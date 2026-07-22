आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

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भारतीय रिझव्हं बँकेच्या (आरबीआय) मते, १७ जुलैपर्यंत त्यांच्या डॉलर स्वॅप सुविधेमध्ये एकूण २०.७२ अब्ज डॉलर्स जमा झाले असून, त्यात एफसीएनआर-बी ठेवींचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. एफसीएनआर-बी ठेवींव्यतिरिक्त, स्वॅप विंडोमध्ये परकीय चलन कर्जाद्वारे १.९७ अब्ज डॉलर्स आणि वाहा व्यावसायिक कर्जाद्वारे (ईसीबी) १.३४ अब्ज डॉलर्स देखील जमा झाले आहेत. व्यावसायिक बँका स्वॅप विंडोद्वारे हमी दिलेल्या दराने रुपयांचे डॉलरमध्ये रूपांतर करतात. आरबीआयने म्हटले आहे की, स्वॅप सुविधेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
अनेक आव्हानांशी सामना
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, वाढत्या परकीय निधीच्या खर्चामुळे, बैंका अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) १० लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या एफसीएनआर बी देवी निवडकपणे स्वीकारत आहेत. लहान कर्ज ठेवी आता फायदेशीर नाहीत, ज्यामुळे भारताचे ३०-४० अब्ज डॉलर्सचा ओघ आकर्षित करण्याचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते. सुरुवातीला, बँकांना अमेरिका आणि यूके सारख्या बाजारपेठांमधील अनिवासी भारतीयांमध्ये करासंबंधी चिंता, गुंतवणुकीच्या वास्तविक स्रोताबद्दल अनिश्चितता आणि कार्यान्वयन स्पष्टीकरणे (जी जूनमध्ये नंतर आली) यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागला.
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‘एक चांगली सुरुवात’
आयडीएफसी फर्स्ट बैंकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी भांडवल ओघ योजनेचे वर्णन “अतिशय चांगली सुरुवात असे केले. त्यांनी मिटला सांगितले की, प्रगतीचा वेग पाहता, या योजनेमुळे एकूण एफसीएनआर बी ओध आमच्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या अंदाजापेक्षा जास्त होऊ शकतो. त्या म्हणाल्या की, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये लक्षणीय ओघ अपेक्षित आहे.