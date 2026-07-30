Vastu Tips: वर्क फ्रॉम होममध्ये बेडवर बसून काम करता? करिअर आणि आरोग्यावर होऊ शकतो विपरीत परिणाम

घरून काम करण्याच्या पद्धतीमुळे आपल्या कामाच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल होतात. घरून काम करण्याच्या सोयीमुळे अनेक लोक थेट पलंगावर लॅपटॉप घेऊन बसू लागले आहेत. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आरामदायक सवयीचा कामाच्या ऊर्जेवर परिणाम होऊ शकतो. योग्य कामाच्या जागेच्या अभावामुळे एकाग्रता, शिस्त आणि यशाच्या मार्गावर परिणाम होऊ शकतो. पलंगावर बसून काम करण्याची सवय यशाच्या मार्गात कशी अडथळा ठरू शकते आणि तुमच्या घरातील कामाची जागा कशी असावी ते जाणून घ्या
घरातून काम करताना सोयीसाठी अंथरुणात बसून ऑफिसचे काम करणे लोकांना अनेकदा सोपे वाटते, परंतु दीर्घकाळ असे केल्याने काम आणि विश्रांती यांमधील सीमारेषा धूसर होते. यामुळे आळस, लक्ष विचलित होणे वाढू शकते आणि कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, अंथरुणात सतत काम केल्याने मानसिक थकवा येऊ शकतो.
वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, पलंगाचा संबंध आराम, शांती आणि भावनिक ऊर्जेशी संबंधित आहे. तर कामाची जागा एकाग्रता आणि शिस्तीशी संबंधित आहे. जेव्हा दोन्ही जागांमधील ऊर्जा एकमेकांत गुंतते, तेव्हा असंतुलन निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे निर्णयक्षमता आणि कामाच्या गतीवर परिणाम होतो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, अस्ताव्यस्त किंवा घाणेरड्या जागेत काम केल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते. राहू गोंधळ आणि अस्थिरतेशी संबंधित आहे, तर केतू विरहाचा घटक आहे. त्यामुळे, पलंगावर काम केल्याने एकाग्रतेचा अभाव आणि मानसिक गोंधळ वाढू शकतो.
अंथरुणात काम करण्याच्या सवयीमुळे शिस्त कमकुवत होऊ शकते.
त्यामुळे वेळेवर काम पूर्ण करणे अवघड होऊ शकते.
याचा व्यावसायिक जीवनावरही परिणाम होऊ शकतो.
या सवयीमुळे व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेवर आणि आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो.
घरातून काम करण्यासाठी घरामध्ये एक वेगळी जागा निश्चित करा. काम आणि विश्रांतीमध्ये संतुलन राखण्यासाठी टेबल आणि खुर्चीचा वापर करा. तुमचे कामाचे टेबल उत्तर किंवा पूर्व दिशेला ठेवा. काम करताना या दिशांना तोंड करणे देखील शुभ मानले जाते. वास्तूनुसार, योग्य जागेत काम केल्याने उत्पादकता वाढण्यास मदत होते.
तुमची कामाची जागा नेहमी स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवा. जुने कागदपत्रे आणि निरुपयोगी वस्तू साठू देऊ नका. तुमच्या कामाच्या जागेतील वातावरण सुधारण्यासाठी कापूर किंवा सौम्य सुगंधाचा वापर करा. विश्रांती आणि कार्यालयीन कामासाठी स्वतंत्र जागा ठेवल्याने केवळ तुमच्या कामाची कार्यक्षमताच सुधारत नाही, तर एक आरोग्यदायी दिनचर्या देखील तयार होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने बेडवर बसून नियमित काम करणे टाळावे. यामुळे एकाग्रता आणि कामाची गुणवत्ता कमी होऊ शकते.
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार पूर्व किंवा उत्तर दिशेकडे तोंड करून काम करणे शुभ मानले जाते. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.
Ans: दीर्घकाळ चुकीच्या पद्धतीने बसल्यामुळे पाठदुखी, मानदुखी, खांदेदुखी आणि थकवा यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.