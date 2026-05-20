नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

Melody Chocolate trend Boosts : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या इटलीच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदींनी मेलोनी यांना ‘मेलोडी’ चॉकलेट्सची भेट दिली. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. त्यातच आता, ही “गोड भेट” ‘मेलोडी’ बनवणाऱ्या कंपनीसाठी आणि तिच्या गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. नेमकं काय घडलंय जाणून घेऊयात.
खरं तर, ‘मेलोडी’ चॉकलेट्सचे उत्पादन ‘Parle Industries लिमिटेड’द्वारे केले जाते. ही तीच ‘पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ आहे, जी प्रसिद्ध Parle-G बिस्किटांचे उत्पादन करते. आता, या केवळ एका रुपयाला मिळणाऱ्या साध्याशा चॉकलेटचं तर असं नशीब चमकलं की, ‘पारले इंडस्ट्रीज’च्या शेअर्सच्या किमतीत थेट ५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
‘Parle Industries Limited’ ही काही नवखी कंपनी नाही; उलट, ९७ वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेली ही एक जुनी संस्था आहे. या कंपनीची स्थापना मोहनलाल दयाल यांनी “House of Parle” या नावाने केली होती. आज या कंपनीच्या उत्पादनांच्या portfolio मध्ये २१ हून अधिक विविध उत्पादनांचा समावेश आहे आणि देशभरात तिचे १२५ हून अधिक कारखाने कार्यरत आहेत. आजच्या घडीला, ‘Parle-G’ बिस्किटे आणि टॉफींव्यतिरिक्त, ही कंपनी चॉकलेट्स, केक्स, रस्क, स्नॅक्स, breakfast cereals आणि flour यांचीही विक्री करते. शिवाय ‘Parle-G’ च्या पलीकडे जाऊन Hide & Seek’, ‘Crackjack’, ‘Monaco’, ‘Kismi’, ‘Melody’ आणि ‘Parle Rusk’ ही या कंपनीची काही अत्यंत लोकप्रिय आणि नावाजलेली उत्पादने आहेत.
नाही, ‘Parle Industries’ आणि ‘Parle Products’ या दोन पूर्णपणे भिन्न आणि एकमेकांशी कोणताही संबंध नसलेल्या संस्था आहेत. ‘Parle Products’ ही एक सुप्रसिद्ध FMCG ही जलद गतीने खपणाऱ्या ग्राहक वस्तूंची कंपनी आहे, जी ‘Parle-G’, ‘Melody’ आणि ‘Monaco’ यांसारखी बिस्किटे व टॉफींचे उत्पादन करते. दुसरीकडे, ‘Parle Industries’ ही एक पूर्णपणे वेगळी संस्था आहे जी ‘Bombay Stock Exchange’ वर listed आहे आणि ती रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि पुनर्वापरया क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे.
