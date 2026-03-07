Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सुरूर ते पोलादपूर कामासाठी उद्या केले जाणार महाबळेश्वर बंद आंदोलन

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या हा रस्ता पुढील कामासाठी रस्ते विकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्यात आला.

Updated On: Mar 07, 2026 | 03:13 PM
महाबळेश्वर बंद आंदोलन

महाबळेश्वर बंद आंदोलन

महाबळेश्वर : वारंवार मागणी करूनही सुरूर ते पोलादपूर या मार्गाच्या कामाला गती मिळत नसल्याने महाबळेश्वर येथील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत ‘शहर बंद’चे हत्यार उपसले. 8 मार्च रोजी असलेला महिला दिन व रंगपंचमीच्याच दिवशी महाबळेश्वर नागरिक कडकडीत शहर बंद पाळून निषेध व्यक्त करणार आहेत. या आंदोलनानंतरही जर रस्त्याच्या कामाला गती मिळाली नाही तर शहर बेमुदत बंद व रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय महाबळेश्वर येथील नागरिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

पश्चिम महारष्ट्र व कोकण प्रदेश जोडणारा व वाई पांचगणी व महाबळेश्वर या शहरांतून जाणारा सुरूर ते पोलादपुर रस्ता रुंदीकरण करून सिमेंटीकरणच्या कामास मंजुरी मिळाली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या हा रस्ता पुढील कामासाठी रस्ते विकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्यात आला. डिसेंबर २०२४ पासून सुरूर ते वाई या पहिल्या टप्प्याच्या कामास प्रारंभ झाला. या मार्गाचे सिमेंटीकरणाचे काम सुरू असतानाच पसरणी घाटात देखील मोरी व संरक्षक भिंत्तीचे काम सुरू करण्यात आले. हे काम अपूर्ण असतानाच बांधकाम ठेकेदाराने पाचगणी ते महाबळेश्वर या रस्त्याच्या कामाला सुरूवात केली गेली.

अनेक महिन्यांपासून हे काम सुरू असून, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. रस्त्याच्या कामामुळे पाचगणी ते महाबळेश्वर हा संपूर्ण २० किमी रस्ता उद्ध्वस्त झाला आहे. काही ठिकाणी उखडलेला रस्ता अनेक ठिकाणी, पडलेले खड्ड्रे तसेच कामामुळे उडणारी धूळ त्यामुळे या रस्त्यावरून प्रवास करताना वाहन चालक व प्रवाशांना पर्यटकांना धूळ खात प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेकांनी या मार्गावरून प्रवास करणे सोडून दिले असून, त्यांनी लांबचा पर्यायी मार्ग स्विकारला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना मार्ग बदलता येत नाही. त्यामुळे या रस्त्यांवरून प्रवास करणारे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहे.

सुरूर-पोलादपूर रस्त्यासह शहरातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख राजेश कुंभारदरे यांनी पेटीट ग्रंथालयाच्या मैदानावर पक्षविरहित बैठक बोलावून नागरिकांना मोठ्या संख्येने आमंत्रित करण्यात आले. कुंभारदरे यांच्या आवाहनास शहरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. नगराध्यक्ष नगरसेवक विविध पक्षांचे पदाधिकारी हॉटेल संघटनेसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सभासद व नागरिक मोठ्या संख्येने या बैठकीसाठी पेटीट ग्रंथालयाच्या मैदानावर उपस्थित होते.

यावेळी नगराध्यक्ष सुनिल शिंदे, माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, माजी नगराध्यक्षा विमलताई पार्टे, नगरसेवक संतोष शिंदे, अफजल सुतार, ऍड संजय जंगम, नगरसेविका स्मिता पाटील, विशाल तोष्णीवाल, संदीप साळुंखे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.

या बैठकीत अनेक नागरिकांनी सुरूर-पोलादपूर रस्त्याचे संथ काम यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करून आपला संताप व्यक्त केला. याच बैठकीत रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वांत प्रथम 8 मार्चला शहर बंद आंदोलन करण्यात येईल. त्यांनतर 9 मार्चलाही आंदोलन केले जाणार आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 03:13 PM

