Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी ‘हे’ उपाय केल्याने जीवनातील सर्व अडथळे होतील दूर

संकष्टी चतुर्थीला गणपतीची पूजा केल्याने शुभ फळे मिळतात. मार्च महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार, 6 मार्च रोजी आहे. या दिवशी गणपतीची पूजा करण्यासोबतच तुम्ही काही उपाय करणे गरजेचे आहे. या उपायांचे पालन केल्याने तुमच्या जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि तुम्ही त्यापासून मुक्त देखील होता. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणते उपाय करावे, जाणून घ्या
जर तुम्ही एखाद्या प्रतिष्ठित कंपनीत नोकरी शोधत असाल तर संकष्टी चतुर्थीला, आंघोळ झाल्यानंतर बेसन तुपात भाजून घ्या त्यात पिठीसाखर घालून नंतर देवाला अर्पण करा. त्याला नमस्कार केल्यानंतर हा प्रसाद त्यांना अर्पण करा. तसेच, अन्न अर्पण केल्यानंतर, भगवान गणेशाच्या मूर्तीला तीन वेळा प्रदक्षिणा घाला. जर मूर्तीभोवती पुरेशी जागा नसेल, तर भगवान गणेशाचे ध्यान करताना तुमच्या स्वतःच्या आसनावरून तीन प्रदक्षिणा करा. असे केल्याने चांगल्या कंपनीत नोकरीची तुमची इच्छा लवकरच पूर्ण होईल.
जर तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंदाची जागा समस्यांनी घेतली असेल, तर आनंदी वैवाहिक जीवनासाठी संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा करा आणि तिळाने हवन करा. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही एखाद्या पात्र पुजाऱ्याकडून हवन करू शकता. जर तुम्हाला ते परवडत नसेल तर तुम्ही घरीच शेणापासून बनवलेल्या काठीवर पांढऱ्या तीळाचे १०८ नैवेद्य अर्पण करून एक छोटासा हवन करू शकता. असे केल्याने आनंदी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होईल.
जर तुम्हाला खूप मेहनत घेऊनही कोणत्याही प्रयत्नात यश मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या यश मंत्रांचा जप करा. तो मंत्र आहे “गम गणपतये नमः”. या मंत्राचा 11 वेळा जप करा आणि प्रत्येक जपानंतर देवाला फुले अर्पण करा. असे केल्याने तुम्हाला तुमच्या कष्टाचे पूर्ण फळ मिळेल. शिवाय, तुमच्या जीवनातील अडथळे आणि समस्या दूर होतील.
जर तुमच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याची गेल्या काही दिवसांपासून तब्येत ठीक नसेल, तर आजच ३ गोमती चक्र, ११ जोड्या नागकेशर आणि ७ कौडी पांढऱ्या कापडात बांधा आणि ज्याची तब्येत बिघडली आहे त्याच्याजवळ ठेवा. त्या व्यक्तीच्या डोक्यावर सहा वेळा घड्याळाच्या दिशेने आणि एकदा घड्याळाच्या उलट दिशेने प्रहार केल्यानंतर, गणपती मंदिरात अर्पण करा. असे केल्याने व्यक्तीचे आरोग्य लवकर सुधारेल.
जर तुम्हाला प्रेम, पैसा आणि प्रसिद्धी एकाच वेळी मिळवायची असेल, तर संकष्टी चतुर्थीला भगवान गणेशाला समर्पित हा मंत्र जप करा. तुम्ही तो मंत्र लिहून देखील ठेवू शकता. “हस्तिपिशाचिलीखे स्वाहा” या मंत्रांचा 51 वेळा जप करा. असे केल्याने तुम्हाला प्रेम, पैसा आणि प्रसिद्धी मिळेल.
जर तुम्हाला तुमची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर पूजेच्या वेळी ५ गोमती चक्रे घ्या, त्यांना हळदीने पिवळे करा आणि बाप्पाला अर्पण करा. अगरबत्ती आणि दिव्यांनी प्रभूची पूजा केल्यानंतर ते गोमती चक्र पिवळ्या कापडात बांधा आणि तुमच्या तिजोरीत किंवा पैसे ठेवलेल्या ठिकाणी ठेवा. असे केल्याने तुमची आर्थिक स्थिती लवकरच सुधारेल.
जर तुमच्या जीवनात सुख आणि शांतीची जागा गुंतागुंत आणि समस्यांनी घेतली असेल, तर आजच भगवान गणेशाला दुर्वा अर्पण करा आणि गणेश गायत्री मंत्राचा जप करा. भगवान गणेशाचा गायत्री मंत्र खालीलप्रमाणे आहे – एकादंतय विद्महे, वक्रतुंडय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्. असे केल्याने तुमच्या जीवनात सुख आणि शांती येईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: संकष्टी चतुर्थी हा हिंदू धर्मातील महत्त्वाचा व्रत दिवस मानला जातो. या दिवशी भक्त भगवान Ganesha यांची पूजा करून संकटांपासून मुक्ती आणि सुख-समृद्धीची प्रार्थना करतात.
Ans: या दिवशी उपवास करणे, गणपतीची विधीपूर्वक पूजा करणे, दुर्वा आणि मोदक अर्पण करणे, तसेच चंद्रदर्शनानंतर व्रत सोडणे हे शुभ मानले जाते.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार दुर्वा भगवान गणेशांना अत्यंत प्रिय आहे. दुर्वा अर्पण केल्याने विघ्न दूर होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.