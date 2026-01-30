Top Marathi News Today Live : महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते; शशिकांत शिंदेंचं विधान

30 Jan 2026 10:39 AM (IST)
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी कायदेशीर अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाने तिच्यावर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. ३०० कोटी रुपये देण्याच्या बहाण्याने तिने ११.५ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. व्यावसायिकाने पंत नगर पोलिस ठाण्यात आकांक्षा आणि तिचा पती विवेक सिन्हा यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
30 Jan 2026 10:30 AM (IST)
भारतासोबत टी-२० विश्वचषक सह-यजमानपद भूषवत असूनही, श्रीलंका या वादात पूर्णपणे गप्प आहे. बांगलादेश क्रिकेट सचिव बंदुला दिसानायके यांनी अखेर या वादाबद्दल एएफपीशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “आम्ही भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील वादावर भाष्य करत नाही कारण सर्व देशांचे आमच्याशी चांगले संबंध आहेत.” दिसानायके यांनी असेही सांगितले की ते भविष्यात वेगवेगळ्या संघांमधील सामने आयोजित करण्यास तयार आहेत.
30 Jan 2026 10:21 AM (IST)
टेक कंपनी सॅमसंग भारतात त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचा आगामी स्मार्टफोन Galaxy A07 5G या नावाने लाँच केला जाणार असून, त्याचे काही फीचर्स देखील जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप कंपनीने या आगामी स्मार्टफोनच्या किंमतीबद्दल कोणतीही घोषणा केली नाही. हा आगामी स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच केला जाणार आहे. तसेच याचे फीचर्स देखील अतिशय दमदार आहेत. त्यामुळे बजेट सेगमेंटमध्ये स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. सॅमसंगचा आगामी स्मार्टफोन ए-सीरीजमधील एक बजेट डिव्हाईस आहे. या फोनमध्ये मोठी बॅटरी आणि डिस्प्लेसह 50 मेगापिक्सेलचा डुअल रियर कॅमेरा सेटअप ऑफर केला जाणार आहे.
30 Jan 2026 10:13 AM (IST)
स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने WPL 2026 च्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. प्लेऑफसाठी आधीच पात्र ठरलेल्या RCB ने लीग स्टेजच्या 18 व्या सामन्यात UP वॉरियर्सचा 8 विकेट्सने पराभव करून त्यांचा सहावा विजय नोंदवला. या विजयाने RCB चे अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. आता, उर्वरित दोन प्लेऑफ स्थानांसाठी चार संघांमध्ये लढाई सुरू आहे. WPL मध्ये, एकूण तीन संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरतात. टेबल टॉपरला थेट अंतिम फेरीत प्रवेश मिळतो, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे संघ एलिमिनेटरमध्ये खेळतात.
30 Jan 2026 10:05 AM (IST)
गेल्या काही महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेल्याचे दिसून आले आहे. या दोन्ही देशांत युद्ध अद्यापही सुरुच आहे. त्यातच आता युक्रेनियन युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांदरम्यान रशियाने युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शांतता चर्चेसाठी मॉस्कोला आमंत्रित केले आहे.
30 Jan 2026 09:55 AM (IST)
पीडितेचा विवाह ११ जून २०२३ रोजी असद अय्युब खान (वय 28, रा. सैलाबनगर, नांदेड) यांच्याशी झाला होता. विवाहनंतर सुरुवातीला दोन ते तीन महिने सासरच्यांकडून चांगली वागणूक मिळाली होती. मात्र त्यांनतर पती असद आणि सासरे अय्युब यांनी हुंड्याचे उरलेले पाच लाख रुपये माहेरून आणण्याची मागणी सुरू केली.
30 Jan 2026 09:45 AM (IST)
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ने साधारणता दररोज दहा ते अकरा लाख प्रवासी प्रवास करतात.यात मोबाईल ॲप,आणि स्कॅनरच्या माध्यमातून दररोज १ लाख १० हजार प्रवाशी ऑनलाईन तिकिट काढत आहेत. यावरून ऑनलाईन तिकिट काढण्याचा प्रवाशांचा कल हा वाढलेला दिसून येतो.
30 Jan 2026 09:35 AM (IST)
पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेचा पहिला सामना काल पार पडला. या मालिकेचा पहिला विजय पाकिस्तानच्या नावावर झाला. पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टी-२० मालिकेचा पहिला सामना लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियम येथे हा सामना खेळवण्यात आला. मालिकेतील पहिला सामना २९ जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला हरवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पाकिस्तानने हा सामना २२ धावांनी जिंकला. या सामन्यात केकेआरचा २५.२ कोटींचा खेळाडू अपयशी ठरला.
30 Jan 2026 09:25 AM (IST)
सोशल मीडियावरुन अल्पवयीन मुलीचे फोटो कॉपी केल्यानंतर ते एडीट करुन बदनामी करण्यात आली. त्यानंतर मुलीचा हात पकडून ‘तू माझ्याशी लग्न न केल्यास, तुला कोणाची होऊ देणार नाही. माझ्यासोबत लग्न नाही केलस तर मारुन टाकीन’ अशी धमकी देण्यात आली. अरबाज (रा. चेलीपुरा) असे तरुणीचा विनयभंग करुन धमकी देणाऱ्याचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Marathi Breaking News Updates : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. असे असतानाच, अजित पवारांच्या जाण्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटासमोर नेतृत्वाची मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या गटाची दिशा, निर्णयप्रक्रिया आणि राजकीय रणनीती काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी पक्षफुटीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडले होते. निवडणूक आयोगाने दिवंगत अजित पवार यांच्या पक्षाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह देऊ केले होते. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी आमची वाटचाल असेल, असे सूचक वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी बारामती येथे केले.