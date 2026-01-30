‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

“बॉर्डर २” भोवतीचा दीर्घकाळचा उत्साह आणि देशभक्तीचा उत्साह कमी होताना दिसत आहे. २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी विक्रम प्रस्थापित केला, परंतु पाचव्या दिवसापासून त्याला मोठा झटका बसला आहे. तेव्हापासून त्याची कमाई सातत्याने कमी होताना दिसत आहे. सातव्या दिवशी त्याची कमाई आणखी घसरली, फक्त ₹११.२५ कोटी (अंदाजे $१.१२५ दशलक्ष) कमाई केली. “बॉर्डर २” रिलीजच्या चौथ्या दिवशी प्रजासत्ताक दिनाच्या हिंदी चित्रपटात दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला होता, परंतु आता तो यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, हृतिक रोशनच्या “फायटर” ला मागे टाकत आहे, तर “पठाण” अव्वल स्थानावर आहे. शिवाय, एका आठवड्यानंतर, चित्रपटाने जगभरात ₹३०० कोटी (अंदाजे $२ अब्ज) आणि देशांतर्गत ₹२०० कोटी (अंदाजे $२ अब्ज) ओलांडले आहेत.
“बॉर्डर २” चे बजेट ₹२७५ कोटी
अनुराग सिंग दिग्दर्शित या चित्रपटात सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि इतर अनेक कलाकार आहेत. हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे आणि देशभरात ४,८०० स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला. चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग जोरदार झाले होते आणि त्याला जबरदस्त प्रमोशन आणि “बॉर्डर” च्या जुन्या आठवणींचा फायदा झाला. पहिल्या चार दिवसांत “बॉर्डर २” ने ३० कोटी, ३६.५ कोटी, ५४.५ कोटी आणि ५९ कोटी रुपये कमावले. परंतु, त्यानंतर त्यात घसरण झालेली दिसून आली.
‘रणपती शिवराय’ सिनेमा ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित! नवीन तारीख करण्यात आली जाहीर
‘बॉर्डर २’ कलेक्शन दिवस ७
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘बॉर्डर २’ ची कमाई पाचव्या दिवशी -६६.१०% कमी झाली, चित्रपटाने २० कोटींची कमाई केली. सहाव्या दिवशी -३५.००% कमी होऊन ती ₹१३ कोटी (अंदाजे $१.३ अब्ज) झाली. परंतु, सातव्या दिवशी ‘बॉर्डर २’ ला मोठा धक्का बसला, त्याने फक्त ₹११.२५ कोटी कमावले. यामुळे चित्रपटाचे देशभरातील निव्वळ कलेक्शन २२४.२५ कोटी झाले आहे. चित्रपटाची दररोजची घसरण पाहता, ‘बॉर्डर २’ ची जादू कमी होत चालली आहे असे दिसते आहे.
“बॉर्डर २” चे जगभरातील कलेक्शन
“बॉर्डर २” ज्या वेगाने बॉक्स ऑफिसवर प्रगती करत आहे, त्याच वेगाने त्याची किंमत वसूल होताना दिसत आहे, परंतु लक्षणीय नफा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सनी देओलचा हा चित्रपट पहिल्या आठवड्याच्या कमाईच्या बाबतीत त्याच्या मागील रिलीज झालेल्या “गदर २” ला मागे टाकू शकला नाही. “गदर २” ने पहिल्या आठवड्यात ₹२८४.६३ कोटी कमावले, तर “बॉर्डर २” ने फक्त ₹२२४.२५ कोटी कमावले. दरम्यान, जगभरात, “बॉर्डर २” ने सात दिवसांत ₹३०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. सातव्या दिवशी त्याने ₹३०८.५ कोटी कमावले आहेत.
Devkhel Review: ‘महाराष्ट्रात श्रद्धेला जागा आहे, अंधश्रद्धेला नाही’, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ताच्या ‘देवखेळ’ने वेधले लक्ष
“बॉर्डर २” ची ७ व्या दिवशी प्रेक्षकसंख्या
“बॉर्डर २” ची हिंदी प्रेक्षकसंख्या १४.५२% होती. सकाळच्या शोमध्ये ते ६.६७%, दुपारच्या शोमध्ये १४.२३% आणि संध्याकाळच्या शोमध्ये १७.०५% होते, जे रात्रीच्या शोमध्ये २०.११% पर्यंत वाढलेले दिसून आले. आठवड्याच्या दिवशी चित्रपटाची कमाई सातत्याने कमी होत आहे, परंतु दुसऱ्या आठवड्यात तो कसा कामगिरी करतो आणि आठवड्याच्या शेवटी किती कमाई करतो हे पाहणे बाकी आहे.