Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Jyeshtha Purnima 2026 Taking These Remedies On Jyeshtha Purnima Will Solve Financial Problems

Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

Updated On: May 31, 2026 | 07:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

ज्येष्ठ महिन्यातील अधिक महिन्यातील पौर्णिमा तिथी आज रविवार, 31 मे रोजी आहे. या दिवशी रवी योग असणार आहे. या शुभ योगाच्या दिवशी आर्थिक लाभ, सुख आणि समृद्धीसाठी करायचे हे उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अधिक महिन्यातील पौर्णिमा कधी आहे
  • पौर्णिमेच्या दिवशी करा हे उपाय
  • आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी उपाय
 

 

रविवार, 31 मे रोजी पौर्णिमा अधिक महिन्यातील पौर्णिमा एक अत्यंत दुर्मिळ आणि पवित्र योगायोग घेऊन येत आहे. या दिवशी रवी योग आणि सद्विचार योगासारखे अनेक अत्यंत शुभ योग तयार होत आहेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पौर्णिमेच्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर असल्याचे मानले जातात. जाणून घ्या पौर्णिमेचे महत्त्व, शुभ योग आणि उपाय

अधिक महिन्यातील पौर्णिमेचे काय आहे महत्त्व

हिंदू पंचांगानुसार, अधिक महिना दर तीन वर्षांनी एकदा येतो, जो भगवान विष्णूचा आवडता महिना मानला जातो. या महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी लक्ष्मी-नारायणाची पूजा केल्यास सामान्य दिवसांपेक्षा कित्येक पटीने अधिक लाभ मिळतो. जर तुम्हाला आर्थिक समस्या जाणवत असतील किंवा अनावश्यक खर्च वाढत असल्यास पौर्णिमेच्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते.

पौर्णिमेच्या दिवशी घडून येत आहे हे योगायोग

३१ मे रोजी अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला रवी योग तयार होत आहे, जो सर्व प्रकारचे दोष नष्ट करून यश मिळवून देतो असे मानले जाते. यासोबतच, चंद्र आणि गुरूच्या शुभ स्थितीमुळे या दिवशी इतर अनेक फायदेशीर योग देखील सक्रिय होतील. या शुभ योगात केल्या जाणाऱ्या पूजेमुळे आदर आणि सन्मान वाढतो.

Mahabharata: सौगंधिक पुष्पांच्या शोधात भीमाची हनुमानांशी झाली भेट, पुढे काय घडले? जाणून घ्या

पौर्णिमेला करा असे उपाय

मुख्य प्रवेशद्वारावर हळद आणि गंगाजलाचा शिडकावा

अधिक महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा. त्यानंतर तांब्याच्या भांड्यात स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात थोडे गंगाजल आणि चिमूटभर हळद घाला. आता हे पाणी तुमच्या घराच्या मुख्य दरवाजावर शिंपडा आणि नंतर हळदीने स्वस्तिक काढा. असे केल्याने राहू दोष आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, असे मानले जाते.

पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करून दिवा लावा

पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी, पाण्यात थोडे दूध आणि साखर किंवा गूळ मिसळून ते पिंपळाच्या झाडाच्या मुळाशी अर्पण करा. यानंतर संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाजवळ तुपाचा दिवा लावा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पिंपळाच्या झाडात देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू वास करतात, ज्यामुळे घरातील आर्थिक अडचण त्वरित दूर होते.

देवी लक्ष्मीला अर्पण करा कवड्या आणि मखाने

संध्याकाळी पूजेदरम्याने देवीची विधीपूर्वक पूजा करा. पूजेदरम्यान देवी लक्ष्मीला ११ पिवळ्या कवड्या आणि मखाने अर्पण करा. पूजा पूर्ण झाल्यावर या कवड्या लाल कापडात बांधून तुमच्या तिजोरीत किंवा मनी लॉकरमध्ये ठेवा. हा उपाय तुमची बँक शिल्लक झपाट्याने वाढवण्यास मदत करतो.

Blue Moon 2026: ३१ मे रोजी दुर्मिळ ब्लू मूनचा योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांच्या जीवनात होणार सकारात्मक बदल

चंद्र देवाला दुधाचा नैवेद्य अर्पण करा

पौर्णिमेचा संबंध चंद्रदेवाशी असल्याने रात्री चंद्र उगवल्यावर त्याला प्रार्थना अवश्य करा. एका भांड्यात पाणी, थोडे कच्चे दूध, तांदूळ आणि पांढरी फुले घालून ते चंद्राला अर्पण करा आणि ‘ओम सो सोमय नमः’ या मंत्राचा जप करा. यामुळे मानसिक तणाव कमी होतो.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक मासातील पौर्णिमेचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अधिक मास हा भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो. या महिन्यात केलेले जप, दान आणि पूजन विशेष पुण्यदायी मानले जाते.

  • Que: आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी पौर्णिमेला कोणते उपाय करावेत?

    Ans: लक्ष्मी-नारायण पूजन, चंद्रदेवाला अर्घ्य अर्पण करणे, गरजूंना दान देणे आणि विष्णू मंत्रांचा जप करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: पौर्णिमेला दान करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अन्नदान, वस्त्रदान किंवा आर्थिक मदत केल्याने पुण्यप्राप्ती होते आणि जीवनातील नकारात्मकता कमी होते, असे धार्मिक मान्यता सांगते.

Web Title: Jyeshtha purnima 2026 taking these remedies on jyeshtha purnima will solve financial problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Shukra Budh Yuti: कर्क राशीमध्ये तयार होत आहे त्रिग्रही योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब
1

Guru Shukra Budh Yuti: कर्क राशीमध्ये तयार होत आहे त्रिग्रही योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा
2

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Hanuman story: हनुमानाची भक्ती आणि नारदमुनींचा अहंकार काय आहे यामागील कथा जाणून घ्या
3

Hanuman story: हनुमानाची भक्ती आणि नारदमुनींचा अहंकार काय आहे यामागील कथा जाणून घ्या

Blue Moon 2026: ३१ मे रोजी दुर्मिळ ब्लू मूनचा योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांच्या जीवनात होणार सकारात्मक बदल
4

Blue Moon 2026: ३१ मे रोजी दुर्मिळ ब्लू मूनचा योग, मेष राशींसह या राशींच्या लोकांच्या जीवनात होणार सकारात्मक बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

May 31, 2026 | 07:05 AM
घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

May 31, 2026 | 05:30 AM
पुण्यात 1.09 लाख विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वाटप; 3 जूनपर्यंत करावे लागणार ‘हे’ महत्वाचे काम

पुण्यात 1.09 लाख विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वाटप; 3 जूनपर्यंत करावे लागणार ‘हे’ महत्वाचे काम

May 31, 2026 | 02:35 AM
Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई

Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई

May 31, 2026 | 12:30 AM
“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

May 30, 2026 | 10:03 PM
स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

May 30, 2026 | 10:00 PM
निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

May 30, 2026 | 09:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM