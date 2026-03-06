Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज शुक्रवार, 6 मार्च. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज संकष्टी चतुर्थी आहे तसेच आज आयुष्मान योग देखील तयार होत आहे. आयुष्मान योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:00 AM
आज शुक्रवार, 6 मार्चचा दिवस सामान्य राहील. आज संकष्टी चतुर्थी आहे तसेच आज आयुष्मान योग देखील तयार होत आहे. या योगादरम्यान तुमच्यामधील मानसिक ताण वाढू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. यावेळी गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. कोणतेही निर्णय घेताना जास्त घाई करू नका. विचारपूर्वक निर्णय घेणे फायदेशीर ठरतील. आयुष्मान योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नुकसान होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना इच्छित कामाचा ताण मिळाल्याने दिलासा मिळेल. जड आणि तळलेले पदार्थ मर्यादित करा. आम्लपित्त आणि बद्धकोष्ठता त्रासदायक असू शकते.

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्ही अलीकडेच स्थापित केलेले नवीन धोरणे आणि नियम फायदेशीर ठरतील आणि अनेक समस्या दूर करतील. कामाच्या ठिकाणी असलेल्या समस्या दूर होतील. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलणे चांगले. कर्मचारी सहकार्य करतील. मालमत्ता आणि वाहनांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित कामांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. नवीन काम सुरू करताना अनुभवी व्यक्तीची मदत घेणे तरुणांसाठी फायदेशीर ठरेल. आरोग्य चांगले राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कौटुंबिक समस्या दूर होतील आणि नातेसंबंध चांगले राहतील. तरुणांसाठी आशेचा एक नवीन किरण उगवेल. वादग्रस्त परिस्थितीत सहभागी होण्याचे प्रमाण कमी करा आणि प्रकरणे लवकर सोडवा. मार्केटिंग आणि प्रमोशनवर लक्ष केंद्रित करा. तुमचे बॉस आणि वरिष्ठ तुमच्या कामावर समाधानी असतील. पदोन्नती देखील शक्य आहे. दुखापत होण्याचा धोका आहे.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या क्षमता तुम्हाला कामे कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यास सक्षम करतील. मालमत्तेत गुंतवणूक करणे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते, म्हणून काळजीपूर्वक नियोजन करा. व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. मार्केटिंग आणि व्यवहाराशी संबंधित निर्णय घेताना नेहमीच अनुभवी सल्ला घ्या. बदलत्या हवामानामुळे डोकेदुखी आणि मायग्रेनचा त्रास होऊ शकतो. ताण कमी ठेवा आणि भरपूर विश्रांती घ्या.

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या मुलाचे स्पर्धा परीक्षेतील यश घरात आनंद आणेल. भावंडांसोबत असलेला वाद आज दूर होईल. व्यवसायात गोंधळ होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष टाळा, कारण याचा तुमच्या कामावर परिणाम होईल. बेकायदेशीर कामांपासून दूर रहा. कामाच्या ठिकाणी वातावरण सामान्य राहील. तळलेले किंवा जड पदार्थ टाळा. गॅस आणि आम्लता वाढू शकते. व्यायाम आणि ध्यान तुम्हाला तंदुरुस्त ठेवतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

