Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

सनातन धर्मात मौनी अमावस्या हा दान, संयम आणि आत्मशुद्धीचा एक विशेष सण मानला जातो. यावेळी मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.3 वाजता सुरू होणार आहे आणि सोमवार, 19 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 1.21 पर्यंत चालेल. या दिवशी गंगा स्नान, मौन ध्यान आणि दान यांना विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. मौनी अमावस्येला केलेल्या दानामुळे अनेक पुण्यफळ मिळतात असे शास्त्रांमध्ये म्हटले आहे. म्हणूनच, या दिवशी अन्न किंवा वस्त्र दान करणे अधिक श्रेष्ठ असे मानले जाते. धार्मिक दृष्टिकोनातून, दोन्ही देणग्यांचे स्वतःचे महत्त्व आणि फायदे आहेत.
मौनी अमावस्या हा अमावस्येचा एक विशेष प्रकार मानला जातो, जो पूर्वजांच्या आठवणी आणि आध्यात्मिक साधनाशी खोलवर जोडलेला असतो. शास्त्रांनुसार, या दिवशी केलेले दान थेट पुण्य खात्यात जमा होते आणि त्यांचे परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. दानाचा उद्देश केवळ भौतिक वस्तू देणे हा नाही तर करुणा, कृतज्ञता आणि सेवेची भावना जागृत करणे आहे. मौनी अमावस्येला दान केल्याने आत्मा शुद्ध होतो आणि मानसिक तणाव शांत होतो. हा दिवस साठवणुकीपासून दूर जाऊन गरजूंना मदत करण्याची संधी देतो. म्हणूनच, या दिवशी अन्न, कपडे, तीळ, ब्लँकेट आणि पैसे दान करणे विशेषतः पुण्यपूर्ण मानले जाते. मौनी अमावस्येला कोणते दान करणे श्रेष्ठ मानले जाते, जाणून घ्या
धार्मिक श्रद्धेनुसार, अन्नदान हे सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ मानले जाते. असे मानले जाते की अन्नदान केल्याने केवळ भूक भागत नाही तर जीव वाचवण्याचे पुण्य देखील मिळते. मौनी अमावस्येला अन्नदान केल्याने पूर्वजांकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि पूर्वजांच्या पापांचे निर्मूलन होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. अन्न हा जीवनाचा पाया मानला जातो, म्हणून त्याच्या दानाचा संबंध जीवनाशी जोडलेला आहे. या दिवशी गरीब, साधू आणि गरजूंना जेवण देणे खूप फायदेशीर मानले जाते. मौनी अमावस्येला अन्नदान केल्याने शाश्वत पुण्य मिळते आणि घरात सुख, समृद्धी आणि संतुलन राखले जाते, असे शास्त्रांमध्ये नमूद आहे.
मौनी अमावस्येला वस्त्र दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, वस्त्र दान केल्याने सन्मान, आदर आणि सामाजिक संतुलन प्राप्त होते. हिवाळ्याच्या काळात कपडे किंवा ब्लँकेट दान करणे हे विशेषतः फायदेशीर मानले जाते. कपडे दान करणे हे केवळ शरीर झाकण्याचे साधन नाही तर ते आदर आणि संरक्षणाचे प्रतीक देखील आहे. मौनी अमावस्येला वस्त्र दान केल्याने गरिबी दूर होते आणि जीवनात स्थिरता येते. या दानामुळे व्यक्तीमध्ये करुणा आणि संवेदनशीलता देखील विकसित होते. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की कपडे दान केल्याने मागील जन्मातील कष्ट आणि दुःख कमी होतात.
शास्त्रांनुसार, देणगीचे योग्य मूल्य दात्याच्या हेतूवर अवलंबून असते. जर एखाद्याकडे अन्न उपलब्ध असेल तर अन्नदान करणे हे सर्वोत्तम मानले जाते, कारण ते थेट जीवनाशी जोडलेले आहे. दरम्यान, थंडी किंवा गरिबीच्या काळात कपडे दान करणे अत्यंत पुण्यपूर्ण मानले जाते. मौनी अमावस्येला सर्वोत्तम दान म्हणजे भक्ती, मौन आणि करुणेने केलेले दान. या दिवशी, दान हे दिखाव्यासाठी नाही तर सेवेच्या भावनेतून केले पाहिजे. अन्न आणि वस्त्र दान करणे हे दोन्हीही आपापल्या पद्धतीने महत्त्वाचे आहेत.
