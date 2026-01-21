Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Basant Panchami 2026 Vish Yog On Basant Panchami Can Cause Problems In Business And Health

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

वसंत पंचमीच्या दिवशी विष योग तयार होत असल्याने काही राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. या योगामुळे करिअर आणि आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात. या योगाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:32 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

वसंत पंचमी ही विष योगाच्या छायेत आहे. त्यामुळे काही राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. या योगाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील.

पंचंगानुसार, वसंत पंचमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या दिवशी येते. यावर्षी वसंत पंचमी शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी येते. शास्त्रांनुसार, ही तिथी ज्ञानाची देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. या दिवशी देवीची पूजा केल्याने भक्ताच्या कलात्मक कौशल्यांमध्ये वाढ होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीत यश मिळते. यावर्षी वसंत पंचमी ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून आणखी महत्त्वाची असेल. शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी शनि आणि चंद्र मीन राशीत युती करणार आहे, ज्यामुळे विष योग तयार होईल. यामुळे काही राशींच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. विष योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात आणि कोणते उपाय करावेत जाणून घ्या

वसंत पंचमीला विष योग

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना नोकरीच्या समस्या वाढू शकतात. कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या काळात त्यांना आर्थिक समस्यांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. त्यांना त्यांच्या प्रेम जोडीदाराशी संबंध जोडण्यातही अडचणी येऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वसंत पंचमीला देवी सरस्वतीला नारळ आणि पिवळ्या रंगांचे वस्त्र अर्पण केल्याने सर्व नकारात्मकतेचा प्रभाव कमी होतो.

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

सिंह रास

वसंत पंचमीच्या वेळी तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करू शकता. यावेळी अधीरता आणि दिखावा टाळा. तुमच्या कामातील अडथळे तुम्हाला त्रास देतील आणि नवीन लोकांशी तुमचे काही मतभेद होऊ शकतात. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आता वाट पाहणे चांगले. जुन्या गोष्टी तुमच्या मनावर ओझे ठरतील, ज्यामुळे तुम्हाला ताण येईल. दरम्यान वसंत पंचमीच्या दिवशी ॐ सरस्वती नमो नमः या मंत्रांचा 108 वेळा जप करावा. या उपायाने सर्व प्रकारच्या समस्या दूर होऊ शकतात.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांना वसंत पंचमीचा दिवस अडचणींनी भरलेला राहील. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक आणि प्रेमसंबंधातील गोष्टी संयमाने सोडवा. अचानक मोठे खर्च येऊ शकतात, ज्यामुळे तुमचे बजेट बिघडू शकते. तुमच्या प्रेम जीवनात समस्या उद्भवू शकतात. दरम्यान, वसंत पंचमीला पिवळ्या वस्तू दान करणे शुभ मानले जाते आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वसंत पंचमी रोजी विष योग कसा तयार होत आहे?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा चंद्र एखाद्या अशुभ ग्रहाच्या नक्षत्रात किंवा प्रभावाखाली येतो, तेव्हा विष योग तयार होतो. वसंत पंचमी 2026 रोजी ग्रहस्थितीमुळे हा योग निर्माण होत असल्याचे मानले जाते.

  • Que: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणारा ‘विष योग’ म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे जो योग तयार होतो, त्याला विष योग म्हटले जाते. या योगामुळे कामात अडथळे, मानसिक तणाव आणि आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

  • Que: विष योगाचा प्रभाव कोणत्या राशीच्या लोकांवर पडणार आहे

    Ans: विष योगाचा प्रभाव वृषभ, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांवर पडणार आहे

Web Title: Basant panchami 2026 vish yog on basant panchami can cause problems in business and health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा
1

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
2

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष
3

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ
4

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Jan 21, 2026 | 02:32 PM
BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 02:31 PM
Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Jan 21, 2026 | 02:30 PM
Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

Jan 21, 2026 | 02:26 PM
महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

Jan 21, 2026 | 02:26 PM
दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Jan 21, 2026 | 02:14 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM