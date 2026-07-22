बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • New Update Rollout For X Android App Now Users Will Get New Features And Superfast Speed Tech News Marathi

X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

Updated On: Jul 22, 2026 | 10:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

X App Update: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सचा वापर करणाऱ्या अँड्रॉईड यूजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनीने यूजर्ससाठी एक नवीन अपडेट रोलआऊट केले आहे, ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे. नवीन अपडेटमध्ये काही फीचर्सचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • X च्या अँड्रॉइड ॲपसाठी नवीन अपडेट रोलआउट करण्यात आले असून ते आता गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.
  • नवीन अपडेटमध्ये फास्ट स्क्रोलिंग, जलद लोडिंग, सुधारित नोटिफिकेशन्स आणि नव्या डिझाइनचा अनुभव मिळणार आहे.
  • यूजर्सना आवडते विषय पिन करण्याचा पर्याय मिळाला असून भविष्यात आणखी अनेक फीचर्स जोडले जाणार आहेत.
एलन मस्कच्या मालकीचे माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X वापरणाऱ्या सर्व यूजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. X प्लॅटफॉर्मच्या अँड्रॉईड वर्जनसाठी आता नवीन अपडेट्स रोलआऊट करण्यात आले आहेत. खरं तर कंपनीने गेल्यावर्षी घोषणा केली होती की, अँड्रॉईडसाठी X प्लॅटफॉर्म रिडिझाईन केले जात आहे. आता कंपनीच्या एग्जीक्यूटिवने घोषणा केली आहे की, X चे नवीन अँड्रॉईड ॲप तयार आहे. ॲपच्या इंटरफेसमध्ये बदल करण्यात आला आहे आणि परफॉर्मंस सुधारण्यासाठी X चे नवीन अँड्रॉईड ॲप अगदी सुरुवातीपासून रीबिल्ड करण्यात आले आहे.

Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

नवीन वर्जन गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध

कंपनीने जारी केलेले नवीन वर्जन गुगल प्ले स्टोअरवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. या नव्या अपडेटबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर करण्यात आली आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, ॲपचा लूक बदलण्याव्यतिरिक्त उत्तम स्क्रॉलिंग, फास्ट लोडिंग आणि ‘बेटर’ नोटिफिकेशन्स देखील मिळणार आहेत. ॲपमध्ये एक्स चॅट विंडोसाठी एक वेगळे बटन देखील देण्यात आले आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

एक्स यूजर्सचा अनुभव बदलणार!

एक्सच्या हेड ऑफ प्रोडक्ट निकिता बियर यांनी घोषणा केली आहे की, अँड्रॉईडसाठी रिडिझाईन करण्यात आलेले एक्स ॲपचे काम आता पूर्ण झाले आहे. यूजर्स गूगल प्ले स्टोअरमधून नवीन अपडेट डाऊनलोड करू शकणार आहेत. कंपनी एग्जीक्यूटिवचं असं मत आहे की, ॲप सुरुवातीपासून पुन्हा डिझाईन करण्यात आले आहे. बियर यांनी म्हटलं आहे की, या अपडेटमुळे टेक फर्मला अतिशय जलद गतीने नवीन फीचर्स सादर करता येतील. या अपडेटमध्ये कार्यक्षमतेतील सुधारणा तसेच अनेक नवीन डिझाइन बदलांचा समावेश आहे.

नवीन अँड्रॉईड वर्जन जास्त वेगवान, स्मूद आणि विश्वसनीय

जुन्या वर्जनच्या तुलनेत नवीन अँड्रॉईड वर्जन जास्त वेगवान, स्मूद आणि विश्वसनीय आहे. ॲपचे फाऊंडेशन मॉडर्नाइज करण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्क्रॉलिंग, लोडिंग आणि नोटिफिकेशन्सच्या बाबतीत यूजर्सचा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.

आवडते विषय पिन करण्याचा पर्याय

नवीन ॲपमध्ये खालील बाजूला एक डॉक दिला आहे, जो बऱ्याच प्रमाणात आयओएस सारखा दिसतो. यामध्ये खालील बाजूला उजव्या कोपऱ्यात एक्स चॅटसाठी एक खास बटन देण्यात आले आहे. याशिवाय यूजर्स फुटबॉल, स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स सारखे वेगवेगळे विषय निवडून त्यांचे आवडते विषय सर्वात वर पिन करू शकतात. यामुळे यूजर्स नवीन टाईमलाईन तयार करू शकतात. तसेच यूजर्सची इच्छा असेल तर ते ‘फॉर यू’ आणि ‘फॉलोइंग’ टाइमलाइनमधून स्क्रोल करणे सुरू ठेवू शकतात.

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

समस्येबाबत रिपोर्ट करण्याचा कंपनीचा सल्ला

माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म यूजर्सना नवीन अपडेटबाबत फीडबॅक देणं आणि कोणत्याही बग किंवा समस्येबाबत रिपोर्ट करण्यास सांगत आहे. बियर यांच असं मत आहे की, ॲपमध्ये अजूनही काही त्रुटी आहेत, ज्यामध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. कंपनी जुन्या डिव्हाईसवरील कार्यक्षमता सुधारण्याची आणि ‘स्पेसेस’ होस्टिंगसारखी फीचर्स परत आणण्याची योजना आखत आहे. तसेच, व्हिडीओ आणि ऑडिओ एडीटर सारख्या दुसऱ्या फीचर्सचा समावेश देखील लवकरच केला जाणार आहे. कॅशटॅग्स आणि कस्टम टाइमलाइन्ससारखे फीचर्स ॲपमध्ये आधीपासूनच लाईव्ह आहेत.

Web Title: New update rollout for x android app now users will get new features and superfast speed tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या
1

Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर
2

Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य
3

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

Oppo ग्राहकांना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या लोकप्रिय स्मार्टफोनच्या किंमती; आता मोजावे लागणार जास्त पैसे
4

Oppo ग्राहकांना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या लोकप्रिय स्मार्टफोनच्या किंमती; आता मोजावे लागणार जास्त पैसे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

X यूजर्ससाठी खुशखबर! अँड्रॉइड ॲपसाठी नवे अपडेट रोलआउट, नवे फीचर्स आणि सुपरफास्ट स्पीडमुळे बदलणार अनुभव

Jul 22, 2026 | 10:44 AM
आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

Jul 22, 2026 | 10:43 AM
‘अहंकारी सरकारचा अंत जवळ आलाय…’, राहुल गांधींना ताब्यात घेताच मराठी अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल; सरकारवर साधला निशाणा

‘अहंकारी सरकारचा अंत जवळ आलाय…’, राहुल गांधींना ताब्यात घेताच मराठी अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल; सरकारवर साधला निशाणा

Jul 22, 2026 | 10:38 AM
Hyderabad : महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

Hyderabad : महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

Jul 22, 2026 | 10:36 AM
पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या करून व्यावसायिकाची आत्महत्या; सुसाईड नोटमध्ये शेवटची इच्छा

पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या करून व्यावसायिकाची आत्महत्या; सुसाईड नोटमध्ये शेवटची इच्छा

Jul 22, 2026 | 10:27 AM
साध्या भाताची वाढेल भन्नाट चव! दुपारच्या जेवणासाठी बनवा आंबट तिखट प्रॉन्स करी, नोट करून घ्या रेसिपी

साध्या भाताची वाढेल भन्नाट चव! दुपारच्या जेवणासाठी बनवा आंबट तिखट प्रॉन्स करी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 22, 2026 | 10:27 AM
Devhara Vastu Tips: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धार्मिक नियम

Devhara Vastu Tips: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धार्मिक नियम

Jul 22, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा