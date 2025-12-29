Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Weekly Horoscope: डिसेंबरचा शेवटचा आणि नवीन वर्षाचा पहिला आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या

2025 चे वर्ष संपायला काही दिवस शिल्लक आहेत त्यानंतर नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे म्हणजेच ( 29 डिसेंबर ते 4 जानेवारीचा आठवडा) मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा नवीन वर्षामध्ये येत आहे. या आठवड्यात ग्रह नक्षत्रांमध्ये काही राशीच्या लोकांना सावध राहण्याची आवश्यकता आहे आणि फायदा होऊ शकतो. काही राशीच्या लोकांना वादविवादाला सामोरे जावे लागू शकते. आर्थिक आरोग्य करियर याबाबतीत मेष ते मीन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा समस्यांनी भरलेल्या राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी मतभेद होतील. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांचा हा आठवडा चढ-उताराचा राहील.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक राहील. करियर आणि व्यवसायात तुम्हाला अनुकूलता जाणवेल. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. प्रवास करणे शुभ राहील. जे लोक व्यवसायाशी संबंधित आहे त्यांच्यासाठी हा आठवडा चांगला राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. या आठवड्यात तुम्ही महत्वाची कामे पूर्ण करू शकतात. करियर आणि व्यवसायासाठी तुम्ही प्रवास करू शकता. खाण्यापिण्याच्या सवयी कडे लक्ष द्या.

Shadashtak Yoga: वर्षाचा अंतिम षडाष्टक योग! बुध-अरुणच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहिला. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. व्यवसायाशी संबंधित असणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. वरिष्ठ लोकांच्या मार्गदर्शनामुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मालमत्तेशीशी संबंधित कार्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. यावेळी तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. मात्र कुटुंबामध्ये तणावाचे वातावरण राहील.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा दिवस चांगला राहील. करियर आणि व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या समस्या दूर होतील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी तुम्हाला गुंतवणूक करावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा राहील. आरोग्य आणि आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा मिश्रित राहील. करियर आणि व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक व्यवहारात सावधानता बाळगावी.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. यावेळी तुम्हाला महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी हा आठवडा चांगला राहील. मालमत्तेची संबंधित वाद असल्यास ते दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांवर महत्वाची जबाबदारी येऊ शकते.

New Year 2026: नवीन वर्षात राशीनुसार दान केल्याने अडचणी होतील दूर, घरात येईल सुख समृद्धी

मकर रास

घराशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. कोणतेही महत्वाचे काम करताना सावधानता बाळगावी. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा चढउताराचा राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो.

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी आठवडा चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी अनुकूलता राहील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम राहील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. यावेळी तुम्ही मालमत्तेची खरेदी करू शकता.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. करियर आणि व्यवसायासाठी हा आठवडा उत्तम राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदारी येऊ शकते. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील. सामाजिक कार्यात तुम्हाला आवड निर्माण होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

