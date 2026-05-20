PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

PM Modi Norway Controversy : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नॉर्वेजियन महिला पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर न दिल्याने चांगलाच वाद पेटला आहे. हेला लिंग या महिला पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेड करण्यात आले असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 02:24 PM
PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

PM Modi Norway Controversy : ओस्लो : नॉर्वेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना प्रश्न विचारल्यानंतर चर्चेत आलेल्या नॉर्वेजियन महिला पत्रकार हेला लिंगे यांचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड करण्यात आले असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी एक्सवर अधिकृत अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर करत त्यांचे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अकाऊंट सस्पेंड झाल्याचे म्हटले. यासोबत त्यांनी एक स्क्रीनशऑटही शेअर केला आहे.

इन्स्टाग्राम अन् फेसबुक अकाऊंट सस्पेंड

लिंग यांनी सांगितले की, त्यांनी दिवसभर इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अकाऊंटवर लॉगिन करता येत नव्हते. त्यानंतर त्यांना अकाऊंट सस्पेंनशची एक अधिकृत नोटिस मिळाली. या नोटिसचा स्क्रीनशॉट त्यांनी एक्सवर  शेअर केला आहे. यानुसार, १९ ने २०२६ ला त्यांचा अकाउंट सस्पेंड करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी त्यांना १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यावर लिंग यांनी ही प्रेस स्वातंत्र्यची छोटीशी किंमत असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी असा अनुभव आधी कधीच आला नव्हता असेही म्हटले.

सस्पेंशनचे कारण अस्पष्ट

मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटाने अद्याप अकाऊंट सस्पेंशनचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. परंतु नेकऱ्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदींना त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनतर अकाऊंट रिपोर्ट करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे अकाउंट सस्पेंड झाले असावे असे लोकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय लिंग यांना ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागत असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. अनेकांनी त्यांना पदेशी गुप्तहेर समजले आहे. परंतु यावर त्यांनी मी परदेशी गुप्तहेर नसून, एक पत्रकार आहे. आणि प्रश्न विचारणे माझे काम आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सध्या हे प्रकरण केवळ आता प्रेस स्वांतत्र्याचा विषय राहिलेला नाही, तर सोशल मीडियावरील एकाच व्यक्तीवर अनेक लोकांनी केलेला नियोजित हल्ला असल्याचे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे जगभरातील पत्रकार संघटना हेला लिंग यांना पाठिंबा देत आहेत.

