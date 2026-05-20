PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद
लिंग यांनी सांगितले की, त्यांनी दिवसभर इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अकाऊंटवर लॉगिन करता येत नव्हते. त्यानंतर त्यांना अकाऊंट सस्पेंनशची एक अधिकृत नोटिस मिळाली. या नोटिसचा स्क्रीनशॉट त्यांनी एक्सवर शेअर केला आहे. यानुसार, १९ ने २०२६ ला त्यांचा अकाउंट सस्पेंड करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी त्यांना १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यावर लिंग यांनी ही प्रेस स्वातंत्र्यची छोटीशी किंमत असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी असा अनुभव आधी कधीच आला नव्हता असेही म्हटले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटाने अद्याप अकाऊंट सस्पेंशनचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. परंतु नेकऱ्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदींना त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनतर अकाऊंट रिपोर्ट करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे अकाउंट सस्पेंड झाले असावे असे लोकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय लिंग यांना ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागत असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. अनेकांनी त्यांना पदेशी गुप्तहेर समजले आहे. परंतु यावर त्यांनी मी परदेशी गुप्तहेर नसून, एक पत्रकार आहे. आणि प्रश्न विचारणे माझे काम आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या हे प्रकरण केवळ आता प्रेस स्वांतत्र्याचा विषय राहिलेला नाही, तर सोशल मीडियावरील एकाच व्यक्तीवर अनेक लोकांनी केलेला नियोजित हल्ला असल्याचे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे जगभरातील पत्रकार संघटना हेला लिंग यांना पाठिंबा देत आहेत.
Throughout all day I have struggled to log onto my Instagram account. Now I have been suspended. It is a small prize to pay for press freedom, but I’ve never experienced it before. pic.twitter.com/XCitS65Rlg — Helle Lyng (@HelleLyngSvends) May 19, 2026
