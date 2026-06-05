Tulsi Puja Rules: तुळशीची पूजा करताना करू नका या चुका अन्यथा देवी लक्ष्मी होईल नाराज, जाणून घ्या तुळशीची पूजा करण्याचे नियम

धर्मग्रंथांमध्ये आणि हिंदू धर्मात तुळशीच्या पूजेला विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की देवी लक्ष्मी तुळशीच्या रोपात वास करते. त्यामुळे, योग्य विधींसह नियमितपणे तुळशीची पूजा केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि देवी लक्ष्मीचा वावर सुनिश्चित होतो. या पूजेदरम्यान काही नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. कधीकधी, जाणूनबुजून किंवा नकळतपणे पूजा चुकीच्या पद्धतीने केल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात आणि देवी लक्ष्मी क्रोधित होऊ शकते. तुळशीची पूजा करताना कोणते नियम पाळावेत जाणून घ्या
तुळशीच्या रोपाची पूजा करताना रोपाची दिशा विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, तुळशीची पूजा उत्तर किंवा पूर्व दिशेला तोंड करून केली पाहिजे. असे केल्याने सभोवतालच्या वातावरणातील नकारात्मकता दूर होते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असा विश्वास आहे. ती पर्यावरणाला शुद्ध आणि शांत देखील करते. तुळशीची पूजा दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेला कधीही करू नये.
असे मानले जाते की तुळशीच्या रोपाजवळ नेहमी तुपाचा दिवा लावावा. हे शक्य नसल्यास, तुम्ही तेलाचा दिवा देखील लावू शकता. तुळशीच्या रोपाजवळ नियमितपणे दिवा लावल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि कुटुंबातील सदस्यांवर तिचा आशीर्वाद लाभतो. याव्यतिरिक्त, जर तुम्हाला तुमच्या कामात अडथळे येत असतील, तर ते दूर केले जाऊ शकतात. दिवा कधीही अशा प्रकारे ठेवू नये की तुळशीच्या पानांना उष्णता लागेल.
जरी तुळशीची नियमित पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जात असले तरी, धर्मग्रंथ काही विशिष्ट दिवशी तुळशीला स्पर्श करण्यास मनाई करतात. असे मानले जाते की रविवार आणि एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाला स्पर्श करू नये. एकादशीचा उपवास करणाऱ्यांनी द्वादशीच्या दिवशी तुळशीला स्पर्श करणे देखील टाळावे. असे करणे अशुभ मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार दिवसातून दोनदा तुळशीची पूजा करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ कपडे घालावेत. त्यानंतर तुळशीच्या रोपाला पाणी अर्पण करावे, रोपाजवळ दिवा लावावा आणि देवी लक्ष्मीचे ध्यान करावे. तसेच सूर्यास्ताच्या आधी तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावावा. मात्र, सूर्यास्तानंतर किंवा रात्रीच्या वेळी तुळशीच्या रोपाला स्पर्श न करण्याची काळजी घ्यावी.
हिंदू धर्मात गुरुवार हा भगवान विष्णूला समर्पित आहे आणि जिथे भगवान विष्णू वास करतात, तिथे देवी लक्ष्मीसुद्धा वास करते. त्यामुळे, गुरुवारी विशेषतः तुळशीची पूजा केली पाहिजे. याउलट, शुक्रवारचा दिवस हा देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. त्यामुळे तुळशीच्या पूजेसोबतच चालिसाचे पठण करणे देखील शुभ मानले जाते. तसेच, तुळशीच्या रोपाजवळ माती आणि काटेरी वनस्पती कधीही साचणार नाहीत याची खात्री करावी.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: तुळस ही हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानली जाते. तिला देवी लक्ष्मीचे स्वरूप मानले जाते आणि भगवान विष्णूंना तुळस अतिशय प्रिय आहे.
Ans: तुळशीची पूजा सकाळी स्नानानंतर किंवा संध्याकाळी दिवा लावून करणे शुभ मानले जाते.
Ans: तुळशीपुढे दिवा लावल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धी आणि आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होते, असे मानले जाते.