Sawan Kalashtami Vrat 2026: काल भैरवाची पूजा करण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या; संकटे होतील दूर

Sawan Kalashtami 2026 Date Shubh Muhurat Puja: श्रावण महिना म्हटलं की भगवान शंकराची भक्ती, उपवास आणि मंदिरांमध्ये होणारी गर्दी हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. या पवित्र महिन्यात येणारी कालाष्टमीही अनेक भक्तांसाठी खास असते. यंदा श्रावणातील कालाष्टमी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे. हा दिवस भगवान शिवाच्या कालभैरव स्वरूपाला समर्पित मानला जातो. श्रद्धेनुसार या दिवशी भक्तिभावाने पूजा केल्यास मनातील भीती कमी होते आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
सनातन परंपरेत कालभैरवाला शिवाचे रक्षक स्वरूप मानले जाते. अनेक ठिकाणी त्यांची आराधना संकटांपासून संरक्षण आणि मानसिक बळ मिळावे म्हणून केली जाते. त्यामुळे श्रावण महिन्यातील ही तिथी विशेष महत्त्वाची मानली जाते.
पंचांगानुसार, श्रावण कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी ५ ऑगस्टच्या रात्री सुरू होऊन ६ ऑगस्टच्या सायंकाळपर्यंत राहणार आहे. मात्र उदय तिथीचा विचार करून अनेक ठिकाणी ५ ऑगस्टलाच कालाष्टमीचे व्रत आणि पूजा केली जाईल. या दिवशी मंदिरांमध्ये विशेष पूजन आणि आरतीचे आयोजन केले जाते.
धार्मिक कथांनुसार, कालभैरव हे भगवान शंकरांचे प्रभावी आणि रक्षक रूप मानले जाते. भक्तांच्या संकटांचे निवारण करणारे आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहणारे देव म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो. वाराणसीमध्ये त्यांना विशेष मान असून, तेथील धार्मिक परंपरेत त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
अनेक भाविकांचा असा विश्वास आहे की श्रद्धेने केलेली कालभैरवाची उपासना मनाला धैर्य देते आणि नकारात्मक विचारांपासून दूर राहण्याची प्रेरणा मिळते.(Sawan Kalashtami Vrat 2026:)
कालाष्टमीच्या दिवशी सकाळी स्नान करून स्वच्छ कपडे परिधान करावेत. घरातील देवघर किंवा पूजेचे ठिकाण स्वच्छ करून भगवान शिव आणि कालभैरव यांचे स्मरण करावे. काहीजण या दिवशी उपवासही करतात. संध्याकाळच्या वेळी पूजा करणे शुभ मानले जाते.
पूजेदरम्यान देवतेसमोर दिवा लावावा. फुले, अक्षता, हळद-कुंकू आणि नैवेद्य अर्पण करून मनापासून प्रार्थना करावी. शक्य असल्यास कालभैरव अष्टक किंवा शिवमंत्रांचा जप करावा. पूजा संपल्यानंतर आरती करून कुटुंबाच्या सुख-शांतीसाठी प्रार्थना करण्याची परंपरा आहे.
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धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते. तसेच काळे तीळ, हरभरा, गूळ, उडीद डाळ, धूप आणि गोड नैवेद्य अर्पण करण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी आहे. काही भक्त गरजूंना अन्नदान किंवा वस्त्रदानही करतात. दानधर्माला या दिवशी विशेष महत्त्व दिले जाते.
कालभैरवाशी संबंधित श्रद्धांमध्ये कुत्र्याला विशेष स्थान आहे. त्यामुळे कालाष्टमीच्या दिवशी कुत्र्याला भाकरी, दूध किंवा इतर अन्न खाऊ घालण्याची परंपरा अनेक भागांत पाहायला मिळते. यामागे सर्व सजीवांप्रती दया आणि सेवा हा संदेश असल्याचेही सांगितले जाते.
कालाष्टमी हा केवळ उपवास किंवा पूजा करण्याचा दिवस नाही, तर आत्मचिंतन, संयम आणि सेवाभाव जोपासण्याची संधीही आहे. या दिवशी शांत मनाने प्रार्थना करणे, गरजूंची मदत करणे आणि कोणालाही त्रास न देणे हेही तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते.
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धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धा या प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक विश्वासाशी संबंधित असतात. त्यामुळे कालाष्टमीचे महत्त्वही श्रद्धेनुसार बदलू शकते. मात्र श्रावण महिन्यातील हा दिवस भक्ती, सकारात्मक विचार आणि अध्यात्माची अनुभूती देणारा मानला जातो.
((टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)