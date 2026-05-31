काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
सदर घटना ही अहमदाबादच्या माणिक चौकात घडल्याची माहिती आहे. यावेळी रसत्यावर लावण्यात आलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेरात संपूर्ण घटना कैद झाली ज्यामुळे ही चोरी कशी झाली ते समोर आले. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यातील दृष्यांनी सर्वांनाच अवाक् केले आहे. यात दिसते की, एक व्यक्ती रस्त्यावरुन जात आहे, यावेळी त्याच्या पाठीवर एक पैशांनी भरलेली बॅग असते तर हातात फोन चालवत तो आपल्याच धुंदीत चालत असतो. याच परिस्थितीचा फायदा घेत एक चोर व्यक्तीच्या मागून चालायला सुरुवात करतो आणि संधी साधून शिताफिने त्याच्या बॅगेतून पैशांची गड्डी चोरतो.
व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, व्यक्ती एका सोन्या-चांदीच्या दुकानात काम करतो. तो ही रक्कम बॅगेत भरुन कुठेतरी घेऊन जात असतो आणि याचवेळी रस्त्यात या पैशांची लुट होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भररस्त्यात चोरी करुनही एकाही माणसाचे लक्ष चोरावर जात नाही. व्हायरल व्हिडिओनुसार, चोराने बॅगेतून साडे पाच लाखांची लूट केली.
घटनेचा हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘अहमदाबादच्या गजबजलेल्या ‘माणेक चौका’त दिवसाढवळ्या एका सराफा व्यापाऱ्याच्या कर्मचाऱ्याकडून चोराने ५.५० लाख रुपये हिसकावून नेले! फोनवर बोलण्यात मग्न असलेल्या त्या कर्मचाऱ्याचे लक्ष विचलित झाले आणि अवघ्या काही सेकंदांतच ही चोरी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. या चोरीचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखाच भासतो.’
Thief snatches ₹5.50 lakh from bullion trader’s employee in broad daylight at crowded Ahmedabad’s Manek Chowk! Victim distracted on phone, theft caught on CCTV in seconds. Viral video looks straight out of a movie. 😱
pic.twitter.com/LeC9PIwQoT — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 30, 2026
घटना गंभीर असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “जर ती बॅग माझ्याकडे असती, तर मी दर ५ सेकंदांनी ती तपासून पाहिली असती”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे अत्यंत निष्काळजीपणाचे आणि गोष्टी गृहीत धरण्यासारखे वर्तन आहे; जर तुमच्याकडे ५.५० लाख रुपये होते, तर तुमच्या आजूबाजूला नक्की काय घडत आहे याची तुम्हाला जाणीव का नव्हती? यात पूर्णपणे त्या सराफ व्यापाऱ्याच्या कर्मचाऱ्याचाच दोष आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ते गुन्ह्यात सहभागी असू शकतात. इतके पैसे असलेली बॅग पाठीवर कोण ठेवते? मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करणारे सर्व प्रवासी आपली बॅग समोरच ठेवतात”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.