतीद्वारे निवड केली जाईल.

NCC

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Indian Army NCC Special Entry 2027: भारतीय सैन्यात अधिकारी बनण्याची तयारी करणाऱ्या एनसीसी कॅडेट्ससाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भारतीय लढाऊ दलाने ‘एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम १२५ व्या कोर्स’ अंतर्गत भरतीची अधिसूचना जारी केली असून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अंतर्गत लेफ्टनंट पदावर नियुक्तीची संधी मिळणार आहे.

ही भरती नेहमीच्या भरती प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे, कारण यामध्ये केवळ एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र धारक पात्र उमेदवारच अर्ज करू शकतात. एनसीसी दरम्यान मिळालेले लष्करी प्रशिक्षण, शिस्त आणि नेतृत्व कौशल्य लक्षात घेऊन भारतीय सेना या उमेदवारांना अधिकारी बनण्याची विशेष संधी देते. त्यामुळे ज्या तरुणांना लष्करात अधिकारी बनून देशाची सेवा करायची आहे, त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. इच्छुक उमेदवार भारतीय सेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

किती जागांवर होणार भरती?

भारतीय सैन्याने जारी केलेल्या सूचनेनुसार या भरतीअंतर्गत एकूण ७६ पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील:

NCC पुरुष उमेदवार: ७० पदे (यापैकी ७ पदे युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या आश्रितांसाठी आरक्षित आहेत).

NCC महिला उमेदवार: ६ पदे.

कोण करू शकते अर्ज?

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५०% गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिकणारे विद्यार्थीही अर्ज करू शकतात, अट फक्त एवढीच की त्यांनी दिलेल्या मुदतीपर्यंत पदवी पूर्ण केली पाहिजे. उमेदवाराकडे NCC चे ‘C’ प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे आणि त्यात किमान ‘B’ ग्रेड मिळालेला असावा. उमेदवाराने एनसीसीच्या सिनियर डिव्हिजन/सिनियर विंगमध्ये किमान २ ते ३ वर्षे सेवा केलेली असावी.

वयोमर्यादा

उमेदवाराचे किमान वय १९ वर्षे आणि कमाल वय २५ वर्षे असावे. वयाची गणना भारतीय सैन्याच्या सूचनेत दिलेल्या ‘कट-ऑफ’ तारखेनुसार केली जाईल.

NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षेपूर्वी मुलाचा मृत्यू, वडिलांनी दिली परीक्षा अन् आता ते बनणार डॉक्टर

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

या भरतीमध्ये कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही. अर्जांची छाननी करून उमेदवारांची निवड केली जाईल:
१. अर्जांच्या आधारे शॉर्टलिस्टिंग
२. SSB मुलाखत
३. वैद्यकीय चाचणी
४. अंतिम गुणवत्ता यादी

अंतिमरीत्या निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारतीय सैन्यात ‘लेफ्टनंट’ पदावर नियुक्त केले जाईल.

अर्ज कसा करावा?

१. सर्वप्रथम भारतीय सेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला joinindianarmy.nic.in भेट द्या.
२. तेथे ‘Officer Entry / NCC Special Entry 125 Course’ या लिंकवर क्लिक करा.
३. आधी नोंदणी (Registration) करा किंवा लॉगिन करून अर्ज भरा.
४. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट  करा आणि त्याची एक प्रिंट काढून ठेवा.

Ex Agniveer CAPF Recruitment: माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?

का खास आहे NCC Special Entry?

एनसीसी स्पेशल एंट्री ही अशा तरुणांसाठी उत्तम संधी आहे, ज्यांना CDS सारखी कोणतीही लेखी परीक्षा न देता भारतीय सैन्यात अधिकारी व्हायचे आहे. एनसीसीच्या माध्यमातून आधीच मिळालेले प्रशिक्षण, शिस्त, नेतृत्व क्षमता आणि टीमवर्कचा फायदा उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत होतो. याच कारणामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने एनसीसी कॅडेट्स या भरतीची वाट पाहत असतात.

Web Title: Indian army ncc special entry 125 course 2027 recruitment apply online 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ex Agniveer CAPF Recruitment: माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?
1

Ex Agniveer CAPF Recruitment: माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?

Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ
2

Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ

Indian Army Rules: भारतीय सैन्यात अधिकारी बनणे होणार सोपे! ‘या’ राष्ट्रीय परीक्षांच्या रँकनुसार थेट ऑफिसर बनण्याची संधी
3

Indian Army Rules: भारतीय सैन्यात अधिकारी बनणे होणार सोपे! ‘या’ राष्ट्रीय परीक्षांच्या रँकनुसार थेट ऑफिसर बनण्याची संधी

UPPSC PCS 2026: सरकारी नोकरीची मोठी संधी! UPPSC PCS 2026 च्या ‘इतक्या’ जागांसाठी आजच अर्ज करा
4

UPPSC PCS 2026: सरकारी नोकरीची मोठी संधी! UPPSC PCS 2026 च्या ‘इतक्या’ जागांसाठी आजच अर्ज करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात परीक्षा न देता थेट अधिकारी बनण्याची संधी! ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे लगेच ऑनलाईन अर्ज करा

Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात परीक्षा न देता थेट अधिकारी बनण्याची संधी! ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे लगेच ऑनलाईन अर्ज करा

Jul 22, 2026 | 11:02 AM
NEET Paper Leak Row: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे राजकीय; केंद्र सरकारची संसदेत चर्चेची तयारी

NEET Paper Leak Row: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे राजकीय; केंद्र सरकारची संसदेत चर्चेची तयारी

Jul 22, 2026 | 10:58 AM
दुधापेक्षा जास्त कॅल्शियम असलेले तीळ नियमित खाल्ल्यास शरीराला मिळेल भरपूर पोषण, हाडे राहतील मजबूत

दुधापेक्षा जास्त कॅल्शियम असलेले तीळ नियमित खाल्ल्यास शरीराला मिळेल भरपूर पोषण, हाडे राहतील मजबूत

Jul 22, 2026 | 10:51 AM
X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

Jul 22, 2026 | 10:44 AM
आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

Jul 22, 2026 | 10:43 AM
‘अहंकारी सरकारचा अंत जवळ आलाय…’, राहुल गांधींना ताब्यात घेताच मराठी अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल; सरकारवर साधला निशाणा

‘अहंकारी सरकारचा अंत जवळ आलाय…’, राहुल गांधींना ताब्यात घेताच मराठी अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल; सरकारवर साधला निशाणा

Jul 22, 2026 | 10:38 AM
Hyderabad : महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

Hyderabad : महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

Jul 22, 2026 | 10:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा