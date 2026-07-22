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आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

Updated On: Jul 22, 2026 | 10:44 AM IST
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सारांश

आरबीआयच्या नव्या एफसीएनआर-बी ठेव प्रोत्साहन योजनेला अनिवासी भारतीयांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. अवघ्या ४२ दिवसांत भारतीय बँकांमध्ये १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

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विस्तार
  • ४२ दिवसांत एफसीएनआर-बी ठेवींमधून १७.४१ अब्ज डॉलर्सची आवक.
  • आरबीआयच्या डॉलर स्वॅप सुविधेत एकूण २०.७२ अब्ज डॉलर्स जमा.
  • तज्ज्ञांच्या मते, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये परकीय निधीचा ओघ आणखी वाढू शकतो.
अनिवासी भारतीयांनी (एनआरआय) एका नवीन ठेव प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत फरिन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (एफसीएनआर) ठेवींद्वारे भारतीय बँकांमध्ये १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत. डॉलर्स आकर्षित करण्याच्या आणि रुपया मजबूत करण्याच्या मोहिमेची ही एक चांगली सुरुवात आहे. ५ जून रोजी घोषित आणि तीन दिवसांनंतर सुरू झालेली ही योजना, अनिवासी भारतीयांना लिव्हरेज्ड डिपॉझिट्स (कर्ज-आधारित ठेवी) करण्याची परवानगी देते आणि ती सप्टेंबर अखेरपर्यंत चालेल, मध्यवर्ती बँक हेजिंगची जोखीम स्वीकारते, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशांवर १४% पर्यंत परतावा मिळवता येतो.

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भारतीय रिझव्हं बँकेच्या (आरबीआय) मते, १७ जुलैपर्यंत त्यांच्या डॉलर स्वॅप सुविधेमध्ये एकूण २०.७२ अब्ज डॉलर्स जमा झाले असून, त्यात एफसीएनआर-बी ठेवींचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. एफसीएनआर-बी ठेवींव्यतिरिक्त, स्वॅप विंडोमध्ये परकीय चलन कर्जाद्वारे १.९७ अब्ज डॉलर्स आणि वाहा व्यावसायिक कर्जाद्वारे (ईसीबी) १.३४ अब्ज डॉलर्स देखील जमा झाले आहेत. व्यावसायिक बँका स्वॅप विंडोद्वारे हमी दिलेल्या दराने रुपयांचे डॉलरमध्ये रूपांतर करतात. आरबीआयने म्हटले आहे की, स्वॅप सुविधेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

अनेक आव्हानांशी सामना

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, वाढत्या परकीय निधीच्या खर्चामुळे, बैंका अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) १० लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या एफसीएनआर बी देवी निवडकपणे स्वीकारत आहेत. लहान कर्ज ठेवी आता फायदेशीर नाहीत, ज्यामुळे भारताचे ३०-४० अब्ज डॉलर्सचा ओघ आकर्षित करण्याचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते. सुरुवातीला, बँकांना अमेरिका आणि यूके सारख्या बाजारपेठांमधील अनिवासी भारतीयांमध्ये करासंबंधी चिंता, गुंतवणुकीच्या वास्तविक स्रोताबद्दल अनिश्चितता आणि कार्यान्वयन स्पष्टीकरणे (जी जूनमध्ये नंतर आली) यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागला.

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‘एक चांगली सुरुवात’

आयडीएफसी फर्स्ट बैंकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी भांडवल ओघ योजनेचे वर्णन “अतिशय चांगली सुरुवात असे केले. त्यांनी मिटला सांगितले की, प्रगतीचा वेग पाहता, या योजनेमुळे एकूण एफसीएनआर बी ओध आमच्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या अंदाजापेक्षा जास्त होऊ शकतो. त्या म्हणाल्या की, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये लक्षणीय ओघ अपेक्षित आहे.

 

Web Title: Rbi fcnr scheme superhit 17 41 billion dollars deposited by nris in 42 days

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Published On: Jul 22, 2026 | 10:43 AM

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