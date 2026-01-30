Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर

प्लेऑफसाठी आधीच पात्र ठरलेल्या RCB ने लीग स्टेजच्या 18 व्या सामन्यात UP वॉरियर्सचा 8 विकेट्सने पराभव करून त्यांचा सहावा विजय नोंदवला. टेबल टॉपरला थेट अंतिम फेरीत प्रवेश मिळतो.

Updated On: Jan 30, 2026 | 09:28 AM
फोटो सौजन्य - Royal Challengers Bengaluru

फोटो सौजन्य - Royal Challengers Bengaluru

स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने WPL 2026 च्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. प्लेऑफसाठी आधीच पात्र ठरलेल्या RCB ने लीग स्टेजच्या 18 व्या सामन्यात UP वॉरियर्सचा 8 विकेट्सने पराभव करून त्यांचा सहावा विजय नोंदवला. या विजयाने RCB चे अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. आता, उर्वरित दोन प्लेऑफ स्थानांसाठी चार संघांमध्ये लढाई सुरू आहे. WPL मध्ये, एकूण तीन संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरतात. टेबल टॉपरला थेट अंतिम फेरीत प्रवेश मिळतो, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे संघ एलिमिनेटरमध्ये खेळतात.

आरसीबी विरुद्ध यूपी सामना कसा होता?

नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, यूपी वॉरियर्स संघाला निर्धारित २० षटकांत ८ गडी गमावून केवळ १४३ धावा करता आल्या. दीप्ती शर्माने अर्धशतक झळकावले आणि ५५ धावांची खेळी केली, तर मेग लॅनिंगने ४१ धावा केल्या. परंतु या दोघांना बाद केल्यानंतर, संघातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला २० धावांचा टप्पाही गाठता आला नाही. नॅडिन डी क्लार्कने ४ षटकांत २२ धावा देत सर्वाधिक ४ बळी घेतले.

१४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, आरसीबीच्या सलामी जोडीने धुमाकूळ घातला. ग्रेस हॅरिस आणि स्मृती मानधना यांनी ९.१ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी १०८ धावांची भागीदारी करून सामना रोखला. ग्रेस हॅरिसने ३७ चेंडूत ७५ धावा केल्या, तर मानधना २७ चेंडूत ५४ धावांवर नाबाद राहिली.

WPL २०२६ प्लेऑफची शर्यत रोमांचक 

आरसीबीने अंतिम फेरीत स्थान मिळवल्यानंतर, उर्वरित दोन स्थानांसाठी चार संघांमध्ये स्पर्धा अजूनही सुरू आहे. गुजरात जायंट्स ८ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रत्येकी ६ गुण आहेत. दरम्यान, यूपी वॉरियर्स ४ गुणांसह तळाशी आहे. अद्याप कोणताही संघ अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर पडलेला नाही.

WPL २०२६ चे पुढील दोन सामने खूप रोमांचक असणार आहेत. गुजरात जायंट्सचा सामना मुंबई इंडियन्सशी होईल, तर दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना यूपी वॉरियर्सशी होईल. हे दोन सामने प्लेऑफसाठी पात्र ठरणारे उर्वरित दोन संघ निश्चित करतील.

