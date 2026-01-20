Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Horoscope Saturn Transit Sun Rashifal Surya Shani Gochar: सूर्य आणि शनि यांचा संयोग ज्योतिषशास्त्रात एक महत्त्वाचा आणि अनेकदा आव्हानात्मक संयोग मानला जातो, कारण ते वडील आणि मुलगा आहेत. ग्रहांचा राजा सूर्याच्या हालचालीतील बदलाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होतो. सध्या सूर्य शनीच्या मकर राशीत आहे. लवकरच, सूर्य देखील मीन राशीत भ्रमण करेल. मीन ही गुरू राशी आहे. ज्यामध्ये शनि सध्या राहतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य मीन राशी एकत्र येणार आहेत. वडील आणि मुलाचे हे मिलन काही राशींच्या जीवनात मोठे बदल घडवून आणू शकते. हिंदू कॅलेंडरनुसार, मार्च महिन्यात सूर्य मीन राशीत भ्रमण करेल. सूर्याचे संक्रमण होताच, शनि आणि सूर्याची युती होईल. ३० वर्षांनंतर गुरुच्या मीन राशीत शनि आणि सूर्याच्या युतीमुळे कोणत्या राशींना खूप फायदा होऊ शकतो ते जाणून घेऊया
धनु
धनु राशीसाठी, ३० वर्षांनंतर गुरुच्या मीन राशीत शनि आणि सूर्याची युती अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. व्यवसाय किंवा नोकरीत तुम्हाला फायदेशीर सौदे मिळू शकतात. सूर्य आणि शनीच्या शुभ प्रभावामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारेल. तसेच कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जीवनसाथीसोबत सुरू असलेल्या अडचणी हळूहळू संपू शकता.
मिथुन
३० वर्षांनंतर गुरुच्या मीन राशीत शनि आणि सूर्याची युती मिथुन राशीला फायदेशीर ठरू शकते. तुमचे रखडलेले काम सुरू होईल. करिअरमध्ये पदोन्नती मिळण्याची शक्यता असेल.जीवनात समृद्धी आणि भरभराटी येईल. तुम्हाला अनेक महत्त्वाची कामे मिळू शकतात, जी तुम्हाला मोठ्या कौशल्याने पूर्ण करावी लागतील. कामासाठी परदेशात जाण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून काही चांगली बातमी देखील मिळेल.
मीन
मीन राशीसाठी, ३० वर्षांनंतर गुरुच्या मीन राशीत शनि आणि सूर्याची युती फायदेशीर मानली जाते. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला आत्मविश्वासाने भरलेले वाटेल. या काळात नवीन काम सुरू करणे शुभ राहील. वैवाहिक जीवन देखील गोड राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)