Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Cctv Footage Ahmedabad Manek Chowk Man Stole Rs 5 5 Lakh From The Bag Viral News In Marathi

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

Updated On: May 31, 2026 | 08:57 AM IST
जाहिरात
सारांश

Theif Viral Video : तो फोन चालवत राहिला आणि अवघ्या काही सेकंदातच चोराने केली लाखोंची लुट. घटना भररस्त्यात घडली असून याचे सीसीटिव्ही फुटेज आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे. व्हिडिओतील दृष्य पाहून तुम्हीही हैराण व्हाल.

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फोनमध्ये गुंतल्यामुळे आजूबाजूला काय घडत आहे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले.
  • गर्दीच्या ठिकाणी काही सेकंदांत घडलेली घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.
  • निष्काळजीपणामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली.
फोनचे व्यसन लोकांना इतके लागले आहे की प्रत्येक वेळी लोक आपल्या स्मार्टफोनला चिटकून असतात. नको त्या वेळी केलेला फोनचा वापर आपल्याला अडचणीत आणू शकतो. यामुळे आजूबाजूला काय चालू आहे यावर आपले लक्ष राहत नाही आणि परिणामी आपली मोठी फसवणूक होऊ शकते. अलिकडे अशीच एक घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे ज्यात फोनच्या नादात व्यक्तीचे लाखो रुपये चोरीला गेल्याचे दिसले. मुख्य म्हणजे त्याच्या मागून ही चोरी भररत्यात केली जात होती पण फोनच्या वापरामुळे व्यक्तीला याची कल्पना आली नाही आणि त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. चला नक्की काय घडलं याविषयी आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काय घडलं व्हिडिओत?

सदर घटना ही अहमदाबादच्या माणिक चौकात घडल्याची माहिती आहे. यावेळी रसत्यावर लावण्यात आलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेरात संपूर्ण घटना कैद झाली ज्यामुळे ही चोरी कशी झाली ते समोर आले. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यातील दृष्यांनी सर्वांनाच अवाक् केले आहे. यात दिसते की, एक व्यक्ती रस्त्यावरुन जात आहे, यावेळी त्याच्या पाठीवर एक पैशांनी भरलेली बॅग असते तर हातात फोन चालवत तो आपल्याच धुंदीत चालत असतो. याच परिस्थितीचा फायदा घेत एक चोर व्यक्तीच्या मागून चालायला सुरुवात करतो आणि संधी साधून शिताफिने त्याच्या बॅगेतून पैशांची गड्डी चोरतो.

व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, व्यक्ती एका सोन्या-चांदीच्या दुकानात काम करतो. तो ही रक्कम बॅगेत भरुन कुठेतरी घेऊन जात असतो आणि याचवेळी रस्त्यात या पैशांची लुट होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भररस्त्यात चोरी करुनही एकाही माणसाचे लक्ष चोरावर जात नाही. व्हायरल व्हिडिओनुसार, चोराने बॅगेतून साडे पाच लाखांची लूट केली.

घटनेचा हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘अहमदाबादच्या गजबजलेल्या ‘माणेक चौका’त दिवसाढवळ्या एका सराफा व्यापाऱ्याच्या कर्मचाऱ्याकडून चोराने ५.५० लाख रुपये हिसकावून नेले! फोनवर बोलण्यात मग्न असलेल्या त्या कर्मचाऱ्याचे लक्ष विचलित झाले आणि अवघ्या काही सेकंदांतच ही चोरी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. या चोरीचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखाच भासतो.’

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral

घटना गंभीर असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “जर ती बॅग माझ्याकडे असती, तर मी दर ५ सेकंदांनी ती तपासून पाहिली असती”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे अत्यंत निष्काळजीपणाचे आणि गोष्टी गृहीत धरण्यासारखे वर्तन आहे; जर तुमच्याकडे ५.५० लाख रुपये होते, तर तुमच्या आजूबाजूला नक्की काय घडत आहे याची तुम्हाला जाणीव का नव्हती? यात पूर्णपणे त्या सराफ व्यापाऱ्याच्या कर्मचाऱ्याचाच दोष आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ते गुन्ह्यात सहभागी असू शकतात. इतके पैसे असलेली बॅग पाठीवर कोण ठेवते? मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करणारे सर्व प्रवासी आपली बॅग समोरच ठेवतात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Cctv footage ahmedabad manek chowk man stole rs 5 5 lakh from the bag viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 08:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi
1

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral
2

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral
3

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

अरे बापरे! चित्रपटाचा सीन सत्यात घडला, स्क्रीनला फोडून थेट आत घुसली स्कॉर्पिओ… प्रेक्षकांचा उडाला थरकाप; Video Viral
4

अरे बापरे! चित्रपटाचा सीन सत्यात घडला, स्क्रीनला फोडून थेट आत घुसली स्कॉर्पिओ… प्रेक्षकांचा उडाला थरकाप; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

May 31, 2026 | 08:57 AM
साऊंडच्या दुनियेत नवा धमाका! 55dB नॉईज कँसलेशनसह Vivo चे नवीन ईअरबड्स लाँच… 55 तासांपर्यंत चालणार बॅटरी

साऊंडच्या दुनियेत नवा धमाका! 55dB नॉईज कँसलेशनसह Vivo चे नवीन ईअरबड्स लाँच… 55 तासांपर्यंत चालणार बॅटरी

May 31, 2026 | 08:51 AM
येत्या 6 जूनला होणार इंडिया आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक; भविष्यातील रणनीतीवर होणार चर्चा

येत्या 6 जूनला होणार इंडिया आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक; भविष्यातील रणनीतीवर होणार चर्चा

May 31, 2026 | 08:38 AM
Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

May 31, 2026 | 08:37 AM
World Parrot Day: निसर्गाचा सर्वात सुंदर आणि बुद्धिमान मित्र धोक्यात; पोपटांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आपण कधी होणार जागरूक?

World Parrot Day: निसर्गाचा सर्वात सुंदर आणि बुद्धिमान मित्र धोक्यात; पोपटांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आपण कधी होणार जागरूक?

May 31, 2026 | 08:30 AM
Dinvishesh : लोककल्याणकारी राणी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ३१ मे चा इतिहास

Dinvishesh : लोककल्याणकारी राणी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ३१ मे चा इतिहास

May 31, 2026 | 08:29 AM
Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या

Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या

May 31, 2026 | 08:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM