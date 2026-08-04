धार्मिक परंपरेनुसार, मंगळा गौरीची उपासना केल्याने संसारात सुख, सौख्य आणि परस्परांतील प्रेम टिकून राहते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे हा दिवस अनेक महिलांसाठी भावनिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो.
मंगळा गौरीला माता पार्वतीचे मंगलस्वरूप मानले जाते. देवीची मनापासून पूजा केल्यास वैवाहिक आयुष्य आनंदी राहावे, पतीचे आरोग्य चांगले राहावे आणि घरात सुख-समृद्धी नांदावी, अशी प्रार्थना केली जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये हे व्रत पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा आहे.
श्रावणातील मंगळवार हा देवीच्या आराधनेसाठी शुभ मानला जात असल्याने या दिवशी मंदिरांमध्येही मोठी गर्दी पाहायला मिळते.
मंगळा गौरीच्या पूजेत काही पारंपरिक वस्तूंना विशेष महत्त्व दिले जाते. देवीला लाल रंग प्रिय मानला जात असल्याने लाल फुले, लाल वस्त्र किंवा ओढणी अर्पण केली जाते. याशिवाय हळद, कुंकू, अक्षता, नारळ, फळे, मिठाई, धान्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक असलेले साहित्य अर्पण करण्याची प्रथा आहे. पूजा करताना स्वच्छता आणि भक्तिभाव यांना सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते. (Mangla gauri vrat 2026:)
या दिवशी सकाळी लवकर स्नान करून स्वच्छ कपडे परिधान करावेत. काही महिला संध्याकाळच्या शुभवेळेतही पूजा करतात. देवीची प्रतिमा किंवा मूर्ती समोर ठेवून दिवा लावावा आणि मनोभावे प्रार्थना करावी. त्यानंतर आरती, मंत्रजप आणि व्रताशी संबंधित कथा ऐकणे किंवा वाचणे ही परंपरा अनेक ठिकाणी पाळली जाते.
पूजेदरम्यान मन शांत ठेवून श्रद्धेने देवीचे स्मरण करणे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते. धार्मिक विधीपेक्षा मनातील भक्तीला अधिक महत्त्व असल्याचे अनेक जाणकार सांगतात.
या दिवशी शक्यतो राग, वादविवाद आणि कटू बोलणे टाळावे. कोणाचाही अपमान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. सात्त्विक आहार घेण्यावर भर द्यावा आणि दिवसभर सकारात्मक विचार ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक महिला उपवास करतात, तर काही आपल्या परंपरेनुसार फलाहार किंवा साधे अन्न ग्रहण करतात.
श्रद्धेनुसार या दिवशी केलेले चांगले विचार आणि सत्कर्म यांनाही विशेष महत्त्व दिले जाते.
मंगळा गौरी व्रत हे केवळ धार्मिक विधी नाही, तर कुटुंबातील नात्यांना अधिक घट्ट करणारी एक सुंदर परंपरा आहे. या निमित्ताने घरातील सर्व सदस्य एकत्र येतात, पूजा करतात आणि आनंदाचे क्षण साजरे करतात. श्रद्धेनुसार या व्रतामुळे वैवाहिक जीवनात प्रेम, घरात सुख-शांती आणि सकारात्मक वातावरण टिकून राहते.
धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धा प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे या व्रताचे महत्त्वही वैयक्तिक विश्वासावर अवलंबून आहे. मात्र श्रावण महिन्यातील हा पवित्र दिवस भक्ती, संस्कृती आणि कौटुंबिक ऐक्याची सुंदर आठवण करून देणारा ठरतो.