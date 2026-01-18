Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

मौनी अमावस्या हा सनातन धर्मातील एक विशेष सण आहे. यावेळी ही अमावस्या 18 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी गंगेत स्नान, मौन ध्यान आणि दान यांचे खूप महत्त्व आहे. अन्न आणि वस्त्र दान करणे हे दोन्ही पुण्यपूर्ण मानले जाते.

Updated On: Jan 18, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मौनी अमावस्या कधी आहे
  • मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ
  • अन्नदान की वस्त्रदान श्रेष्ठ
 

सनातन धर्मात मौनी अमावस्या हा दान, संयम आणि आत्मशुद्धीचा एक विशेष सण मानला जातो. यावेळी मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.3 वाजता सुरू होणार आहे आणि सोमवार, 19 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 1.21 पर्यंत चालेल. या दिवशी गंगा स्नान, मौन ध्यान आणि दान यांना विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. मौनी अमावस्येला केलेल्या दानामुळे अनेक पुण्यफळ मिळतात असे शास्त्रांमध्ये म्हटले आहे. म्हणूनच, या दिवशी अन्न किंवा वस्त्र दान करणे अधिक श्रेष्ठ असे मानले जाते. धार्मिक दृष्टिकोनातून, दोन्ही देणग्यांचे स्वतःचे महत्त्व आणि फायदे आहेत.

मौनी अमावस्या हा अमावस्येचा एक विशेष प्रकार मानला जातो, जो पूर्वजांच्या आठवणी आणि आध्यात्मिक साधनाशी खोलवर जोडलेला असतो. शास्त्रांनुसार, या दिवशी केलेले दान थेट पुण्य खात्यात जमा होते आणि त्यांचे परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. दानाचा उद्देश केवळ भौतिक वस्तू देणे हा नाही तर करुणा, कृतज्ञता आणि सेवेची भावना जागृत करणे आहे. मौनी अमावस्येला दान केल्याने आत्मा शुद्ध होतो आणि मानसिक तणाव शांत होतो. हा दिवस साठवणुकीपासून दूर जाऊन गरजूंना मदत करण्याची संधी देतो. म्हणूनच, या दिवशी अन्न, कपडे, तीळ, ब्लँकेट आणि पैसे दान करणे विशेषतः पुण्यपूर्ण मानले जाते. मौनी अमावस्येला कोणते दान करणे श्रेष्ठ मानले जाते, जाणून घ्या

अन्नदान करणे मानले जाते सर्वोत्तम

धार्मिक श्रद्धेनुसार, अन्नदान हे सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ मानले जाते. असे मानले जाते की अन्नदान केल्याने केवळ भूक भागत नाही तर जीव वाचवण्याचे पुण्य देखील मिळते. मौनी अमावस्येला अन्नदान केल्याने पूर्वजांकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि पूर्वजांच्या पापांचे निर्मूलन होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. अन्न हा जीवनाचा पाया मानला जातो, म्हणून त्याच्या दानाचा संबंध जीवनाशी जोडलेला आहे. या दिवशी गरीब, साधू आणि गरजूंना जेवण देणे खूप फायदेशीर मानले जाते. मौनी अमावस्येला अन्नदान केल्याने शाश्वत पुण्य मिळते आणि घरात सुख, समृद्धी आणि संतुलन राखले जाते, असे शास्त्रांमध्ये नमूद आहे.

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

कपडे दान करण्याचे महत्त्व

मौनी अमावस्येला वस्त्र दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, वस्त्र दान केल्याने सन्मान, आदर आणि सामाजिक संतुलन प्राप्त होते. हिवाळ्याच्या काळात कपडे किंवा ब्लँकेट दान करणे हे विशेषतः फायदेशीर मानले जाते. कपडे दान करणे हे केवळ शरीर झाकण्याचे साधन नाही तर ते आदर आणि संरक्षणाचे प्रतीक देखील आहे. मौनी अमावस्येला वस्त्र दान केल्याने गरिबी दूर होते आणि जीवनात स्थिरता येते. या दानामुळे व्यक्तीमध्ये करुणा आणि संवेदनशीलता देखील विकसित होते. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की कपडे दान केल्याने मागील जन्मातील कष्ट आणि दुःख कमी होतात.

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

कोणते दान आहे सर्वोत्तम

शास्त्रांनुसार, देणगीचे योग्य मूल्य दात्याच्या हेतूवर अवलंबून असते. जर एखाद्याकडे अन्न उपलब्ध असेल तर अन्नदान करणे हे सर्वोत्तम मानले जाते, कारण ते थेट जीवनाशी जोडलेले आहे. दरम्यान, थंडी किंवा गरिबीच्या काळात कपडे दान करणे अत्यंत पुण्यपूर्ण मानले जाते. मौनी अमावस्येला सर्वोत्तम दान म्हणजे भक्ती, मौन आणि करुणेने केलेले दान. या दिवशी, दान हे दिखाव्यासाठी नाही तर सेवेच्या भावनेतून केले पाहिजे. अन्न आणि वस्त्र दान करणे हे दोन्हीही आपापल्या पद्धतीने महत्त्वाचे आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मौनी अमावस्या 2026 कधी आहे?

    Ans: मौनी अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: मौनी अमावस्येला दान करणे का महत्त्वाचे मानले जाते?

    Ans: मौनी अमावस्येला दान करणे का महत्त्वाचे मानले जाते?

  • Que: मौनी अमावस्येला कोणते दान सर्वात श्रेष्ठ मानले जाते?

    Ans: शास्त्रांनुसार अन्नदान हे सर्वात श्रेष्ठ मानले जाते. भुकेल्याला अन्न देणे म्हणजे ईश्वराचीच सेवा मानली जाते.

Web Title: Mauni amavasya 2026 donation of food clothing or money is best

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
3

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
4

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM