Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

वसंत पंचमी ही विष योगाच्या छायेत आहे. त्यामुळे काही राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. या योगाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील.
पंचंगानुसार, वसंत पंचमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या दिवशी येते. यावर्षी वसंत पंचमी शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी येते. शास्त्रांनुसार, ही तिथी ज्ञानाची देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. या दिवशी देवीची पूजा केल्याने भक्ताच्या कलात्मक कौशल्यांमध्ये वाढ होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीत यश मिळते. यावर्षी वसंत पंचमी ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून आणखी महत्त्वाची असेल. शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी शनि आणि चंद्र मीन राशीत युती करणार आहे, ज्यामुळे विष योग तयार होईल. यामुळे काही राशींच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. विष योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात आणि कोणते उपाय करावेत जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांना नोकरीच्या समस्या वाढू शकतात. कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या काळात त्यांना आर्थिक समस्यांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. त्यांना त्यांच्या प्रेम जोडीदाराशी संबंध जोडण्यातही अडचणी येऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वसंत पंचमीला देवी सरस्वतीला नारळ आणि पिवळ्या रंगांचे वस्त्र अर्पण केल्याने सर्व नकारात्मकतेचा प्रभाव कमी होतो.
वसंत पंचमीच्या वेळी तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करू शकता. यावेळी अधीरता आणि दिखावा टाळा. तुमच्या कामातील अडथळे तुम्हाला त्रास देतील आणि नवीन लोकांशी तुमचे काही मतभेद होऊ शकतात. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आता वाट पाहणे चांगले. जुन्या गोष्टी तुमच्या मनावर ओझे ठरतील, ज्यामुळे तुम्हाला ताण येईल. दरम्यान वसंत पंचमीच्या दिवशी ॐ सरस्वती नमो नमः या मंत्रांचा 108 वेळा जप करावा. या उपायाने सर्व प्रकारच्या समस्या दूर होऊ शकतात.
वृश्चिक राशीच्या लोकांना वसंत पंचमीचा दिवस अडचणींनी भरलेला राहील. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक आणि प्रेमसंबंधातील गोष्टी संयमाने सोडवा. अचानक मोठे खर्च येऊ शकतात, ज्यामुळे तुमचे बजेट बिघडू शकते. तुमच्या प्रेम जीवनात समस्या उद्भवू शकतात. दरम्यान, वसंत पंचमीला पिवळ्या वस्तू दान करणे शुभ मानले जाते आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा चंद्र एखाद्या अशुभ ग्रहाच्या नक्षत्रात किंवा प्रभावाखाली येतो, तेव्हा विष योग तयार होतो. वसंत पंचमी 2026 रोजी ग्रहस्थितीमुळे हा योग निर्माण होत असल्याचे मानले जाते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे जो योग तयार होतो, त्याला विष योग म्हटले जाते. या योगामुळे कामात अडथळे, मानसिक तणाव आणि आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
Ans: विष योगाचा प्रभाव वृषभ, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांवर पडणार आहे