Budh Makar Gochar 2026: बुध ग्रह बदलणार आपली राशी, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

बुध ग्रहाचे पहिले महत्त्वाचे संक्रमण पहिल्या महिन्यात जानेवारीमध्ये होणार आहे. हे संक्रमण 17 जानेवारी रोजी सकाळी 10.10 वाजता शनिच्या राशीत मकर राशीत होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यवसाय, तर्कशास्त्र आणि संवादाचा कारक मानला जातो तर दुसरीकडे शनि हा कर्माचा कारक मानला जातो. अशा वेळी शनिच्या राशीत बुध ग्रहाचे संक्रमण अनेक लोकांच्या जीवनात बदल आणू शकते, तर काही राशींना मानसिक ताणाचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अडथळे आणि संवादाच्या समस्या येऊ शकतात. बुध ग्रहांच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीमध्ये बुध ग्रहाचे संक्रमण दहाव्या घरात होणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत लक्षणीय प्रगती होऊ शकते आणि आर्थिक लाभदेखील शक्य आहेत. तुमचे आरोग्यदेखील उत्तम राहील. जे लोक नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत ते यशस्वी होतील. व्यावसायिकांना अपेक्षित फायदा होईल.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रह त्यांच्या नवव्या घरात संक्रमण करेल. यावेळी तुमच्या व्यवसायात तुम्हाला महत्त्वपूर्ण बदल होताना दिसतील. लोकांशी चांगले संवाद साधण्याची शक्यता आहे.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाचे संक्रमण आठव्या घरात होत आहे. तुम्हाला अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
नातेसंबंधांमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता असेल. तुम्हाला काही प्रमाणात सुखसोयी आणि सुखसोयींचा अभाव जाणवेल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहांचे संक्रमण अडचणींनी भरलेले राहील. कारण ते तुमच्या सातव्या घरात संक्रमण करणार आहे.
कमी पगार आणि जास्त खर्च यासारख्या समस्या उद्भवतील. तुम्हाला नातेसंबंधांपासून ते तुमच्या करिअर आणि नोकरीपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण सामान्य असणार आहे. कारण बुध ग्रह या राशीच्या सहाव्या घरात संक्रमण करणार आहे.
तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम मिळतील, परंतु काही कामांच्या परिणामांसाठी तुम्हाला जास्त वेळ वाट पहावी लागेल.
बुध ग्रह कन्या राशीच्या पाचव्या घरात संक्रमण करणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात स्थिरता येईल आणि तुमच्या व्यवसाय योजना फायदेशीर ठरतील. व्यवसाय सुरू करण्याच्या संधीदेखील निर्माण होऊ शकतात. संयमाने उचललेल्या पावलांमुळे नफा मिळू शकतो.
बुध ग्रहाचे संक्रमण तूळ राशीच्या चौथ्या घरात होत आहे. यावेळी तुम्हाला अनेक चांगल्या बातम्या मिळतील. तुम्हाला देश-विदेशातील लोकांकडून पाठिंबा मिळेल.
बुध ग्रह वृश्चिक राशीच्या तिसऱ्या घरात संक्रमण करणार आहे. तुमच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. तुमच्या जोडीदारावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे टाळा. काही अडचणी उद्भवू शकतात.
धनु राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाचे संक्रमण दुसऱ्या घरात होत असताना नवीन आव्हाने निर्माण करू शकतो. तुम्हाला वाढता ताण आणि नातेसंबंधातील कलहाचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या प्रवास करणे टाळा.
बुध ग्रहाचे संक्रमण मकर राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. कारण ते तुमच्या घरात संक्रमण करेल. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात यश आणि इच्छित परिणाम मिळतील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात खूप मग्न असाल.
बुध कुंभ राशीच्या बाराव्या घरात संक्रमण करणार आहे. तुम्हाला सरासरी निकाल मिळतील. तुम्हाला परीक्षा आणि स्पर्धांमध्ये अपेक्षित यश मिळू शकेल. सर्व कामे संयमाने करणे शुभ राहील.
बुध ग्रह मीन राशीच्या अकराव्या घरात संक्रमण करत आहे. आर्थिक लाभ आणि प्रगतीची दाट शक्यता आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ तुम्हाला मिळेल आणि व्यवसायात तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळेल. तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते.
प्रेम जीवन अद्भुत राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध ग्रह बुद्धी, संवाद, व्यापार, शिक्षण आणि निर्णयक्षमतेचा कारक आहे. मकर रास शनीच्या अधिपत्याखाली असल्याने बुध-शनी संयोगामुळे व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, करिअर आणि आर्थिक नियोजन अधिक मजबूत होते.
Ans: बुध मकर राशीत 17 जानेवारी रोजी संक्रमण करेल
Ans: मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ करिअरमध्ये प्रगती, नोकरीत पदोन्नती, व्यवसायात नवीन संधी देणारा ठरू शकतो. तर विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ स्पर्धा परीक्षा, अभ्यास, लेखन, संशोधन आणि बौद्धिक कामांसाठी अनुकूल मानला जातो.