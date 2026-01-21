Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shubh Yog 2026 Rashifal Tridashanka Yoga Of Mercury And Arun People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

सोमवार, 26 जानेवारीपासून बुध आणि अरुण यांचा त्रिदशंक योग तयार होत आहे. या योगामुळे तुम्हाल नोकरी, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीत यश मिळेल. बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग
  • त्रिदशंक योगाला इंग्रजीत ट्रायडेसाइल अ‍ॅस्पेक्ट म्हणतात
  • बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रात, सर्व नऊ ग्रह त्यांच्या संबंधित राशींमधून सतत फिरतात, ज्यामुळे विविध प्रकारचे योग, युती आणि संयोग निर्माण होतात. या ग्रहांच्या युती आणि संयोगांमुळे कधीकधी शुभ तर कधीकधी अशुभ परिणाम होतात. सोमवार, 26 जानेवारी रोजी दुपारी 12.22 वाजता बुध आणि युरेनस एकमेकांपासून १०८° च्या कोनीय अंतरावर असतील. ज्योतिषशास्त्रात याला त्रिदशंक योग म्हणतात. इंग्रजीत याला ट्रायडेसाइल अ‍ॅस्पेक्ट म्हणतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध-युरेनस त्रिदशंक युती खूप शुभ मानली जाते. यामुळे सर्व राशींसाठी अमर्याद संधी मिळतील. दरम्यान, या राशीच्या लोकांकडे इतकी संपत्ती आणि पैसा असेल की ते ते सर्व साठवू शकणार नाहीत. बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

मेष रास

बुध-अरुण त्रिदशंका युती मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीवर किंवा बचतीवर चांगले परतावे मिळतील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन प्रकल्पांच्या संधी उपलब्ध होतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे संबंध दृढ होतील. आर्थिक फायदा इतका जास्त असेल की तुम्ही तो हाताळण्याचे नवीन मार्ग शोधाल.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये उत्कृष्ट परिणाम देईल. कामाला गती येईल आणि पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. व्यवसायामध्ये फायदा होऊ शकतो आणि गुंतवणुकीतून योग्य वेळी परतावा मिळेल. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. नातेसंबंध सुसंवादी राहतील आणि तुमचे मानसिक संतुलन चांगले राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी बुध युरेनस युती अमर्याद संधी आणेल. संपत्ती आणि मालमत्ता वाढेल. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत. नवीन प्रकल्प किंवा भागीदारी फायदे देतील. नातेसंबंध अधिक सुसंवादी आणि सहकार्यात्मक होतील. या काळात, तुम्ही अशा संपत्तीत प्रवेश कराल जी तुम्ही किती व्यवस्थापित करू शकता हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे अनेक नवीन स्रोत उघडतील. प्रलंबित प्रकल्प यशस्वी होतील. नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणात नवीन संधी निर्माण होतील. तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि तुम्हाला मानसिकरित्या आनंदी वाटेल. मोठी गुंतवणूक किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा बुध ग्रह आणि अरुण (सूर्याचा सारथी/उदयकारक घटक) यांचा विशेष संयोग तयार होतो, तेव्हा त्याला त्रिदशंक योग म्हटले जाते. हा योग अचानक प्रगती, धनलाभ आणि नशिबाच्या साथीसाठी ओळखला जातो.

  • Que: त्रिदशंक योग कधी तयार होतो?

    Ans: बुध ग्रहाच्या स्थितीत बदल होत असताना आणि अरुणच्या प्रभावामुळे जेव्हा ग्रहांमध्ये संतुलन तयार होते, तेव्हा हा शुभ योग निर्माण होतो.

  • Que: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे

    Ans: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योगाचा परिणाम मेष, सिंह, कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांना होणार आहे

Web Title: Shubh yog 2026 rashifal tridashanka yoga of mercury and arun people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
1

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा
2

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
3

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Jan 21, 2026 | 03:33 PM
Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Jan 21, 2026 | 03:25 PM
पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:20 PM
Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Jan 21, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM