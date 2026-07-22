Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात परीक्षा न देता थेट अधिकारी बनण्याची संधी! ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे लगेच ऑनलाईन अर्ज करा

Indian Army NCC Special Entry 2027: भारतीय सैन्यात अधिकारी बनण्याची तयारी करणाऱ्या एनसीसी कॅडेट्ससाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भारतीय लढाऊ दलाने ‘एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम १२५ व्या कोर्स’ अंतर्गत भरतीची अधिसूचना जारी केली असून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अंतर्गत लेफ्टनंट पदावर नियुक्तीची संधी मिळणार आहे.
ही भरती नेहमीच्या भरती प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे, कारण यामध्ये केवळ एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र धारक पात्र उमेदवारच अर्ज करू शकतात. एनसीसी दरम्यान मिळालेले लष्करी प्रशिक्षण, शिस्त आणि नेतृत्व कौशल्य लक्षात घेऊन भारतीय सेना या उमेदवारांना अधिकारी बनण्याची विशेष संधी देते. त्यामुळे ज्या तरुणांना लष्करात अधिकारी बनून देशाची सेवा करायची आहे, त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. इच्छुक उमेदवार भारतीय सेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
भारतीय सैन्याने जारी केलेल्या सूचनेनुसार या भरतीअंतर्गत एकूण ७६ पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील:
NCC पुरुष उमेदवार: ७० पदे (यापैकी ७ पदे युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या आश्रितांसाठी आरक्षित आहेत).
NCC महिला उमेदवार: ६ पदे.
कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५०% गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिकणारे विद्यार्थीही अर्ज करू शकतात, अट फक्त एवढीच की त्यांनी दिलेल्या मुदतीपर्यंत पदवी पूर्ण केली पाहिजे. उमेदवाराकडे NCC चे ‘C’ प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे आणि त्यात किमान ‘B’ ग्रेड मिळालेला असावा. उमेदवाराने एनसीसीच्या सिनियर डिव्हिजन/सिनियर विंगमध्ये किमान २ ते ३ वर्षे सेवा केलेली असावी.
उमेदवाराचे किमान वय १९ वर्षे आणि कमाल वय २५ वर्षे असावे. वयाची गणना भारतीय सैन्याच्या सूचनेत दिलेल्या ‘कट-ऑफ’ तारखेनुसार केली जाईल.
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या भरतीमध्ये कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही. अर्जांची छाननी करून उमेदवारांची निवड केली जाईल:
१. अर्जांच्या आधारे शॉर्टलिस्टिंग
२. SSB मुलाखत
३. वैद्यकीय चाचणी
४. अंतिम गुणवत्ता यादी
अंतिमरीत्या निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारतीय सैन्यात ‘लेफ्टनंट’ पदावर नियुक्त केले जाईल.
१. सर्वप्रथम भारतीय सेनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला joinindianarmy.nic.in भेट द्या.
२. तेथे ‘Officer Entry / NCC Special Entry 125 Course’ या लिंकवर क्लिक करा.
३. आधी नोंदणी (Registration) करा किंवा लॉगिन करून अर्ज भरा.
४. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करा आणि त्याची एक प्रिंट काढून ठेवा.
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एनसीसी स्पेशल एंट्री ही अशा तरुणांसाठी उत्तम संधी आहे, ज्यांना CDS सारखी कोणतीही लेखी परीक्षा न देता भारतीय सैन्यात अधिकारी व्हायचे आहे. एनसीसीच्या माध्यमातून आधीच मिळालेले प्रशिक्षण, शिस्त, नेतृत्व क्षमता आणि टीमवर्कचा फायदा उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत होतो. याच कारणामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने एनसीसी कॅडेट्स या भरतीची वाट पाहत असतात.