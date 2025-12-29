Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Numberlogy: बुधाच्या संक्रमणामुळे या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

आज सोमवार, 29 डिसेंबर. ज्याचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे आणि आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव राहील. आज कोणत्या मुलांकांच्या लोकांना व्यवसायात यश मिळेल जाणून घ्या

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:09 AM
आजचा सोमवारचा दिवस सामान्य राहील. 2 अंकांचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. आज सोमवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे आणि चंद्राचा अंक 2 आहे. आज मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांना आर्थिक बाबतीत लाभ होऊ शकतो. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. वादविवादापासून दूर रहा.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक बाबतीत लाभ होऊ शकतो. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. आईचा पाठिंबा मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना आज नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. जुन्या मित्रांची भेट होईल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कोणावर जास्त विश्वास ठेवू नये. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. वडिलांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. तुम्हाला चांगल्या गोष्टी ऐकायला मिळतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी काही समस्या येऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत सावध राहावे. अनावश्यक खर्चापासून सावध रहा. जोडीदारासोबत आजचा दिवस चांगला राहील. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामाच्या ठिकाणी वादविवादापासून दूर रहावे. आर्थिक बाबतीत आज समस्या येऊ शकतात. सरकारी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या लोकांना आपले काम वेळेवर पूर्ण करावे.

मूलांक 8

मूलांक 8 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस समस्यांनी भरलेला राहील. आर्थिक बाबतीत उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. मानसिक तणाव वाढू शकतो. आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. पचनशी संबंधित समस्या जाणवू शकतात. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाऊ शकता.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायाच्या बाबतीत तुमचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला अचानक काही खर्चाचा सामना करावा लागेल. ज्यामुळे मानसिक तणाव वाढू शकतो. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

