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आसाममध्ये मुसळधार पावसानंतर आता पुराचा तडाखा; आत्तापर्यंत 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू, जनजीवन विस्कळीत

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:46 AM IST
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सारांश

लष्कर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, पोलीस आणि नागरी संस्थांसह अनेक विभागांनी चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट आणि शिवसागरच्या विविध भागांतून ६००० हून अधिक लोकांची सुटका केली आहे.

आसाममध्ये मुसळधार पावसाचा तडाखा; आत्तापर्यंत 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू, परिस्थिती बिकट

आसाममध्ये मुसळधार पावसाचा तडाखा; आत्तापर्यंत 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू, परिस्थिती बिकट (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

गुवाहाटी : सततच्या पावसामुळे आसामच्या अनेक जिल्ह्यांमधील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पुरामुळे आणखी 21 जणांचा मृत्यू झाला असून, अंदाजे ५.६५ लाख लोकांना याचा फटका बसला आहे. बिस्वनाथ, चराईदेव, धेमाजी, दिब्रुगड, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप महानगर, कार्बी आंगलोंग, नागाव, शिवसागर आणि तिनसुकिया जिल्ह्यांमधील ५६४६०० हून अधिक लोकांना पुराचा फटका बसला आहे.

गेल्या २४ तासांत शिवसागर जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात बुडून ४ महिला आणि २ मुलांसह १३ जणांचा मृत्यू झाला. चराईदेवमध्ये २ मुलांसह ५ जणांचा, गोलाघाटमध्ये दोघांचा आणि जोरहाटमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला. या मृत्यूंमुळे, यावर्षी पुरामुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंची संख्या ३१ झाली आहे. आसामसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून, पुढील चार दिवसांत काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस आणि मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

गुवाहाटी येथील प्रादेशिक हवामान केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य आसाम आणि लगतच्या नागालँडवर समुद्रसपाटीपासून १.५ ते ३.१ किलोमीटर उंचीवर असलेले चक्रीवादळ कमकुवत झाले आहे.

शिवसागर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका

शिवसागर हा सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा असून, अंदाजे ३.६ लाख लोक प्रभावित झाले आहेत. यानंतर जोरहाटमध्ये अंदाजे ८८००० आणि चराईदेवमध्ये ७२५०० हून अधिक लोक प्रभावित झाले आहेत. सोमवार रात्रीपासून पुराची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या गंभीर झाली आहे, जेव्हा १५ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ३.६३ लाख लोक प्रभावित झाले होते. प्रशासन १० जिल्ह्यांमध्ये २७३ मदत शिबिरे आणि मदत वितरण केंद्रे चालवत असून, सध्या १२२८४ विस्थापित लोकांची काळजी घेत आहे.

बचाव पथकाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न

लष्कर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, पोलीस आणि नागरी संस्थांसह अनेक विभागांनी चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट आणि शिवसागरच्या विविध भागांतून ६००० हून अधिक लोकांची सुटका केली आहे.

पिथोरगडमध्ये भूस्खलन

सीमावर्ती भागात पावसामुळे हाहा:कार सुरूच आहे. सीमावर्ती रस्त्यालगतच्या डोंगरांना सतत तडे जात आहेत. तवाघाटजवळ कैलास मानसरोवर यात्रा मार्गावरून बुधवारी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास मोठा खडक कोसळला. तवाघाट-दरमा मार्गावर पामंबेजवळ मंगळवारी अशाच प्रकारचा डोंगराला तडा गेला. तवाघाटजवळील रस्ता बंद झाल्यामुळे चीन सीमेशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.

पूंछमध्ये भूस्खलन, महामार्ग बंद

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर, भूस्खलन आणि चिखल कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. ताज्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसामुळे पूंछ जिल्ह्यातील मदना आणि शिंद्रा या दोन ठिकाणी मोठे भूस्खलन झाले आहे.

देशभरात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; जम्मूमध्ये भूस्खलनामुळे रस्ते वाहतुकीवर परिणाम, आसाममध्ये तर…

Web Title: Over 300 people have died in assam so far

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:46 AM

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