Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

ग्रहांचा राजा सूर्य फेब्रुवारीमध्ये तीन वेळा संक्रमण करणार आहे. या संक्रमणाचा राशींच्या जीवनावर परिणाम होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये सूर्याचे संक्रमण कधी होणार आहे आणि कोणत्या राशींना त्याचा फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य करणार राशी आणि नक्षत्रात बदल
  • फेब्रुवारीमध्ये होणार हे संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

सूर्याच्या संक्रमणामुळे अनेक राशींना फायदा होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये सूर्य तीन वेळा संक्रमण करणार आहे. तो एकदा राशी आणि दोनदा नक्षत्र बदलेल. ग्रहांचा राजा सूर्याच्या स्थानातील या बदलामुळे तीन राशींचे भाग्य बदलेल. यामुळे त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात वाढ होईल. फेब्रुवारीमध्ये सूर्याचे संक्रमण कधी होईल आणि कोणत्या राशींना याचा फायदा होईल जाणून घेऊया.

सूर्याचे तिहेरी संक्रमण

ज्योतिषशास्त्रानुसार   शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 2.10 वाजता सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर ग्रह परिवर्तन होईल. सूर्याचे संक्रमण शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 4.14 वाजता होणार आहे. सूर्य मकर राशीतून कुंभ राशीत संक्रमण करेल. यानंतर, गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6.39 वाजता सूर्य शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल.

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना या काळात नवीन प्रकल्पांवर काम केल्याने फायदा होईल. कामात यश लाभदायक ठरेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला नवीन संधी मिळतील त्यांचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या क्षमतांचा वापर करा आणि आयुष्यात पुढे जा. या काळात तुम्हाला नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी हा काळ चांगला राहील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना या काळात वाढीव कार्यक्षमतेचा फायदा होईल. तुम्हाला नवीन कामाच्या संधी मिळतील. तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पावर काम करू शकता, ज्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे तुमचे संबंध दृढ होतील. तुम्हाला आर्थिक लाभ होतील. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात तुम्ही सहभागी होऊ शकतात. या काळात तुम्ही नवीन कामाची सुरुवात करू शकता.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांना सूर्याच्या संक्रमणाचा फायदा होईल. ते त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती करतील आणि आदर मिळवतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. गुंतवणुकीतून फायदा होईल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. फेब्रुवारी महिना धनु राशीसाठी भाग्यवान राहील.  हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. या काळात तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात आवड निर्माण होईल. या काळात तुम्ही नवीन कामाची सुरुवात करू शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्य गोचर कधी होणार आहे?

    Ans: फेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्य आपली रास बदलणार आहे. सूर्याचा हा गोचर ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: सूर्य गोचराला ‘ग्रहांचा राजा’ का म्हटले जाते?

    Ans: सूर्य ग्रह आत्मा, आत्मविश्वास, सत्ता, मान-सन्मान आणि नेतृत्वाचा कारक आहे. त्यामुळे सूर्याला ग्रहांचा राजा म्हटले जाते.

  • Que: सूर्य संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: सूर्य संक्रमणाचा मेष , सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होईल

Published On: Jan 21, 2026 | 01:40 PM

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

