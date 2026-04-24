सामन्यांना परवडणार नाही या ट्रेन्सचा प्रवास! जगातील 5 Luxury Trains ज्यांचं तिकिट खरेदी करण्यात वर्षभराची कमाई होईल खर्च…

5 World Famous Luxury Trains : रेल्वेचा प्रवास तर तुम्ही अनेकदा केला असेल पण लाखो रुपयांच तिकीट खर्च करुन तुम्ही कधी रेल्वेचा प्रवास केला आहे का? या लाखोंच्या रेल्वेत नक्की मिळतं तरी काय... जाणून घ्या.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:40 AM
סרסר

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • जगातील काही लक्झरी ट्रेनमध्ये प्रवास म्हणजे फाईव्ह स्टार हॉटेलसारखा शाही अनुभव मिळतो.
  • या ट्रेनमध्ये आलिशान सुविधा, उत्तम जेवण आणि खास सेवा दिली जाते.
  • अशा ट्रेनचे भाडे लाखो रुपयांमध्ये असून ते सर्वांसाठी परवडणारे नसते.
रेल्वे हा लांबच्या प्रवासासाठीचा सर्वात सुखकर आणि परवडणारा प्रवास मानला जातो. अनेक नोकरदार वर्गांसाठी रेल्वेचा प्रवास त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. आजवर तुम्ही अनेक रेल्वे गाड्यांनी प्रवास केला असेल. पण तुम्ही कधी रेल्वेमध्ये फाईव्ह स्टार हाॅटेलसारखा अनुभव घेतला आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जगात अशा काही नामांकित आणि लग्झरी ट्रेन्स आहेत ज्यात प्रवास करणं कोणत्या शाही थाटाहून कमी नाही. मुख्य म्हणजे, या ट्रेन्समध्ये प्रवास करणे प्रत्येकाला झेपण्यासारखं नाही कारण यांची किंमत इतकी आवाक्याबाहेर आहे की या किमतीचा तुम्ही कधी स्वप्नतही विचार करणार नाही. चला याविषयी जर सविसत्तर माहिती जाणून घेऊया.

रेल्वेचा प्रवास म्हणजे गर्दी, गोंधळ, भांडणं, फेरीवाल्यांच्या हाका… याच गोष्टी आपल्या पहिल्या ध्यानात येताता. पण या लग्झरी ट्रेन्समध्ये तुम्हाला या कोणत्याही गोष्टीचा अनुभव येणार नाही. इथे प्रवेश करताच तुम्हाला ड्रींक सर्व्ह केली जाईल, तुमच्या स्वागतासाठी लाल गालिछा पसरवला जाईल आणि अशा अनेक गोष्टी घडतील ज्या ट्रेनमध्ये अनुभवण्याचा आपण विचारही करु शकत नाही.

महाराजा एक्सप्रेस – भारत

भारतातही लग्झरी रेल्वे आहे जी सामान्य रेल्वेच्या तुलनेत तुम्हाला एक शाही आणि आलिशान अनुभव देऊन जाईल. या रेल्वेचे नाव महाराजा एक्सप्रेस असून इथे तुम्हाला खरोखर एका राजासारखा अनुभव मिळेल. यात प्रवाशांसाठी आलिशान शयनकक्ष, भोजन कक्ष, बार आणि मोठे आरसे अशा अनेक सुविधा पुरवल्या जातात. ही रेल्वेगाडी तुम्हाला दिल्लीहून आग्रा, जयपूर आणि राजस्थानमधील अनेक किल्ल्यांवर घेऊन जाते. रेल्वेच्या भाड्याविषयी बोलणं केलं तर या ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला साधारण ५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. यातही जर तुम्ही प्रेसिडेंशियल सीट बुक करायला गेलात तर याचा खर्च २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो.

व्हेनिस सिम्प्लॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस – युरोप

जुन्या हाॅलिवूडच्या चित्रपटांमध्ये या ट्रेनला अनेकदा दाखवण्यात आले आहे. रेल्वेचे नाव व्हेनिस सिम्प्लॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस असे असून ही युरोपमधील एक लोकप्रिय क्लासिक रेल्वे मानली जाते. ही रेल्वे लंडन ते व्हेनिसपर्यंतचा प्रवास गाठते आणि यादरम्यान प्रवाशांना एक अद्भूत अनुभव देऊन जाते. इथे जुन्या काळातील फर्निचर, चांदीची भांडी आणि उत्कृष्ट क्रिस्टल ग्लास अशा अनेक सुबक गोष्टी पाहायला मिळतील. गाडीच्या तिकीटाचे भाडे बे साधारण ३ लाख ते ८ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.

सेवन स्टार्स इन क्यूशू – जपान

जपानमध्येही लग्झरी रेल्वेची सुविधा आहे ज्याचे नाव सेवन स्टार्स इन क्यूशू असे आहे. आपल्या तंत्रज्ञान आणि शिस्तीसाठी ओळखला जाणारा जपान आलिशानतेच्या बाबतीतही काही मागे राहिला नाही. या खास ट्रेनमध्ये एकावेळी फक्त ३० प्रवासी बसू शकतात. याच्या आत प्रवाशांनी अनेक सोईसुविधांसह उत्कृष्ट जपानी कला पाहता येते. रेल्वेच्या आतील भाग लाकूडकामाने सजवलेला आहे. या ट्रेनचे तिकिट मिळणे कोणत्या लाॅटरीहून कमी नाही. याचे भाडे अंदाजे ४ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

रोवोस रेल – दक्षिण आफ्रिका

या रेल्वेला आफ्रिकेचा अभिमान म्हणूनही ओळखले जाते. जर तुम्हाला वन्य प्राणी आणि सुंदर आफ्रिकन जंगले पाहायची असतील तर तुम्ही या आलिशान रेल्वेची सफर करु शकता. या ट्रे्नचे डबे व्हिक्टोरियन शैलीत सजवलेले आहे. तर इथे उत्कृष्ट वाईन आणि खाद्यपदार्थांचाही आनंद लुटता येतो. या रेल्वेच्या किमतीविषयी बोलणे केले तर याचे भाडे २.५ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

गोल्डन ईगल – युरोप

बर्फाच्छादित पर्वत आणि सुंदर सरोवरांमधून धावणारी ही रेल्वे ‘ट्रान्स-सायबेरियन’ मार्गावर धावते, जिला जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात नेत्रदीपक रेल्वे मार्गांपैकी एक मानले जाते. ही एक अशी रेल्वे आहे जिथे तुमच्या प्रत्येक गरजेची काळजी राखली जाईल. या ट्रेनमध्ये तुम्हाला २४ तास पर्सनल अटेंडेंट दिली जाते जी तुमच्या प्रत्येक गरजेची काळजी राखते. इथे प्रवाशांना पियाने संगीत आणि उत्कृष्ट जेवणाचाही आस्वाद घेता येतो. या आलिशान रेल्वेचे भाडे सुमारे १२ ते ३० लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगण्यात येते.

Published On: Apr 24, 2026 | 08:39 AM

