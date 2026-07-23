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Tech News: गोबोल्टचे ANC सपोर्ट असलेले नवे ईअरबड्स लाँच! आवाजापासून मिळवा संपूर्ण मुक्तता, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:48 AM IST
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सारांश

गोबोल्ट कंपनीने टेनेट प्रो हे टू वायरलेस स्टिरिओ इअरफोन्स लाँच केले आहे. त्यामुळे लाँच केलेल्या इअरबड्ची किंमत भारतात १ हजार ६९९ रूपये आहे. ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि फास्ट चार्जिंगची सुविधा असलेले इअरफोन्स वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत. चला तर जाणून घेऊया वैशिष्ट्य.

गोबोल्टचे ANC सपोर्ट असलेले नवे ईअरबड्स लाँच! आवाजापासून मिळवा संपूर्ण मुक्तता, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

गोबोल्टचे ANC सपोर्ट असलेले नवे ईअरबड्स लाँच! आवाजापासून मिळवा संपूर्ण मुक्तता, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

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विस्तार

गोबोल्ट कंपनीने टेनेट प्रो हे टू वायरलेस स्टिरिओ इअरफोन्स लाँच करण्यात आले आहेत. यामध्ये क्वाड मायक्रोफोन एन्व्हायर्नमेंटल नॉइज कॅन्सलेशन, ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि फास्ट चार्जिंगची सुविधा देखील आहे. या नवीन इअरबड्ची किंमत भारतात १ हजार ६९९ रूपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. मर्यादित कालावधीच्या लाँच ऑफरचा भाग म्हणून हे इअरबड् तुम्ही १ हजार ४९९ मध्ये खरेदी करता येतील. हे बड् फ्रॉस्ट व्हाइट, क्रिमसन रेड आणि ऑलिव्ह ग्रीन या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असतील.(फोटो सौजन्य – AI)

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वैशिष्ट्ये काय?

या नवीनतम इअरबड्मध्ये १३ मिमी डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आहेत आणि ते एएसी व एसबीसी ऑडिओ कोडेक्सना सपोर्ट करतात. यामध्ये ३२डीबी अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन असून कॉल दरम्यान बाहेरील आवाज कमी करण्यासाठी चार मायक्रोफोन्सचा वापर केला जातो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ब्लूटूथ ५.४ आणि ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.

हे इअरफोन्स अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसेससोबत सुसंगत आहेत. याव्यतिरिक्त या इअरबड्मध्ये ४५एमएस कमी लेटन्सी असलेला कॉम्बॅट गेमिंग मोड, एआय व्हॉइस असिस्टंट सपोर्ट आणि गोबोल्ट अॅम्पॲप समाविष्ट आहे, जे कस्टम ईक्यू, प्रीसेट साउंड मोड् आणि इतर समर्थित नियंत्रणे प्रदान करते.

कंपनीचा दावा आहे की चार्जिंग केससह टेनेट प्रो ७५ तासांपर्यंतचा प्लेबॅक देऊ शकतात. हे इअरबड् यूएसबी टाइप-सी पोर्टद्वारे फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात, मात्र कंपनीने बॅटरीची क्षमता किंवा चार्जिंगचा वेग जाहीर केलेला नाही.

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यात कंपनीचे ऑर्बिट कॅप्सूल डिझाइन, फ्रॉस्टव्ह्यू शेल, प्रिझम कट पॉवरव्हॉल्ट आणि एएनसी इन्सिग्निया आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार अधिक सुरक्षित फिटसाठी या इअरबड्मध्ये लिडार-मॅप्ड अर्गोनॉमिक डिझाइन, व्हॅक्यूम लॉक इअरशेल्स, इलिप्टिकल इअर टिप्स आणि कॅप्सूल-आकाराचा स्टेम वापरण्यात आला आहे. या इअरबड्ना स्प्लॅश रेझिस्टन्ससाठी आयपीएक्स५ रेटिंग देखील मिळाले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Gobolt launches new earbuds with anc support experience complete freedom from noise check out the features

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:48 AM

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