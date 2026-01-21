Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

ज्योतिषशास्त्रात, सर्व नऊ ग्रह त्यांच्या संबंधित राशींमधून सतत फिरतात, ज्यामुळे विविध प्रकारचे योग, युती आणि संयोग निर्माण होतात. या ग्रहांच्या युती आणि संयोगांमुळे कधीकधी शुभ तर कधीकधी अशुभ परिणाम होतात. सोमवार, 26 जानेवारी रोजी दुपारी 12.22 वाजता बुध आणि युरेनस एकमेकांपासून १०८° च्या कोनीय अंतरावर असतील. ज्योतिषशास्त्रात याला त्रिदशंक योग म्हणतात. इंग्रजीत याला ट्रायडेसाइल अॅस्पेक्ट म्हणतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध-युरेनस त्रिदशंक युती खूप शुभ मानली जाते. यामुळे सर्व राशींसाठी अमर्याद संधी मिळतील. दरम्यान, या राशीच्या लोकांकडे इतकी संपत्ती आणि पैसा असेल की ते ते सर्व साठवू शकणार नाहीत. बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या
बुध-अरुण त्रिदशंका युती मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीवर किंवा बचतीवर चांगले परतावे मिळतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन प्रकल्पांच्या संधी उपलब्ध होतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे संबंध दृढ होतील. आर्थिक फायदा इतका जास्त असेल की तुम्ही तो हाताळण्याचे नवीन मार्ग शोधाल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये उत्कृष्ट परिणाम देईल. कामाला गती येईल आणि पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. व्यवसायामध्ये फायदा होऊ शकतो आणि गुंतवणुकीतून योग्य वेळी परतावा मिळेल. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. नातेसंबंध सुसंवादी राहतील आणि तुमचे मानसिक संतुलन चांगले राहील.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी बुध युरेनस युती अमर्याद संधी आणेल. संपत्ती आणि मालमत्ता वाढेल. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत. नवीन प्रकल्प किंवा भागीदारी फायदे देतील. नातेसंबंध अधिक सुसंवादी आणि सहकार्यात्मक होतील. या काळात, तुम्ही अशा संपत्तीत प्रवेश कराल जी तुम्ही किती व्यवस्थापित करू शकता हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे अनेक नवीन स्रोत उघडतील. प्रलंबित प्रकल्प यशस्वी होतील. नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणात नवीन संधी निर्माण होतील. तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि तुम्हाला मानसिकरित्या आनंदी वाटेल. मोठी गुंतवणूक किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा बुध ग्रह आणि अरुण (सूर्याचा सारथी/उदयकारक घटक) यांचा विशेष संयोग तयार होतो, तेव्हा त्याला त्रिदशंक योग म्हटले जाते. हा योग अचानक प्रगती, धनलाभ आणि नशिबाच्या साथीसाठी ओळखला जातो.
Ans: बुध ग्रहाच्या स्थितीत बदल होत असताना आणि अरुणच्या प्रभावामुळे जेव्हा ग्रहांमध्ये संतुलन तयार होते, तेव्हा हा शुभ योग निर्माण होतो.
Ans: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा परिणाम मेष, सिंह, कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांना होणार आहे