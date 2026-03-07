Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मराठी चित्रपटसृष्टीचा दिमाखदार सोहळा, झी चित्रगौरवच्या २०२६ च्या मंचावर मराठी गाजणार; मराठमोळ्या जल्लोषाची जोरदार तयारी

“मराठी गाजलंच पाहिजे” या ध्यासासह या वर्षीचा सोहळा संपूर्ण मराठमोळ्या अंदाजात साजरा केला जाणार आहे.सोहळ्यात मराठी संस्कृतीचा अभिमान, परंपरेचा ठसा आणि आधुनिकतेची झलक एकत्र अनुभवायला मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी चित्रपटसृष्टीचा मानाचा आणि दिमाखदार सोहळा म्हणजेच झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. “मराठी गाजलंच पाहिजे” या ध्यासासह या वर्षीचा सोहळा संपूर्ण मराठमोळ्या अंदाजात साजरा केला जाणार आहे.सोहळ्यात मराठी संस्कृतीचा अभिमान, परंपरेचा ठसा आणि आधुनिकतेची झलक एकत्र अनुभवायला मिळणार आहे. मंचावर मराठी गाजणार, घुमणार मराठीचा हुंकार आणि होणार मराठीचा सन्मान.

यंदाचा सोहळा दिमाखदार रेड कार्पेटसह साजरा होईल, जिथे मराठी चित्रपटसृष्टीतील नामांकित कलाकार मराठमोळ्या वेशभूषेत अवतरतील. प्रेक्षकांसाठी हा सोहळा केवळ मनोरंजनाचाच नव्हे तर मराठी सिनेसृष्टीच्या गौरवाचा उत्सव ठरणार आहे.

रेड कार्पेटवर उपस्थित मान्यवर कलाकारांचा एकच संदेश ठळकपणे उमटला तो म्हणजे – “मराठी गाजलंच पाहिजे !” मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी या कार्यक्रमाला हाजरी लावली- जेष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, सिद्धार्थ जाधव, वैदेही परशुरामी, अंकुश चौधरी , गौतमी देशपांडे, समीर चौघुले , रोहन मापुस्कर , शिवराज वायचळ, साजिरी जोशी, ऋजुता देशमुख, पर्ण पेठे, पुष्कराज चिरपुटकर, रेणुका शहाणे, अभिनय बेर्डे, प्रिया बेर्डे, अमृता सुभाष, भारत जाधव, अमृता खानविलकर, ऋता दुर्गुळे, ललित प्रभाकर यांनी आपले अनोख्या आऊटफिटचे प्रदर्शन रेड कार्पेटवर केले.

Star Pravah च्या ‘Anandi’साठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला; दोन दिग्गज कलाकारांचं पुनरागमन, प्रोमोला २ मिलियन व्ह्यूज

विशेष म्हणजे, काही कलाकारांनी पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देत वेगळा ट्रेंडही सादर केला. पारंपरिक दागिन्यांना मिनिमलिस्टिक स्टाईलची जोड देत त्यांनी ‘क्लासिक विथ अ ट्विस्ट’ असा फॅशन स्टेटमेंट केला. या मराठमोळ्या अवतारात कलाकारांनी केवळ फॅशनच नाही, तर आपल्या मातीशी असलेलं नातं आणि संस्कृतीविषयीचा आदर अभिमानाने मांडला.

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

