NEET Paper Leak Row: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे राजकीय; केंद्र सरकारची संसदेत चर्चेची तयारी

NEET Paper Leak Row: नीट परीक्षेच्या वादावरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या आंदोलनांच्या आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एक महत्त्वपूर्ण प्रतिसाद दिला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे राजकीय आहे. सूत्रांनुसार, सरकारने नीट पेपरफुटी प्रकरणात कारवाई केली असून, १३ आरोपींना अटक केली आहे आणि सरकार संसदेत संपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच पेपरफुटीला ‘गंभीर पाप’ म्हटले आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुरुवातीला पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यानंतर, सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि पेपरफुटीच्या कारणांवर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सुधारणात्मक पावले उचलली. सूत्रांच्या मते, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी राजकीय हेतूने केली जात आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुरुवातीला पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून पेपरफुटीमागील कारणांचा शोध घेतला आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुरू केल्या.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत 13 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणातील दोषींविरुद्ध कारवाई सुरू असून, तपास यंत्रणा पुढील चौकशी करत आहे.
सरकारी सूत्रांच्या मते, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रणालीत आवश्यक बदल केले जात असल्याचेही सांगण्यात आले.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार नीट परीक्षा आणि परीक्षा व्यवस्थेशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी पेपरफुटीला “गंभीर पाप” असे संबोधले असून, सरकार या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलक करत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून भंवरकुआं चौकात धार, खरगोन आणि देवास यांसारख्या इंदूरच्या आसपासच्या जिल्ह्यांतील कोचिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अचानक वाढली आहे.
आंदोलनाच्या २२ व्या दिवशी स्थानिक रहिवाशांनी विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. भंवरकुआं येथील व्यापाऱ्यांनी आणि जवळच्या वसाहतींमधील रहिवाशांनी आंदोलकांसाठी पाणी, फळे, बिस्किटे आणि घरगुती जेवण पुरवले.
आंदोलनाच्या ठिकाणी एक मोठे पोस्टर लावण्यात आले होते, ज्यावर परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या २० विद्यार्थ्यांची नावे होती. दोन विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सुधारणा कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या चित्राची रांगोळी काढून लक्ष वेधून घेतले.