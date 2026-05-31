Jyeshtha Purnima 2026: अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला करा ‘हे’ उपाय, आर्थिक समस्या होतील दूर

रविवार, 31 मे रोजी पौर्णिमा अधिक महिन्यातील पौर्णिमा एक अत्यंत दुर्मिळ आणि पवित्र योगायोग घेऊन येत आहे. या दिवशी रवी योग आणि सद्विचार योगासारखे अनेक अत्यंत शुभ योग तयार होत आहेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पौर्णिमेच्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर असल्याचे मानले जातात. जाणून घ्या पौर्णिमेचे महत्त्व, शुभ योग आणि उपाय
हिंदू पंचांगानुसार, अधिक महिना दर तीन वर्षांनी एकदा येतो, जो भगवान विष्णूचा आवडता महिना मानला जातो. या महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी लक्ष्मी-नारायणाची पूजा केल्यास सामान्य दिवसांपेक्षा कित्येक पटीने अधिक लाभ मिळतो. जर तुम्हाला आर्थिक समस्या जाणवत असतील किंवा अनावश्यक खर्च वाढत असल्यास पौर्णिमेच्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते.
३१ मे रोजी अधिक महिन्यातील पौर्णिमेला रवी योग तयार होत आहे, जो सर्व प्रकारचे दोष नष्ट करून यश मिळवून देतो असे मानले जाते. यासोबतच, चंद्र आणि गुरूच्या शुभ स्थितीमुळे या दिवशी इतर अनेक फायदेशीर योग देखील सक्रिय होतील. या शुभ योगात केल्या जाणाऱ्या पूजेमुळे आदर आणि सन्मान वाढतो.
अधिक महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा. त्यानंतर तांब्याच्या भांड्यात स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात थोडे गंगाजल आणि चिमूटभर हळद घाला. आता हे पाणी तुमच्या घराच्या मुख्य दरवाजावर शिंपडा आणि नंतर हळदीने स्वस्तिक काढा. असे केल्याने राहू दोष आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, असे मानले जाते.
पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी, पाण्यात थोडे दूध आणि साखर किंवा गूळ मिसळून ते पिंपळाच्या झाडाच्या मुळाशी अर्पण करा. यानंतर संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाजवळ तुपाचा दिवा लावा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पिंपळाच्या झाडात देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू वास करतात, ज्यामुळे घरातील आर्थिक अडचण त्वरित दूर होते.
संध्याकाळी पूजेदरम्याने देवीची विधीपूर्वक पूजा करा. पूजेदरम्यान देवी लक्ष्मीला ११ पिवळ्या कवड्या आणि मखाने अर्पण करा. पूजा पूर्ण झाल्यावर या कवड्या लाल कापडात बांधून तुमच्या तिजोरीत किंवा मनी लॉकरमध्ये ठेवा. हा उपाय तुमची बँक शिल्लक झपाट्याने वाढवण्यास मदत करतो.
पौर्णिमेचा संबंध चंद्रदेवाशी असल्याने रात्री चंद्र उगवल्यावर त्याला प्रार्थना अवश्य करा. एका भांड्यात पाणी, थोडे कच्चे दूध, तांदूळ आणि पांढरी फुले घालून ते चंद्राला अर्पण करा आणि ‘ओम सो सोमय नमः’ या मंत्राचा जप करा. यामुळे मानसिक तणाव कमी होतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अधिक मास हा भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो. या महिन्यात केलेले जप, दान आणि पूजन विशेष पुण्यदायी मानले जाते.
Ans: लक्ष्मी-नारायण पूजन, चंद्रदेवाला अर्घ्य अर्पण करणे, गरजूंना दान देणे आणि विष्णू मंत्रांचा जप करणे शुभ मानले जाते.
Ans: अन्नदान, वस्त्रदान किंवा आर्थिक मदत केल्याने पुण्यप्राप्ती होते आणि जीवनातील नकारात्मकता कमी होते, असे धार्मिक मान्यता सांगते.