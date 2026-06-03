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Surya Gochar 2026: १५ जूनपासून या राशींच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नोकरी करणाऱ्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

या वर्षी १५ जून रोजी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. ही राशी त्याचा मित्र बुध ग्रहाची मानली जाते, त्यामुळे हे संक्रमण काही राशींसाठी विशेष फायदेशीर ठरणार आहे. सूर्याच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • १५ जूनपासून या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब
  • सूर्य करणार मिथुन राशींमध्ये संक्रमण
  • सूर्याच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार
 

 

सूर्य सोमवार, १५ जून रोजी दुपारी १२:३४ वाजता मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषांच्या मते, सूर्याचे हे संक्रमण खूप विशेष असेल, कारण मिथुन ही सूर्याचा मित्र ग्रह असलेल्या बुध ग्रहाची राशी मानली जाते. त्यामुळे या संक्रमणाचा परिणाम सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यवसाय आणि तर्कशक्ती यांचा घटक मानला जातो. अशा वेळी सूर्याच्या मिथुन राशीतील प्रवेशामुळे या जातकांना त्यांच्या करिअर, व्यवसाय आणि कार्यक्षेत्रात दर्जा व प्रतिष्ठा वाढवण्याची संधी मिळेल. सूर्य १६ जुलैपर्यंत या राशीत राहणार असल्याने जुलैच्या मध्यापर्यंत या जातकांना वाढलेला आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि आदर अनुभवता येऊ शकतो. भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीसाठी सूर्य पाचव्या घराचा स्वामी आहे आणि तो तिसऱ्या घरातून संक्रमण करेल. हा काळ तुमचे धैर्य वाढवेल आणि तुमच्या कामावरील आत्मविश्वास वाढवेल. तुमच्या कठोर परिश्रमांना आणि प्रयत्नांना फळ मिळू शकते. प्रवास देखील फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. तुमच्या शब्दांना आणि निर्णयांना महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा देखील मिळेल. तुम्हाला आर्थिक लाभासाठी नवीन संधी देखील मिळू शकतात.

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मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी सूर्य तिसऱ्या घराचा स्वामी असून या संक्रमण काळात तो तुमच्या राशीत प्रवेश करेल. यामुळे तुमच्या करिअरला एक नवीन दिशा मिळेल. पूर्वी प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. तुमचे व्यक्तिमत्व अधिक आकर्षक होईल आणि तुमचा आत्मविश्वास दृढ होईल. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि प्रभाव वाढू शकतो. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात सकारात्मक बदल दिसून येतील.

सिंह रास

सूर्य स्वतः सिंह राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे हे संक्रमण तुमच्यासाठी विशेषतः फलदायी आहे. ज्योतिषांच्या मते, सूर्य लाभाच्या घरात प्रवेश करेल, ज्यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल. करिअरमध्ये नवीन यश मिळू शकते. व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे. हा असा काळ ठरेल जेव्हा तुमच्या मेहनतीला अपेक्षित फळ मिळेल. हा काळ तुम्हाला सामाजिक सन्मानही मिळवून देईल.

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तूळ रास

तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी सूर्याचे संक्रमण भाग्य स्थानात असेल. प्रत्येक क्षेत्रात भाग्य तुम्हाला साथ देईल. न्यायालयीन बाबींमध्ये तुम्हाला दिलासा मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती आणि प्रतिष्ठा मिळू शकते. आरोग्य आणि नातेसंबंधातही सुधारणा होऊ शकते. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकतात. धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: १५ जून २०२६ रोजी सूर्य कोणत्या राशीत प्रवेश करणार आहे?

    Ans: वैदिक ज्योतिषानुसार १५ जूनच्या सुमारास सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करतो. या गोचरामुळे अनेक राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

  • Que: सूर्य गोचरामुळे कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडतो?

    Ans: करिअर, नोकरी, व्यवसाय, नेतृत्व क्षमता, सरकारी कामे, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास यांवर सूर्य गोचराचा प्रभाव पडतो असे मानले जाते.

  • Que: सूर्य संक्रमणाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार

    Ans: सूर्य संक्रमणाचा मेष, मिथुन, सिंह आणि तूळ राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Surya gochar 2026 due to the transit of the sun people of these zodiac signs will get the expected success in their jobs

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:40 PM

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