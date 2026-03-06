Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Bhalchandra Meaning And Significance

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व

मार्च महिन्यामधील संकष्टी चतुर्थी आज शुक्रवार, 6 मार्च रोजी आहे. या संकष्टी चतुर्थीला भालचंद्र या नावाने ओळखले जाते. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीचा अर्थ आणि महत्त्व जाणून घेऊया

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का म्हणतात
  • संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व
 

संकष्टी चतुर्थीचे व्रत आज शुक्रवार, 6 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे. फाल्गुन पौर्णिमेनंतर आणि चैत्र महिन्याच्या आधी येणाऱ्या या चतुर्थीला भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. हा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाची विधिपूर्वक पूजा केली जाते. “भालचंद्र” म्हणजे भगवान गणेश, जो आपल्या कपाळावर चंद्र धारण करतो. असे मानले जाते की या दिवशी उपवास करणे आणि चंद्र पाहिल्यानंतर पूजा केल्याने जीवनातील सर्वात गंभीर आव्हाने देखील दूर होतात आणि बुद्धी, विवेक आणि आत्मविश्वास मिळतो, अशी श्रद्धा आहे. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीचा अर्थ आणि महत्त्व जाणून घेऊया

कधी आहे संकष्टी चतुर्थी

पंचांगानुसार, चतुर्थी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, 6 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.53 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शनिवार, 7 मार्च रोजी संध्याकाळी 07.17 मिनटांनी होणार आहे. उद्यतिथीनुसार संकष्टी चतुर्थीचे व्रत शुक्रवार, 6 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 9.31 वाजता असेल.

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

संकष्टी चतुर्थीला पूजा करण्याची पद्धत

या दिवशी सकाळी उठून आवरुन झाल्यानंतर विधिवत पूजा करून उपवास करावा. दिवसभर पाणी किंवा फळांशिवाय उपवास करा. संध्याकाळी, गणपती बाप्पाच्या मूर्तीची स्थापना करा आणि दिवा लावा. दुर्वा, मोदक, लाडू आणि लाल फुले अर्पण करा.

त्यानंतर “ॐ गं गणपतये नमः” या मंत्रांचा शक्यतो 108 वेळा जप करा आणि गणेश अथर्वशीर्षाचा पठण करा. रात्री 9.31 वाजता म्हणजे चंद्रोद्याच्या वेळी चंद्राला जल अर्पण करा आणि नंतर उपवास सोडा. चंद्र पाहिल्याशिवाय उपवास पूर्ण होत नाही असे मानले जाते.

भालचंद्र हे रुप का विशेष आहे

धार्मिक श्रद्धेनुसार, चंद्रदेवतेने एकदा भगवान गणेशाची थट्टा केली होती, ज्यामुळे त्यांना शाप मिळाला होता. नंतर, जेव्हा त्यांनी माफी मागितली तेव्हा गणेशाने त्यांना त्यांच्या कपाळावर स्थान दिले. तेव्हापासून, गणपतीचे एक नाव “भालचंद्र” झाले. या दिवशी चंद्राची प्रार्थना करणे आणि त्याचे दर्शन घेण्याला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगितले जाते.

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

“संकष्टी” म्हणजे संकटांचा नाश करणारा दिवस. असे मानले जाते की या दिवशी खऱ्या मनाने उपवास केल्याने सर्व अडथळे दूर होतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्यांच्या कुंडलीत चंद्र कमकुवत आहे त्यांच्यासाठी हे व्रत विशेषतः फायदेशीर मानले जाते. मानसिक ताण, कौटुंबिक त्रास आणि अनिर्णय दूर करण्यासाठी देखील हा दिवस शुभ आहे. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीला भक्ती आणि नियमिततेने पूजा केल्याने भगवान गणेशाचे आशीर्वाद मिळतात आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: संकष्टी चतुर्थी ही भगवान गणेशाला समर्पित चतुर्थी तिथी आहे. प्रत्येक महिन्यातील संकष्टीला गणेशाचे वेगवेगळे रूप पूजले जाते. त्यापैकी एक रूप म्हणजे भालचंद्र. या दिवशी भालचंद्र स्वरूपातील गणेशाची पूजा केली जाते.

  • Que: ‘भालचंद्र’ या नावाचा अर्थ काय आहे?

    Ans: ‘भाल’ म्हणजे कपाळ आणि ‘चंद्र’ म्हणजे चंद्रमा. म्हणजेच कपाळावर चंद्र धारण करणारा. हे नाव भगवान Ganesha यांच्या एका स्वरूपाशी जोडलेले आहे.

  • Que: भालचंद्र रूपाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: भालचंद्र रूप हे शांतता, बुद्धिमत्ता आणि मनःशांतीचे प्रतीक मानले जाते. चंद्र हा मनाचा कारक असल्याने या स्वरूपाची उपासना केल्याने मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मकता मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Bhalchandra sankashti chaturthi 2026 bhalchandra meaning and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति
1

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

Astro Tips: कपाळावर ‘U’ आकाराचा तिलक का लावतात? काय आहे यामागील धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या
2

Astro Tips: कपाळावर ‘U’ आकाराचा तिलक का लावतात? काय आहे यामागील धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व
3

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण
4

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व

Mar 06, 2026 | 07:05 AM
National Dentist’s Day : सुंदर हास्य, निरोगी आयुष्य! ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिनानिमित्त’ आरोग्यासाठी जाणून घ्या ‘हे’ मोलाचे सल्ले

National Dentist’s Day : सुंदर हास्य, निरोगी आयुष्य! ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिनानिमित्त’ आरोग्यासाठी जाणून घ्या ‘हे’ मोलाचे सल्ले

Mar 06, 2026 | 06:30 AM
Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

Mar 06, 2026 | 06:15 AM
World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

Mar 06, 2026 | 04:15 AM
“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

Mar 06, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM